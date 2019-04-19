Яйца в Гусь-Хрустальном произведут «Пасхальный перезвон»

Самая полная коллекция пасхальных яиц – 22 экспоната, созданных заслуженным художником России Владимиром Касаткиным, – выставлена в Музее хрусталя имени Мальцовых в Гусь-Хрустальном. Экспонируется она к празднику Пасхи Христовой. Коллекция представлена впервые.

Произведения отличаются сложностью техники исполнения (нацвет, глубокое травление, шлифование, алмазная грань) и разнообразной цветовой палитрой, сообщает пресс-служба ВСМЗ. Художник мастерски соединяет удивительные оптические свойства стекла с духовным содержанием формы.

С давних времен одним из символов Пасхи стало яйцо. По преданию, святая равноапостольная Мария Магдалина преподнесла римскому императору Тиберию куриное яйцо с возгласом «Христос Воскресе!» – и белое яйцо стало ярко-красным. С тех самых пор традиция обмена крашеными яйцами – обязательная часть празднования Пасхи.

Сегодня декоративные яйца являются излюбленным пасхальным сувениром россиян. Для их создания используют различные материалы – дерево, глину, папье-маше, фарфор, стекло и многое другое. Сувениры в виде пасхальных яиц выпускает и знаменитый Гусевской хрустальный завод. Это изделия малых серий и авторские работы художников.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы ВСМЗ