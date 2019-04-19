Смена резины: куда автомобилисту податься?

Пришло время сменить зимнюю резину на летнюю. И многие автомобилисты будут делать это в предстоящие выходные. Но сегодня мало кто«переобувается» самостоятельно – большинство предпочитает заплатить другому, чтобы не напрягаться и не пачкаться. Всегда ли нужно стоять в очереди? Мы оценили все варианты шиномонтажа, доступные в нашем городе.
Круглосуточный шиномонтаж
Самый бюджетный вариант. Во Владимире вам готовы здесь поменять резину за 700-1200 рублей. Все зависит от радиуса шин, а также от того, нужно ли просто перекинуть колеса, либо поставить новую резину на старые диски. Неоспоримый плюс таких сервисов – круглосуточная работа. Как правило, ночью очереди спадают, и можно спокойно приехать и поменять колеса.
Минусы:
– Очереди в светлое время суток;
– Не везде принимают к оплате банковские карты;
– Если сервис находится в жилой зоне, то после 23.00 на его территории запрещено пользоваться шумными пневматическими гайковертами. Поэтому откручивать болты будут вручную, что займет много времени. А могут и вообще попросить вас открутить колеса самостоятельно.
Компания «РОСШИНА»
Адрес: ул. Юрьевская, 1/2
Телефон: +7 (4922) 43-16-30
Режим работы: круглосуточно
1300 (R14)
2300 (R16)
Шиномонтаж у «Рябинки»
Адрес: ул. Бобкова, 9,
Телефон: 8 (904) 037-27-72
Режим работы: круглосуточно
Стоимость:
1 300 (R14)
1 500 (R16)
Частные компании
Шиномонтаж “На Рокадной”
Адрес: ул. Кулибина, 8
Телефон: +7 (930) 740-14-36
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 19.00
Стоимость:
1.200 (R14)
1.500 (R16)
Автосервис “У Петровича”
Адрес: Промышленный проезд, 5ж
Телефон: +7 (4922) 53-33-06
Режим работы: с 8.00 до 19.00, вс – выходной
Стоимость:
1.200 (R14)
1.800 (R16)
Мобильный шиномонтаж
Удобно, просто и максимально экономит время. Вы просто звоните, шустрые ребята приезжают туда, где вы находитесь, и меняют колеса. Кстати, они помогут вам не только в случае сезонной смены шин, но и в случае прокола или пореза колеса.
Также у мобильной версии шиномонтажа есть услуга хранения колес – это здорово выручает тех, кто не может держать резину в подвале, гараже или на балконе.
Минусы:
– Владимирцы «распробовали» эту услугу, и в горячий сезон мобильные шиномонтажи загружены не меньше стационарных. Поэтому переобуться по щелчку пальца не получится – скорее всего, вас запишут на определенное время.
– Полный комплекс услуг шиномонтажа будет стоить от 1100 до 2000 рублей, плюс 400 рублей за выезд. То есть это намного дороже стандартных расценок. И это понятно, ведь в стоимость услуг закладывается и бензин, и амортизация транспорта, и масса других расходов.
Shinka0033
Телефон: +7 (902) 881-00-33
Режим работы: круглосуточно
Стоимость:
1500 рублей (R14)
1800 рублей (R16)
Услуги:
– сезонная замена
– шиномонтаж
– балансировка
– ремонт проколов
– ремонт боковых порезов
Шиномонтаж в дилерском центре
Это дороже всего. Но зато быстро, без очередей и с улыбочкой. Как правило, в дилерских центрах нет большого потока машин. А если и есть, то вас в любом случае запишут на ближайшее время. Выполнят техническую мойку, заменят резину. А вы тем временем спокойно попьете кофе или посмотрите на новые модели машин. Ну и еще большинство дилерских центров также предлагают услуги «шинного отеля».
Минусы:
– Главный минус – стоимость. У «официалов» почти все и всегда дороже, чем у других. В данном случае полный комплекс услуг обойдется вам от 1700 до 3000 рублей. Правда, чтобы подсластить пилюлю, вам могут предложить какую-нибудь услугу по сниженной стоимости или бесплатно – например, продиагностируют подвеску. И уж будьте уверены, что-нибудь обязательно найдут – и вы приедете сюда еще раз, только уже на ремонт.
Bosch Автосервис
Адрес: ул. Куйбышева, 24а
Телефон: +7 (4922) 45-30-02
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00
Стоимость:
1.500 (R14)
1.700 (R16)
Ford Сервис
Адрес: ул. Куйбышева, 24а
Телефон: 8 (4922) 45-33-05
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00
Стоимость:
1700 рублей (R14)
1950 рублей (R16)
Диагностика подвески, сход-развал, техническая мойка автомобиля и упаковка колес в пакеты в подарок.
Юлия Митина
Заглавное фото: kupontik.ru
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