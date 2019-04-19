Смена резины: куда автомобилисту податься?

Пришло время сменить зимнюю резину на летнюю. И многие автомобилисты будут делать это в предстоящие выходные. Но сегодня мало кто«переобувается» самостоятельно – большинство предпочитает заплатить другому, чтобы не напрягаться и не пачкаться. Всегда ли нужно стоять в очереди? Мы оценили все варианты шиномонтажа, доступные в нашем городе.

Круглосуточный шиномонтаж

Самый бюджетный вариант. Во Владимире вам готовы здесь поменять резину за 700-1200 рублей. Все зависит от радиуса шин, а также от того, нужно ли просто перекинуть колеса, либо поставить новую резину на старые диски. Неоспоримый плюс таких сервисов – круглосуточная работа. Как правило, ночью очереди спадают, и можно спокойно приехать и поменять колеса.

Минусы:

– Очереди в светлое время суток;

– Не везде принимают к оплате банковские карты;

– Если сервис находится в жилой зоне, то после 23.00 на его территории запрещено пользоваться шумными пневматическими гайковертами. Поэтому откручивать болты будут вручную, что займет много времени. А могут и вообще попросить вас открутить колеса самостоятельно.

Компания «РОСШИНА»

Адрес: ул. Юрьевская, 1/2

Телефон: +7 (4922) 43-16-30

Режим работы: круглосуточно

1300 (R14)

2300 (R16)

Шиномонтаж у «Рябинки»

Адрес: ул. Бобкова, 9,

Телефон: 8 (904) 037-27-72

Режим работы: круглосуточно

Стоимость:

1 300 (R14)

1 500 (R16)

Частные компании

Шиномонтаж “На Рокадной”

Адрес: ул. Кулибина, 8

Телефон: +7 (930) 740-14-36

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 19.00

Стоимость:

1.200 (R14)

1.500 (R16)

Автосервис “У Петровича”

Адрес: Промышленный проезд, 5ж

Телефон: +7 (4922) 53-33-06

Режим работы: с 8.00 до 19.00, вс – выходной

Стоимость:

1.200 (R14)

1.800 (R16)

Мобильный шиномонтаж

Удобно, просто и максимально экономит время. Вы просто звоните, шустрые ребята приезжают туда, где вы находитесь, и меняют колеса. Кстати, они помогут вам не только в случае сезонной смены шин, но и в случае прокола или пореза колеса.

Также у мобильной версии шиномонтажа есть услуга хранения колес – это здорово выручает тех, кто не может держать резину в подвале, гараже или на балконе.

Минусы:

– Владимирцы «распробовали» эту услугу, и в горячий сезон мобильные шиномонтажи загружены не меньше стационарных. Поэтому переобуться по щелчку пальца не получится – скорее всего, вас запишут на определенное время.

– Полный комплекс услуг шиномонтажа будет стоить от 1100 до 2000 рублей, плюс 400 рублей за выезд. То есть это намного дороже стандартных расценок. И это понятно, ведь в стоимость услуг закладывается и бензин, и амортизация транспорта, и масса других расходов.

Shinka0033

Телефон: +7 (902) 881-00-33

Режим работы: круглосуточно

Стоимость:

1500 рублей (R14)

1800 рублей (R16)

Услуги:

– сезонная замена

– шиномонтаж

– балансировка

– ремонт проколов

– ремонт боковых порезов

Шиномонтаж в дилерском центре

Это дороже всего. Но зато быстро, без очередей и с улыбочкой. Как правило, в дилерских центрах нет большого потока машин. А если и есть, то вас в любом случае запишут на ближайшее время. Выполнят техническую мойку, заменят резину. А вы тем временем спокойно попьете кофе или посмотрите на новые модели машин. Ну и еще большинство дилерских центров также предлагают услуги «шинного отеля».

Минусы:

– Главный минус – стоимость. У «официалов» почти все и всегда дороже, чем у других. В данном случае полный комплекс услуг обойдется вам от 1700 до 3000 рублей. Правда, чтобы подсластить пилюлю, вам могут предложить какую-нибудь услугу по сниженной стоимости или бесплатно – например, продиагностируют подвеску. И уж будьте уверены, что-нибудь обязательно найдут – и вы приедете сюда еще раз, только уже на ремонт.

Bosch Автосервис

Адрес: ул. Куйбышева, 24а

Телефон: +7 (4922) 45-30-02

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00

Стоимость:

1.500 (R14)

1.700 (R16)

Ford Сервис

Адрес: ул. Куйбышева, 24а

Телефон: 8 (4922) 45-33-05

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00

Стоимость:

1700 рублей (R14)

1950 рублей (R16)

Диагностика подвески, сход-развал, техническая мойка автомобиля и упаковка колес в пакеты в подарок.

Юлия Митина

Заглавное фото: kupontik.ru