На бесплатную экскурсию – в пекарню!

Для производства свежей выпечки используют специальное оборудование: мукопросеиватели, дозаторы, фильтры, тестомесильные машины, округлители, тестораскаточные и тестозакаточные машины. С ними нас с ребятами тоже познакомили в пекарне.

Тестомесильная машина готовит все виды теста: бисквитное, дрожжевое, слоеное, заварное, песочное, имбирное. В дежах (специальных емкостях) машина смешивает муку, воду, дрожжи, соль и сахар в однородную массу. Равномерный замес – залог получения мягкого и пышного теста.