На бесплатную экскурсию – в пекарню!

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Идем по «хлебному» маршруту
Каждый день пекарня музея-кафе «Гжель» гостеприимно открывает свои двери для воспитанников детских садов и учащихся школ Владимирской области. Ребята попадают в удивительный мир русского хлеба, где знакомятся с современным процессом производства выпечки. Что же интересного здесь рассказывают и показывают? «Призыв.ру» прошел по «хлебному» маршруту вместе с одной из детских групп.
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От зерновой каши до батона
Экскурсия начинается с обращения к истории. Она у хлеба многовековая и очень интересная. Еще в каменном веке наши предки растирали зерна с помощью камней и смешивали получившуюся муку с водой. Первый «хлеб» представлял собой жидкую кашу. Когда люди научились добывать огонь, они стали печь пресные лепешки. Первыми хлебопеками считаются древние египтяне. Однажды они оставили смесь муки и воды в теплой печи на ночь, а утром обнаружили мягкое тесто. Так на смену твердым лепешкам пришли пышные булки.
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Храним муку по линейке
Наша первая остановка – склады. У каждого продукта, который используется в пекарском деле, свои условия хранения. Вот холодильник для скоропортящихся продуктов, вот склад для начинок, а вот специально оборудованное место для основного ингредиента – муки. Она расфасована в мешки по 50 килограммов. Мешки должны располагаться на расстоянии 10 сантиметров от пола и 10 сантиметров от стены. Так в муку не попадет влага, и будет обеспечено проникновение воздуха.
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Месим тесто в дежах
Для производства свежей выпечки используют специальное оборудование: мукопросеиватели, дозаторы, фильтры, тестомесильные машины, округлители, тестораскаточные и тестозакаточные машины. С ними нас с ребятами тоже познакомили в пекарне.
Тестомесильная машина готовит все виды теста: бисквитное, дрожжевое, слоеное, заварное, песочное, имбирное. В дежах (специальных емкостях) машина смешивает муку, воду, дрожжи, соль и сахар в однородную массу. Равномерный замес – залог получения мягкого и пышного теста.
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Делим поровну
Перемешанное тесто подается в тестоделитель. Он, как уже понятно из названия, делит тесто на ровные порции, согласно заданному весу. Так получаются одинаковые батоны, кондитерские изделия. Разделка теста понравилась детворе больше всего! Одно движение – и на блюде десяток одинаковых булочек!
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Ставим в расстойный шкаф
Будущим хлебобулочным изделиям необходимо подняться. Помощниками в этом деле являются расстойные шкафы. В камерах устанавливается необходимая температура и уровень влажности. За процессом «готовки» можно наблюдать сквозь стеклянные окошки, чтобы лишний раз не нарушать «климат» в шкафах.
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Выпекаем до румяной корочки
Последний этап – хлебопекарная печь. Качество изделий зависит не только от хорошей муки, правильно замешанного теста, но и от устройства печи. В пекарне музея-кафе «Гжель» используется ротационная печь. За счет конвекции и вращающейся тележки изделия равномерно пропекаются. Встроенный парогенератор подает в печь пар – так хлеб, булочки, пирожки получают хрустящую корочку.
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Приятного аппетита!
И самое вкусная часть экскурсии – это дегустация свежей выпечки. Пирожки с начинкой, сладкие слойки, плюшки и рогалики с ароматным чаем – приятное завершение увлекательного путешествия в мир хлеба.
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Как записаться на экскурсию
Оксана Завьялова, куратор музея-кафе:
Экскурсии по цехам пекарни проводятся по предварительной записи с понедельника по пятницу. Заявки принимаются по адресу: г. Владимир, ул. Добросельская, 2г, кабинет № 16, или по телефону 77-88-89. Экскурсии организуются для детей в возрасте от пяти лет. В группе должно быть не более 25 человек.
Юлия Денисова
Фото предоставлены общественной организацией «Милосердие и порядок»
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