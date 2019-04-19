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Как сделать свои выходные незабываемыми?

Самые интересные события 20 и 21 апреля

  1. Посмотрите новый фильм

    «Спасти Ленинград» (Россия, 2019) 12+

    Эта история имела место в начале Великой Отечественной войны, в сентябре 1941 года. Костя и Настя являются молодыми возлюбленными, которые волею судьбы оказались на барже, которая должна вывести людей из блокадного Ленинграда. Все шло просто великолепно – ничего не предвещало беды, по крайней мере, до наступления ночи.

    Ночью баржа попадает в шторм и терпит бедствие. Наши герои надеяться, что их спасут спасатели. Но, первыми на место трагедии прибыли вовсе не спасатели, а вражеские самолеты-бомбардировщики. Теперь надеяться на спасателей уже не имеет смысла – спасение утопающих дело рук самих утопающих.

    Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г

    20 и 21 апреля в 18.30

    Вход свободный

  2. Болейте за наших

    Финал областного чемпионата по хоккею 6+

    Вот и пришло время самого главного для владимирских болельщиков события – наконец-то станет известно имя обладателя областного кубка чемпионата по хоккею с шайбой среди взрослых. 20 апреля в ледовом комплексе «Владимир» пройдет финальное сражение, в котором примут участие лучшие из лучших команд, прошедшие все отборочные туры и одержавшие победу над соперниками.

    В заключительной жаркой схватке лицом к лицу сойдутся давние соперники – клубы «Владимир» и «Рубин» из Александровского района. Вас ждет увлекательнейшая по своему накалу и зрелищности игра, где за титул сразятся настоящие профессионалы. Это должен видеть каждый – приходите поддержать свой родной клуб!

    Ледовый комплекс «Владимир»: пр-кт Ленина, 79а

    20 апреля в 13.00

    Вход свободный

    Фото: roofhvo.join.hockey

  3. Посетите необычный концерт

    Фанк-рок эксперимент от группы «Пиросмаnи» 18+

    Субботний вечер из обыденного в необычный превратит ковровская рок-группа «Пиросмаnи». Харизматичный квартет даст большой сольный концерт. Композиции в стиле фанк-рок с блюзовыми нотками в сочетании с прекрасным вокалом точно сделают ваш отдых незабываемым. А если прибавить к этому живые и заготовленные музыкальные эксперименты командного авторства, то не загореться желанием посмотреть на все это действо просто невозможно.

    Бар «Другой»: ул. Б. Московская, 14

    20 апреля в 20.00

    Вход свободный

  4. Послушайте «музыку небес»

    Концерт «Аве Мария» 6+

    Есть множество прекрасных гимнов и песнопений, которые традиционно звучат во время предпраздничных пасхальных богослужений.  «Аве Мария» – одна из самых совершенных мелодий, которую иначе называют «музыкой небес». Камерный струнный оркестр приглашает с помощью нот разгадать загадку этого божественного образа. Ангельское приветствие в исполнении солистки Ольги Лопуховой прозвучит на сцене филармонии в разных тональностях и вариациях.

    Аве Мария (лат. Ave Maria – «Радуйся, Мария») – католическая молитва к Богородице, названная по её начальным словам. Прекраснейшую версию «Аве Марии» еще в конце XVI века сочинил итальянский певец и композитор Джулио Каччини. Впоследствии мимо этой католической молитвы не смогли пройти в своем творчестве многие известные композиторы: Шарль Гуно, Антонин Дворжак, Джузеппе Верди, Франц Шуберт, Иоганн Штраус, из современных – аргентинец Астор Пьяццолла.

    Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1

    21 апреля в 17.00

    Цена билета – 300 руб.

    Фото: culture.re

  5. Познакомьтесь со столичными художниками

    Выставка «Мир живописи» 6+

    В Центре пропаганды изобразительного искусства будут представлены работы современных московских художников, чьи имена уже вписаны в историю московской живописи: Глухова В.А., Суховецкого А.Н., Полотнова В.П., Гавриляченко С.А., Горского-Чернышева Н.А. и многих других. Традиции московской школы живописи продолжают молодые представители Московского союза художников. Это – Тихонова О.В., Полковниченко А.К., Лагутенкова В.А., Лотова В.А, Бражуненко Е.С. и другие молодые талантливые художники.

    Экспозиция выставки «Мир живописи» МСХ получилась и на этот раз очень интересной,  разнообразной тематически и жанрово. Художники разных возрастов и стилей, объединенные высоким профессионализмом и, прежде всего духовной основой своего творчества, представят свои работы на суд зрителя.

    Центр ИЗО: ул. Б.Московская, 24

    Выставка будет работать по 12 мая

    Цена билета – 50-100 руб.

    Фото: vk.com/public87253274

    Татьяна Лысова

    Заглавное фото:  vk.com/ledovladimir

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