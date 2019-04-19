Как сделать свои выходные незабываемыми?

«Спасти Ленинград» (Россия, 2019) 12+

Эта история имела место в начале Великой Отечественной войны, в сентябре 1941 года. Костя и Настя являются молодыми возлюбленными, которые волею судьбы оказались на барже, которая должна вывести людей из блокадного Ленинграда. Все шло просто великолепно – ничего не предвещало беды, по крайней мере, до наступления ночи.

Ночью баржа попадает в шторм и терпит бедствие. Наши герои надеяться, что их спасут спасатели. Но, первыми на место трагедии прибыли вовсе не спасатели, а вражеские самолеты-бомбардировщики. Теперь надеяться на спасателей уже не имеет смысла – спасение утопающих дело рук самих утопающих.

Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г

20 и 21 апреля в 18.30

Вход свободный