Как сделать свои выходные незабываемыми?

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Посмотрите новый фильм
«Спасти Ленинград» (Россия, 2019) 12+
Эта история имела место в начале Великой Отечественной войны, в сентябре 1941 года. Костя и Настя являются молодыми возлюбленными, которые волею судьбы оказались на барже, которая должна вывести людей из блокадного Ленинграда. Все шло просто великолепно – ничего не предвещало беды, по крайней мере, до наступления ночи.
Ночью баржа попадает в шторм и терпит бедствие. Наши герои надеяться, что их спасут спасатели. Но, первыми на место трагедии прибыли вовсе не спасатели, а вражеские самолеты-бомбардировщики. Теперь надеяться на спасателей уже не имеет смысла – спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
20 и 21 апреля в 18.30
Вход свободный
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Болейте за наших
Финал областного чемпионата по хоккею 6+
Вот и пришло время самого главного для владимирских болельщиков события – наконец-то станет известно имя обладателя областного кубка чемпионата по хоккею с шайбой среди взрослых. 20 апреля в ледовом комплексе «Владимир» пройдет финальное сражение, в котором примут участие лучшие из лучших команд, прошедшие все отборочные туры и одержавшие победу над соперниками.
В заключительной жаркой схватке лицом к лицу сойдутся давние соперники – клубы «Владимир» и «Рубин» из Александровского района. Вас ждет увлекательнейшая по своему накалу и зрелищности игра, где за титул сразятся настоящие профессионалы. Это должен видеть каждый – приходите поддержать свой родной клуб!
Ледовый комплекс «Владимир»: пр-кт Ленина, 79а
20 апреля в 13.00
Вход свободный
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Посетите необычный концерт
Фанк-рок эксперимент от группы «Пиросмаnи» 18+
Субботний вечер из обыденного в необычный превратит ковровская рок-группа «Пиросмаnи». Харизматичный квартет даст большой сольный концерт. Композиции в стиле фанк-рок с блюзовыми нотками в сочетании с прекрасным вокалом точно сделают ваш отдых незабываемым. А если прибавить к этому живые и заготовленные музыкальные эксперименты командного авторства, то не загореться желанием посмотреть на все это действо просто невозможно.
Бар «Другой»: ул. Б. Московская, 14
20 апреля в 20.00
Вход свободный
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Послушайте «музыку небес»
Концерт «Аве Мария» 6+
Есть множество прекрасных гимнов и песнопений, которые традиционно звучат во время предпраздничных пасхальных богослужений. «Аве Мария» – одна из самых совершенных мелодий, которую иначе называют «музыкой небес». Камерный струнный оркестр приглашает с помощью нот разгадать загадку этого божественного образа. Ангельское приветствие в исполнении солистки Ольги Лопуховой прозвучит на сцене филармонии в разных тональностях и вариациях.
Аве Мария (лат. Ave Maria – «Радуйся, Мария») – католическая молитва к Богородице, названная по её начальным словам. Прекраснейшую версию «Аве Марии» еще в конце XVI века сочинил итальянский певец и композитор Джулио Каччини. Впоследствии мимо этой католической молитвы не смогли пройти в своем творчестве многие известные композиторы: Шарль Гуно, Антонин Дворжак, Джузеппе Верди, Франц Шуберт, Иоганн Штраус, из современных – аргентинец Астор Пьяццолла.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
21 апреля в 17.00
Цена билета – 300 руб.
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Познакомьтесь со столичными художниками
Выставка «Мир живописи» 6+
В Центре пропаганды изобразительного искусства будут представлены работы современных московских художников, чьи имена уже вписаны в историю московской живописи: Глухова В.А., Суховецкого А.Н., Полотнова В.П., Гавриляченко С.А., Горского-Чернышева Н.А. и многих других. Традиции московской школы живописи продолжают молодые представители Московского союза художников. Это – Тихонова О.В., Полковниченко А.К., Лагутенкова В.А., Лотова В.А, Бражуненко Е.С. и другие молодые талантливые художники.
Экспозиция выставки «Мир живописи» МСХ получилась и на этот раз очень интересной, разнообразной тематически и жанрово. Художники разных возрастов и стилей, объединенные высоким профессионализмом и, прежде всего духовной основой своего творчества, представят свои работы на суд зрителя.
Центр ИЗО: ул. Б.Московская, 24
Выставка будет работать по 12 мая
Цена билета – 50-100 руб.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/ledovladimir
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