Нашёл Бога в трансформаторной будке

Бывает, что в сновидениях человек находит подсказки на, казалось бы, неразрешимые жизненные вопросы. В период волнений, страхов, принятия судьбоносных решений. А бывают такие сны, что полностью разделяют жизнь на «до и после». Так и случилось с одним жителем Энергетика в советский период. Николай Медведев стал обладателем необычной находки, место хранения которой подсказал ему Иисус Христос, явившись во сне. Мужчина нашёл икону Господа Вседержителя в трансформаторной будке. Постройка находилась рядом с домом №9, недалеко от молельного дома. Сейчас она хранится в церкви святого мученика Авраамия Болгарского в микрорайоне Энергетик. Икону пожертвовала старейшая прихожанка – Зоя Николаевна Медведева, супруга Николая. Примечательно, что необычное явление произошло во времена гонения и отрицания православной веры.

Настоятель храма, протоиерей Сергий Карабанов, рассказал «Призыв.ру», как произошла эта чудесная история:

«Мужу Зои Николаевны приснился сон. Стоит Спаситель и говорит ему такие слова: «Ну что, Коля, скоро будешь со мной». А он ему: «Господи, где ты живёшь?» А он ему – вот здесь. И показывает на трансформаторную будку. Он сразу проснулся и почувствовал, что сон необыкновенный. Разбудил супругу и рассказал, что Бог приснился. Она этой новости не придала никакого значения. А Николай отправился к трансформаторной будке, которую видел во сне. Она была вся заросшая крапивой. Пролез по «куриной тропочке». Будка была слегка заколочена. Он снял доску, открыл будку, а там – икона Спасителя. Он её забрал домой. У мужчины просто произошёл духовный переворот».

Николай Медведев после этого сновидения прожил долгую жизнь, говорит отец Сергий. Видимо, Господь этим сном ему дал понять, что пришло время обратиться к Богу, стать верующим.

– Николай рассказал об этой чудесной находке священнику в селе Устье. На что тот ответил: «Что ж, раб Божий Николай, надо тебе обвенчаться с твоей супругой». Они обвенчались, и эта икона стояла у них дома до конца жизни Николая. А потом его супруга Зоя Николаевна принесла образ Христа в наш храм в микрорайоне Энергетик. Это непростой случай. Сколько в истории было таких ситуаций, когда икона была явлена. И то, что мы строим храм здесь теперь, – это чудо. Мы не связываем это именно с иконой, но с благоволением Божьем.

Чудесная икона Господа Вседержителя вполне обычная с виду. Такие образы раньше часто стояли в домах владимирцев, рассказывают в церкви. Образ Христа не реставрировали. Просто почистили лик, помыли и сделали для иконы новый киот. В церкви Авраамия Болгарского в Энергетике этот образ Господа выносят на все главные православные праздники. Он участвует в каждом крестном ходе.

Татьяна Данилова

Фото “Призыв.ру”