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Календарь шестой недели Великого поста. В одной картинке

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Шестая неделя Великого поста имеет особый поучительный смысл и посвящена входу Христа в Иерусалим. В 2019 году она начинается 15 апреля и заканчивается Вербным воскресеньем 21-го числа. На вечернюю службу принято приходить с веточками вербы и святить их в память о торжественной встрече Сына Божьего в Иерусалиме. После освящения ветви не выкидывают, а бережно хранят на протяжении года. Считается, что они уберегут от болезней и даруют дому уют.

Празднуя Вербное воскресенье, каждый человек задумывается о своей жизни и постигает истинный смысл веры. Этому способствует и соблюдение Великого поста, во время которого верующие полностью воздерживаются от животной пищи. В будни также исключено употребление растительного масла. В понедельник, среду и пятницу практикуется так называемое сухоядение – вкушение пищи, не подвергшейся тепловой обработке. Это свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, а также хлеб.

Наш календарь поможет постящимся соблюсти все правила:

На Вербное воскресенье разрешается употреблять рыбу и выпить немного красного вина.

Татьяна Лысова

Заглавное фото: media1.prime.md

Инфографика Ольги Андриенко

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