Драмтеатр подарил зрителю и себе «Новый год forever»

Премьерой комедии «Новый год forever, или Необыкновенный бобслей»(16+) порадовал 12 апреля Владимирский театр драмы своего зрителя. Светлая пьеса с хорошим концом, отличный режиссер, профессиональная команда артистов нашего театра обеспечили успех нового спектакля. Хотя на сцене все начиналось совсем не радостно.

Отчаявшийся математик Иван Иванович Иванов пытается свести счеты с жизнью, но ему постоянно что-то мешает: то зазвонит телефон, то герой вспоминает, что забыл написать предсмертную записку и не может найти нужных слов. Список факторов, мешающих довести начатое дело до конца, дополняет соседка снизу, которая въехала в квартиру несколько дней назад. С этого и завязывается интрига спектакля. Математик рассказывает девушке, что он — непризнанный гений XXI века. Его открытия, способные изменить мир, не восприняли всерьез, жена его бросила, и он лишний в этом мире.

Вслед за соседкой к Ивану приходит Кузя — олигарх и закадычный друг, а затем и жена Маша, которая подала на развод. Вокруг ученого кипят страсти, в то время как он хочет лишь спокойствия и уединения. Герои спектакля вместе со зрителем переосмысливают истинность жизненных ценностей и к концу спектакля обретают счастье.

Пьесу актрисы, режиссера и драматурга Елены Скороходовой поставил в нашем театре заслуженный артист России и главный режиссер лодейнопольского театра-студии «Апрель» (Ленинградская область) Вадим Романов. Владимирцы знакомы с ним по спектаклям «Моя профессия – синьор из общества» и «Невероятные приключения Фунтика». Ознакомившись с литературным источником, он с радостью принял приглашение поставить пьесу в нашем театре и остался очень доволен работой с владимирскими артистами.

– Ребята абсолютно прекрасные, хорошие специалисты! – говорит Вадим Валерьевич. – Они самозабвенно живут и дышат каждой задумкой, которую им предлагаешь. Каждый просто в атаку, вперед – со всеми своими силами, со всеми своими эмоциями. И я думаю, что зритель это оценит.

Посчастливилось Вадиму Романову встретиться на премьере и с автором пьесы. Редкий случай для всякого режиссера! Елена Скороходова написала уже 15 пьес. И все они светлые и с хорошим концом. Никакой чернухи – это принцип автора. А главного героя «Нового года forever» Елена Дмитриевна писала с себя.

Работа в «Новом годе forever» стала праздником и для владимирских актеров. В спектакле всего пять персонажей, и все – главные. Все они играют значительную роль в жизни главного героя, а он своими поступками существенно изменяет их судьбу.

Для актрисы Маргариты Бахитовой – это первый большой опыт работы в комедии, потому что в репертуаре нашего театра больше драматичных спектаклей. И она очень рада, что режиссер выбрал ее на такую роль. Тем более для Маргариты это еще и знакомство с Вадимом Романовым.

Зрители, затаив дыхание, следили за жизнью героев на сцене. С удовольствием смеялись в комичных местах и замирали во время лиричных или философских рассуждений. А в конце спектакля зал взорвался аплодисментами и долго не отпускал актеров и создателей спектакля. Владимирцы покидали театр в отличном настроении. Ведь, оказывается, новогодние чудеса случаются и в апреле!

Татьяна Лысова

Фото и видео Дмитрия Киреева