Как на улице Карла Маркса военные сменили жен-мироносиц

Небольшая улица Карла Маркса проходит параллельно Большой Московской от пересечения улицы Урицкого и Коммунального спуска до Вокзального спуска. В настоящее время она насчитывает всего лишь 11 домов. На правой (чётной) стороне улицы находится здание военного комиссариата Фрунзенского района, левая (нечетная) сохранила историческую малоэтажную застройку.

Имя немецкого философа и идеолога коммунистического движения улица стала носить с 1923 года. А до этого она называлась Мироносицкой по одноименной церкви, являвшейся доминантой этого места с XVII века. Некоторое время на этой улице находилось крупнейшее промышленное предприятие Владимира – бумаготкацкая фабрика купца Никитина, корпуса которого в конце XIX – начале XX века занял гренадерский полк. Но обо всем по порядку.

Церковь Святых Жен Мироносиц

Первоначально церковь была деревянной и, как видно из старинных актов, уже существовала в первой половине XVII века. Впервые она упоминается в 1628 г. в патриарших окладных книгах как «церковь Св. Жен Мироносиц на Посаде за городом». В 1776 году на месте обветшалого деревянного храма был построен каменный. Одновременно воздвигли и каменную колокольню.

Мироносицкая церковь, расположенная около железнодорожного вокзала, долгие годы встречала приезжающих в город людей. В 1858 году по пути из Москвы в Нижний Новгород император Александр II и его семья остановились на некоторое время во Владимире. Самым близким к железнодорожной станции был Мироносицкий храм, который императорская семья посетила во время божественной литургии.

В 1929 году церковь была снесена. Претензия к ней была якобы со стороны железнодорожников и учащихся техникумов и школ: им не давал выспаться поутру колокольный звон, он же мешал учиться и работать. На месте храма был построен трёхэтажный дом для железнодорожников. В 2003 году напротив места утраченного храма стараниями Свято-Георгиевского сестричества была воздвигнута деревянная часовня и установлен белокаменный поклонный крест работы архитектора Александра Трофимова и скульптора Сергея Лопухова.

Бумаготкацкая фабрика

Экономист и публицист Андрей Субботин так описывал промышленность города Владимира в конце XIX века: «В 1877 г. во Владимире только одна настоящая фабрика: миткалевая (бумаго-ткацкая) с 400 раб. и с 500 т. р. производства. Миткалевая фабрика близ станции жел. дороги; товар продается на иногородние набивные фабрики».

Владимирский купец Андрей Никитин после смерти жены, оставшись с четырьмя детьми, прекращает подрядное дело, требующее постоянных разъездов. Он меняет свою предпринимательскую деятельность и открывает в 1869 году бумаготкацкую фабрику во Владимире около железнодорожного вокзала.

К 1880 году на фабрике постоянно работало до 800 человек и производилось продукции на сумму до миллиона рублей. Но в связи с расширением железнодорожного движения Андрей Никитич был вынужден в 1881 г. закрыть фабрику во Владимире. Ткацкое производство с обновлённым оборудованием было перенесено им на берег реки Клязьмы в селе Лемешки (ныне это микрорайон Оргтруд).

Никитские казармы

В 1893 году во Владимире расквартировались два гренадерских полка, имевших богатую боевую историю. 9-й Сибирский полк, основанный в 1700 году Петром I, благополучно разместился в Солдатской слободе. А более молодому 10-му Малороссийскому полку были указаны следующие места расквартирования: в Никитинских и Жандармских казармах, двух городских зданиях за Лыбедью и на Зачатьевской улице, доме Философова на Большой улице. Никитские казармы как раз и были устроены в основном корпусе бывшей бумаготкацкой фабрики.

Такое размещение не устраивало командование 10-го Малороссийского полка, но «Городское управление положительно не имеет никаких средств ни на постройку новых зданий, ни на доплату полку за недостающие к отводу помещения…». Потребовалось несколько лет, чтобы вопрос решился положительно. К 1914 году в ведение полка были дополнительно переданы Васильевские казармы на Большой Московской улице и Мироносицкий корпус Никитинских казарм.

Основной корпус Никитинских казарм не дожил до наших дней. Его снесли при строительстве автовокзала. А Мироносицкий до сих пор принадлежит военным: там разместился военкомат Фрунзенского района. На сегодняшний день это самое значительное здание и учреждение на улице Карла Маркса.

Татьяна Лысова

Заглавное фото: fishki.net