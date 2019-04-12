Уникальные изображения старинного судогодского храма найдены в Петербурге

В Рукописном отделе Научного архива Института истории материальной культуры Российской Академии наук (РО НА ИИМК РАН) в Санкт-Петербурге обнаружены уникальные материалы по истории Никольского храма села Милиново. В старину это село входило во Владимирский уезд, потом в течение полутора веков находилось в Судогодском уезде, а теперь уже 90 лет является селением Ковровского района.

Главной достопримечательностью села Милиново является кирпичная церковь во имя св. Николая Чудотворца. Точное время строительства этого храма до сих пор неизвестно. Скорее всего, он возведен в середине XVII столетия и, по всей видимости, является самым старым по времени постройки зданием на территориях и Ковровского, и Судогодского районов. Несколько раз милиновская церковь перестраивалась и достраивалась, в том числе в XVIII веке, поэтому ее история имеет немало «темных мест». В июле 1939 года Никольский храм в Милиново был закрыт решением Ковровского райисполкома, разорен, использовался для нужд местного колхоза, а потом оказался заброшен и вплоть до наших дней остается бесхозным. До сих пор, несмотря на активные поиски, не удалось найти ни одной дореволюционной фотографии этой церкви, которая сегодня уже порядком разрушена. Например, утрачено завершение шатровой колокольни, и вплоть до последнего времени нельзя было представить, как точно оно выглядело.

Тем важнее оказались документы из собрания Императорской Археологической комиссии, изучавшей милиновский храм в 1887 году, которые ныне хранятся в РО НА ИИМК РАН. Их туда предоставил в мае 1887-го настоятель церкви села Милиново того времени иерей Николай Яхонтов. Он очень обстоятельно описал старинное церковное здание, причем цитирует несохранившиеся до наших дней документы из церковного архива, в том числе позапрошлого века (например, выданную в апреле 1766 года после масштабной перестройки здания храмозданную грамоту епископа Владимирского и Муромского Павла). Также он приводит надписи, выбитые на уничтоженных 80 лет назад семи церковных колоколах. Кстати, два самых старых колокола Никольской церкви в селе Милиново (по состоянию на май 1887 г.) были сделаны в марте 1719 года — почти ровно 300 лет назад. Огромный интерес представляют приведенные батюшкой надписи на серебряных церковных сосудах, которые свидетельствуют, что они были подарены царевной Евдокией Алексеевной — старшей дочерью царя Алексея Михайловича Романова.

Любопытны и такие детали, как точные размеры милиновского храма, сделанные более столетия назад. Например, только теперь стало известно, что его высота составляла 24 метра 89 сантиметров. Так как завершение здания уже много лет как повреждено, то сегодня первоначальную точную высоту сооружения измерить невозможно. Но наибольшую ценность представляют собой рисунок милиновской церкви вместе с колокольней, изображающий здание с южной стороны, выполненный в 1882 году при строительстве там одного из приделов, а также фотография главного церковного иконостаса XVIII столетия, сделанная весной 1910 года.

Графический рисунок храма выполнен очень тщательно с прорисовкой всех мелких деталей, в том числе декоративных элементов архитектурного убранства. Не исключено, что автором данного рисунка является сам милиновский священник Николай Яхонтов, представитель династии местного духовенства. Данное изображение позволило увидеть старинный храм во всем его прежнем великолепии и разглядеть то, чего сейчас уже нет. Например, понять, каким было уничтоженное завершение звонницы, а также выявить одно из заложенных окон в придельной части церковного здания.

Уникальна фотография высокого пятиярусного иконостаса Никольской церкви, датируемая маем 1910-го. Если церковные стены по большей части уцелели, то от иконостаса, изготовленного, скорее всего, в 1760-е гг., нынче не осталось и следа. Между тем фотоснимок высочайшего качества передает множество даже совсем мелких деталей: подписи на образах византийского письма, элементы декора богато украшенных царских врат и всего иконостаса, чеканные оклады икон, попавшие в кадр праздничные металлические хоругви, огромное роскошное паникадило, а также массивное резное распятие (прекрасный образец деревянной скульптуры), венчающее многоярусную конструкцию.

В РО НА ИИМК РАН уже изготовлены копии указанных документов и изображений по храму села Милиново. Эти уникальные материалы (а найти подобное по затерянному в глубинке сельскому храму все равно что отыскать иголку в стоге сена) будут обязательно опубликованы в новой книге «Загадки села Милиново», которая выйдет в свет в мае нынешнего года. Презентация этой книги, впервые подробно рассказывающей о многовековой милиновской истории, пройдет 19 мая в этом старинном селении на площадке перед Никольским храмом.

Николай Фролов

Фото “Призыв.ру”