Кого лечат собаками? Уроки канистерапии

Когда вечером вас встречает с работы радостная собачка, когда вы лежите вместе перед телевизором и гладите ее, это нежные, теплые ощущения, от которых вам только хорошо и спокойно. А вы знали, что такое общение с собаками можно использовать в качестве лечения? Это называется канистерапия. И о том, как она работает, нам рассказала кинолог Лора Панина.

В одном из недавних материалов мы говорили с Лорой о том, каких негласных правил должен придерживаться ответственный хозяин при выгуле своего питомца.

– Что такое канистерапия?

– Канистерапия – это разновидность энималтерапии, метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. Канистерапию используют в медицинской и социальной реабилитации. Канистерапия развивает умственные и эмоциональные способности, двигательные функции.

Это метод, который осуществляется с помощью специально обученных дрессированных собак. Применяется в первую очередь для деток ограниченными возможностями и взрослых людей. Также можно применять и абсолютно здоровым людям для улучшения здоровья, психоэмоционального состояния.

– Кто такой канистерапевт?

– Канистерапевт обязан быть кинологом. Кроме того, это опытный специалист с полномочиями в различных медицинских областях. Обычно это врач-невролог, психиатр, медицинский психолог, реабилитолог, инструктор ЛФК или АФК, психолог, логопед, дефектолог, педагог либо специальный педагог. Специалист-канистерапевт обязан закончить специализированные курсы и пройти дополнительные занятия по канистерапии.

Данный специалист может самостоятельно вести мероприятия, составлять программы и методики на основе медицинских показаний квалифицированного врача или указаний педагога, руководить работой и контролировать волонтёров, проводить первичный отбор волонтёров и собак. Канистерапевт не имеет права ставить диагнозы или давать рекомендации по лечению.

– Как проходит терапия?

– Мы встраиваем собаку в свою работу. Она выступает инструментом. По сути ребенок выполняет разные команды с собакой. Нужен обязательно зрительный и телесный контакт с животным. Ребенок может ею управлять, давать ей лакомство, пробовать применить к ней команду, а иногда просто полежать рядом. Дело в том, что просто открыть ладошку с кормом для собаки ребенку с ограниченными возможностями уже сложно. Это тренировка в необычной и интересной обстановке. Плюс дети часто боятся собак, а мы вместе преодолеваем страх, знакомимся с ними и начинаем проявлять ласку и любовь. Вы бы видели, насколько ребенок счастлив, когда ощущает, что такая огромная собака слушает его команды!

Детей очень хорошо согревать собаками. Чтобы детки просто полежали рядом с ними, как в коконе. Тогда мышцы ребеночка согреваются, расправляются, и становится легче развивать моторику. Плюс собака выступает как огромный мотиватор. Очень многие просто хотят пообщаться с собакой!

– Кому нужна канистерапия?

– Может абсолютно любой человек, с любыми заболеваниями или психологическими проблемами обратиться к канистерапевту и психологу, чтобы провести сеанс. Надо понимать, что логопед или педагог не может работать с проблемами взрослых людей. А также главное, чтобы не было аллергии. Например, если у вас есть фобия, связанная с собаками, то сеансы канистерапии идеально здесь подойдут.

Кстати, лечить могут не только собаки, но и другие животные. Об иппотерапии, например, можно почитать здесь.

Юлия Митина

Фотографии автора и из личного архива Лоры Паниной