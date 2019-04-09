Жаворонки с небес возвестили о приходе весны

Апрель. Освобождаются из-под снега поля, все больше сухой прошлогодней травы, все ярче солнце. На припёке уже греются, замирают и летают перезимовавшие бабочки-крапивницы. А с высоты небес льётся и разносится над полями журчащая песня жаворонка. Самого певца почти не видно: трепещется едва различимая точка в синеве, зато песня слышатся далеко вокруг.

Его песня – один из самых близких и приятных для слуха звуков настоящей весны. Полевой жаворонок – птица полей, лугов и пашен – появляется у нас уже в конце марта, а улетает в середине октября. Проталины в полях имеют огромное значение для него, ведь это «столовые», где он находит семена трав и постепенно выползающих из «зимних квартир» мелких насекомых и пауков. Птицеловы прошлого века заранее расчищали в полях участок снега для быстрого образования проталины и устанавливали там западни для весенних певцов.

Полевой жаворонок – птица небольшая, всего 19 см длиной, весит 40 граммов, но задние пальцы обеих ног вооружены длинными, прямыми когтями-шпорами, позволяющими легко садиться в высокую траву. Трава, особенно прошлогодняя, имеет большое значение для птицы: на пучках она спит, из сухих трав устраивает гнездо. Оно устроено скрытно и сплетено аккуратно, стенки состоят из более жёстких стеблей злаков, изнутри жилище выложено тонкими травинками.

Искусно свитая «корзиночка» глубиной 4 см обычно помещается в небольшой ямке. Знаток русской природы Дмитрий Никифорович Кайгородов в начале XX века отмечал, что конский волос имеет большое значение в утеплении гнезда полевого жаворонка. После исчезновении гужевого транспорта, интересно было бы узнать, чем современные жаворонки выстилают лоток гнезда. Скорее всего, используют длинную шерсть других животных.

Много вопросов рождается у наблюдателя весенней песни жаворонка. Самый сложный: «Когда этот певец отдыхает? Ведь песня льётся неумолчно часами…». Конечно, птица использует восходящие токи тёплого воздуха, чтобы держаться в небе, но все равно энергии на песню и работу крыльев тратится много. И какие неведомые процессы протекают в маленьком организме по поддержанию его титанической активности, неизвестно.

В мае в гнездо отложены первые яйца, а за наше короткое лето может произойти три кладки. Общее же количество птенцов составляет около 12 штук. Молодые жаворонки очень быстро становятся самостоятельными и через 10 дней уже покидают гнездо.

Правда, летают ещё плохо, в основном бегают, скрываясь в высокой зелёной траве. В это время многие гибнут от когтей хорьков, лис, бродячих кошек. Трава, трава… Она кормит, согревает, скрывает от врагов, а весной так часто лихая рука поджигает сухие травы, лишая певца «столовой» и ночлега, а иногда и готового гнезда. При этом жаворонка не назовёшь особо плодовитым, например, большая синица сразу откладывает 12 яиц и количество кладок может доходить до двух.

На огромных просторах России от центра до Камчатки по вёснам трепещутся в степях и полях тысячи жаворонков, возвещая o приходе весны. Живёт жаворонок и в клетке, но содержать его под силу только опытным птицеловам. Птица взлетает вертикально, поэтому верх клетки затягивают плотной тканью, дабы жаворонок не разбил голову. Питается он семенами, мучными червями, муравьиным «яйцом». Наблюдать и слышать журчащую трель полевого жаворонка, расположившись весной где-нибудь на припёке у края поля, прекрасное средство от невзгод, неприятностей, огорчений.

Денис Дуденков

Заглавное фото: ptici.info