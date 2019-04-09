Засветиться на фото с пасхальным кроликом

Пасха не только светлый праздник, который все православные ждут с особенным трепетом. Это еще отличный повод сделать весенние семейные фотографии с животными, которые символизируют пасхальные дни. Например, с кроликом или цыплятами! Семейный фотограф Марина Тиманова как раз собирается провести такие фотосессии.

– Как пришла идея организовать к Пасхе такие необычные съемки?

– Обычно к Пасхе многие фотостудии берут на временное содержание с ферм кроликов, утят или цыплят. Как будет в этом году, пока сказать не могу. Кролик точно будет, возможно, еще появятся уточки. После фотосессий необычные модели возвращаются домой. Так что ни одно животное не пострадает!

– Что взять с собой?

– Брать на фотосессию ничего не нужно. Все уже будет готово в студии: крашеные яйца, куличики, подходящие атрибуты. Единственное, что вы можете взять, это морковку для кролика. Он с удовольствием ее погрызет. А вот для цыплят или утят лучше ничего не брать: они во время съемки могут ущипнуть, если им еду предлагать.

– Как проходят такие фотосессии?

– По времени фотосессия длится около 30 минут. Этого достаточно, чтобы не устал ребенок и не устали животные. Все проходит в форме общения питомца и человека. И в этот момент делаются снимки. Конечно, все это время я снимаю не только с живностью. Обязательно делаю и обычные кадры всей семьи или по отдельности портреты в весенних декорациях. Так что получаются фотографии и с кроликом, и просто весенний портрет, который можно поставить на заставку в социальной сети, например.

Юлия Митина

Фотографии Марины Тимановой