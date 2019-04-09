Мастера глассажа начистят обувь бронзовому аптекарю

В Москве соберутся профессиональные чистильщики обуви, но эффект их мастерства можно будет оценить у нас во Владимире. Они отполируют до блеска обувь бронзового аптекаря, стоящего на пешеходной улице Георгиевской у “Старой аптеки”. Чистить памятники виртуозы обувной щётки будут по всей России, эта акция пройдёт в канун всероссийского чемпионата по глассажу (полировке до зеркального блеска) и патинажу (окрашиванию).

Чемпионат состоится 20 апреля в Москве. Он пройдёт уже третий раз (первый состоялся в 2017 году). Среди победителей, как правило, профессионалы из крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Самары… Владимирцев пока не было. Но кто знает, может, после флешмоба на Георгиевской и наши люди проникнутся любовью к тщательной чистке обуви.

Им надо будет проявить большую настойчивость. С кондачка не получится. Глассаж (от фр. glaçage, glace – глазурь, зеркало) – полировка верхней части обуви с использованием обувного воска (гуталина) и воды. Это трудоемкий процесс, во время процедуры глассажа на носок и задник обуви наносится порядка 10-15 слоев воска. В результате поверхность обуви становится зеркально блестящей.

Цель акции – привлечь внимание общественности к подъёму обувной индустрии в России и поддержать ремесленные мастерские по изготовлению и ремонту качественной кожаной обуви. Одновременно с этим, глядишь, и памятник аптекарю в уютнейшем уголке Владимира привлечёт внимание иногородних и иностранных граждан. Так что ещё и туризм поднимем с помощью гуталина и воска!

Макар Кузьмин

Фото “Призыв.ру”