Выгул собак: правила хорошего тона

Весна – прекрасное время года, но она все больше «радует» всплывшим мусором, грязью и «собачьими делами». Это факт. Конечно, это неприятно. Особенно на детских площадках. Вместе с кинологом Лорой Паниной мы решили расставить все точки над «i» по поводу выгула собак. И объяснить, где нужно гулять с собакой и как это делать, чтобы было комфортно всем.

– Что должно быть по закону для выгула собак?

– По закону все владельцы в общественных местах должны ходить с собаками на поводке. Особо сложные породы: ротвейлер, кавказская овчарка и другие – должны ходить на поводке и в наморднике обязательно. В таком виде собаки должны доходить до специально отведенного места выгула, где они спускаются с поводков и дрессируются. Администрация должна предоставить специальную площадку для выгула. Также должна предоставить урны с пакетиками, чтобы хозяева могли сами убирать за питомцами.

Раньше в советские времена было много специальных площадок и снарядов для дрессировки собак. Любой мог прийти и позаниматься, погулять со своей собакой. Сейчас ничего такого, к сожалению, нет.

Мы пытались просить у администрации площадку для выгула. В итоге нам ее выделили за Арт-дворцом. Там одни валуны, рельсы, ходят поезда. Мы должны были за свой счет выровнять землю, установить сетку со столбами, провести свет, установить снаряды, урны. И самое главное, что мы должны были платить аренду городу за пользование этой землей. Естественно, на это никто не согласился.

– Почему собаку нельзя всегда выгуливать только на поводке?

– Дело в том, что по своей природе собака не может всегда ходить на привязи. Если мы ее водим постоянно только на поводке, получается неконтролируемая собака. Она тянет в разные стороны. А если отпустить, то непременно убежит и потеряется. Если собака же гуляет иногда без поводка, то она старается не отходить от хозяина. Боится его потерять и сама идет всегда рядом. Поэтому выгул собак ТОЛЬКО на поводке не нужен. Для этого и существовали раньше площадки.

– Какие правила нужно соблюдать при прогулке с собакой?

– Так как специальных площадок для выгула в городе нет, приходится находить не очень людное место и гулять там. У ответственных хозяев сформировались негласные правила:

Дрессируйте собаку. Обязательный пункт для всех! Хозяин должен уметь управлять собакой. Делать так, чтобы она не подходила к другим животным. Выучить команду «рядом». Воспитать собаку так, чтобы она не лаяла, не бегала за кошками, не пугала детей. Все это зависит от дрессировки. И если каждый будет правильно воспитывать собаку, не будет возникать неприятных ситуаций на улице.

В людном месте держите собаку на поводке. Если вы проходите остановку, большое скопление людей и если ваша собака еще не выдрессирована, надевайте поводок. Это необходимо в целях безопасности вас, вашей собаки и окружающих людей и животных. Люди, когда видят, что собака рядом идет спокойно, они по-другому на нее реагируют, не боятся.

Убирайте за собакой. Чисто не там, где не мусорят, а там, где убирают. Если это станет нормой и мы будем убирать за собой, за своим животным, то и мир вокруг поменяется. И мы будем наслаждаться весной и хорошей погодой, а не смотреть на оттаявший мусор вокруг.

Юлия Митина

Фото из архива Лоры Паниной