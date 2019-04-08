Календарь пятой недели Великого поста. В одной картинке

Пятая неделя Великого поста, с 8 по 14 апреля, посвящена памяти Марии Египетской. Эта женщина долгое время жила греховной жизнью и все же сумела найти дорогу к Господу, поборов все свои пороки. Во славу Марии Египетской в среду вечером во всех храмах проводится большое богослужение. Его еще называют Стоянием Марии. Сначала священник полностью читает канон Андрея Критского, а затем вспоминает жизнь праведницы.

Посещение церкви и регулярные молитвы помогают православным смиренно пройти испытание твердости своей веры. Во время Великого поста верующие полностью воздерживаются от животной пищи. В будни также исключено употребление растительного масла. В понедельник, среду и пятницу практикуется так называемое сухоядение – вкушение пищи, не подвергшейся тепловой обработке. Это свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, а также хлеб.

Наш календарь поможет постящимся соблюсти все правила:

Татьяна Лысова

Заглавное фото: pbs.twimg.com

Инфографика Ольги Андриенко