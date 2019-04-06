Владимирцев зовут в заброшенное село на презентацию

Необычная презентация готовится сейчас во владимирской глубинке. Она пройдёт в заброшенном селе, располагавшемся на границе Ковровского и Судогодского районов. Называется село – Милиново. А презентовать будут книгу, авторы которой – директор Ковровского районного музея кандидат исторических наук Элла Фролова и журналист, постоянный автор «Призыва» Николай Фролов. Книга носит название «Загадки села Милиново».

В прошлом году таким же образом те же авторы презентовали книгу «Наши Дебри» – о старинном погосте Дебри в Вязниковском районе. Тогда это событие собрало около сотни любителей истории со всей области, хотя погода была не очень – моросило. Тем не менее, люди разныъ возрастов и профессий, объединённые одним общим увлечением, совершили пеший поход в Дебри. Опыт проведения такого мероприятия оказался вполне удачен, и решено сделать подобные выездные презентации традиционными. Сейчас ожидается ещё большая аудитория. Село Милиново известно с начала XVI столетия, когда-то являлось владением князей Шуйских, позже принадлежало князьям Селеховским — одной из ветвей смоленских рюриковичей, а потом — помещикам Загряжским и Ермоловым — родственникам знаменитого генерала Алексея Петровича Ермолова — героя Отечественной войны 1812 года и наместника Кавказа.

Сегодня село находится на границе Ковровского и Судогодского районов, затерянное среди бескрайних лесов. Прежде бывшее волостным центром с населением в несколько сотен человек, Милиново ныне – селение-призрак, где нет ни одного постоянного жителя, остались брошенные дома, руины школы и магазина, а также недействующая Никольская церковь, построенная еще во второй половине XVII века при участии царевны Екатерины Алексеевны — старшей сестры Петра I. Милиновский храм является уникальным памятником архитектуры, а при нем сохранились старинные белокаменные надгробия, в том числе династии местных священнослужителей Яхонтовых.

В новой книге, также издаваемой при поддержке благотворителей, будут впервые опубликованы ранее неизвестные материалы по истории села Милиново и Милиновской волости из архивов Москвы, Санкт-Петербурга и Владимира, а также из частных собраний, в том числе ценные фотографии милиновцев позапрошлого столетия. Презентация книги «Загадки села Милиново» пройдет в престольный праздник местного храма – на Николу Вешнего вместе с импровизированной экскурсией по заброшенным милиновским улицам. На нее будут приглашены все желающие. Новое издание позволит увековечить память о старом селе, ликвидировав еще одно из «белых пятен» во владимирских исторических хрониках.

Михаил Одинцов

Фото “Призыв Ру”