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Владимирский биолог разводит синих бабочек с «глазами»

Уникальный вид показали в ВлГУ

Яркие с завораживающими узорами на крыльях бабочки по праву считаются одними из самых красивых насекомых на планете. Любоваться на них можно часами, особенно если речь идет о редких тропических бабочках, встреча с которыми – уже большая удача. Уникальную коллекцию этих крылатых насекомых, а также целый бабочкарий с куколками представила владимирцам кафедра почвоведения Института биологии и экологии ВлГУ. Выставка была организована в стенах опорного вуза.

Морфо Пелеида – тропическая бабочка

Главная героиня уникальной коллекции, которую представил преподаватель кафедры Руслан Жуков, – редкая сине-фиолетовая красавица Морфо Пелеида (Morpho peleides). Ее крылья переливаются всеми оттенками синего и голубого. А под крыльями удивительный окрас в виде глаз. Когда Морфо Пелеида видит опасность, она складывает крылья и отпугивают всех, прикидываясь многоглазым чудищем. В мировой фауне обитает около 40 видов этих бабочек.

Примечательно, что этих бабочек можно разводить и у себя дома. Главное –  правильно кормить и создавать микроклимат. Бабочки очень любят киви, бананы, апельсины и мандарины. А кормить их следует около двух раз в день.

Ольга Ефремова

Фото Татьяны Даниловой

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