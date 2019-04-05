Как запоминающе провести свои выходные?

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Оцените лучший фильм года
«Зеленая книга» (США, 2018, 16+)
Утонченный светский лев, богатый и талантливый музыкант нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони по прозвищу Болтун — вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами, зато он хорошо работает кулаками. Это турне навсегда изменит жизнь обоих.
За несколько месяцев после выхода «Зелёная книга» получила почти все ключевые кинонаграды: премию «Народный выбор» в США, приз Гильдии продюсеров США, три «Золотых глобуса», а также вошла в список десяти картин года Американского института киноискусства. У картины сравнительно высокие рейтинги оценки критиков как в мире (69 из 100), так и в России (80 из 100). В ночь на 25 февраля «Зелёная книга» взяла главную награду в мире кино — «Оскар» за лучший фильм.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
6 и 7 апреля в 18.30
Вход свободный
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Посетите нетипичный вернисаж
VII Инициативная выставка 16+
Цель этого проекта – дать каждому автору возможность показать свои работы в любом из видов искусства вне зависимости от качеств его личности, наличия или отсутствия образования и прочих социальных штук. Выставка проводится волонтерским объединением «Инициатива». На суд зрителей будут представлены работы местных и не только художников и фотографов. В течение всей выставки пройдут мастер-классы, лекции, выступление оригинальных музыкантов и спонтанные шахматные баталии. Гостей обеспечат настольными играми и чаем с печеньками. Подробную программу мероприятия смотрите здесь.
ИЦАЭ Владимира: Октябрьский пр-кт, 3 (вход с торца здания, после шлагбаума)
6 апреля с 10.30 до 18.30
Вход свободный
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Окунитесь в мир детства
Концерт «Страна Мультландия» 0+
В Концертном зале им. С.И. Танеева для маленьких зрителей и их родителей прозвучат самые веселые и заводные песни из любимых мультфильмов: «Крошка Енот», «Бременские музыканты», «Катерок», «Летучий корабль» «Золушка», «Крокодил Гена», «Маша и Медведь» и многих других. Исполнит их Русский оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств России Анатолий Антонова. Веселые мелодии позволят слушателям ненадолго перенестись в беззаботный и светлый мир, полный невероятных фантазий и приключений.
Вместе с оркестром в концерте примут участие солисты филармонии: заслуженный артист России Андрей Романов, лауреаты международных конкурсов Валерия Кириллова и Анжелика Иванова. А подпевать им смогут все желающие!
Ведёт концерт радиодиджей Светлана Балыкина, которая станцует и споет вместе с детьми, проведёт подвижные игры, загадает загадки и вручит призы самым активным ребятам! Концерт создаст теплую атмосферу детства и радостного волнения, которое возникает в ожидании настоящего волшебства.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
7 апреля в 12.00
Цена билета – 250 руб.
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Поддержите рок в защиту животных
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Познакомьтесь с местными комиками
Владимирский STAND UP 18+
В грядущее воскресенье наши комики выступят для вас со своим новыми шутками и мыслями. Поэтому не упустите свой шанс прикоснуться к живой комедии! Формат открытого микрофона позволит комикам проверить свой материал на искушенном зрителе.
Музыкальный ресторан «Лаки Лаки»: ул. Б. Московская, 22
Бронирование столов: 8-930-223-69-59
7 апреля в 19.00. Сбор гостей – в 18.30
Вход бесплатный
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Откройте для себя родной город
Экскурсии от местных для местных 6+
Владимирский проект «Подними глаза» приглашает в выходные присоединиться к экскурсиям по нетуристическим местам Владимира и его окрестностей.
В субботу, 6 апреля, в 13.00 состоится посещение стоянки человека каменного века «Сунгирь» и покинутого древнерусского города «Чаша» (XII век н.э.). Все облазите и изучите, благо остановка общественного транспорта рядом.
В воскресение, 7 апреля, в 12.00 начнется прогулка на заброшенный некрополь древнеправославных христиан с рассказом о восточном христианстве в целом и старообрядчестве в частности.
Те, кто не хочет выбираться за город, может присоединиться в воскресенье, 7 апреля, в 14.00 к экскурсии по улице Луначарского. В 60-70-х годах архитектурная элита Владимира строила планы превратить ее в туристическое место нашего города. Что же ее привлекало на этой, казалось бы, неприметной улице?
Подробную информацию об участии в экскурсиях можно узнать здесь.
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Полюбуйтесь красотой Владимирского края
Выставка «Начало» 6+
Зрительскому вниманию работы представят шесть художников: Виктор Беляев, Ольга Золотова, Евгений Гусенков, Елена Лимонова, Владимир Пластинин, Вячеслав Пешкин. Все они – участники проекта «Экспедиция», суть которого заключалась в творческом путешествии владимирских художников по области с вернисажем своих картин и вовлечением в свой круг творческих людей из всех уголков Владимирщины. Стартовав в феврале 2013 года выставкой работ пяти художников, проект финишировал во Владимире в августе 2014-го с 17 участниками.
Настоящая выставка «Начало» знаменует собой воплощение давней идеи содружества художников – создание музея проекта «Экспедиция». Все работы, представленные на экспозиции, – это те произведения, что участвовали в проекте, они и стали основой музейных фондов. Это живопись, графика, а также фото и тексты, повествующие о том, как проходила «Экспедиция». Каждое полотно – это пейзажи различных уголков нашей области, своеобразный визуальный дневник путешествий. Каждый художник со свойственным только ему взглядом на мир и техникой владения материалами показывает зрителю тихую, неброскую красоту Владимирского края, пронизанную светом, воздухом и любовью.
Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3
Выставка будет работать до 6 мая
Время работы: пн – чт с 10.00 до 20.00, сб – вс с 10.00 до 18.00, пятница – выходной
Вход свободный
Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/ini_show
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