Как запоминающе провести свои выходные?

«Зеленая книга» (США, 2018, 16+)

Утонченный светский лев, богатый и талантливый музыкант нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони по прозвищу Болтун — вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами, зато он хорошо работает кулаками. Это турне навсегда изменит жизнь обоих.

За несколько месяцев после выхода «Зелёная книга» получила почти все ключевые кинонаграды: премию «Народный выбор» в США, приз Гильдии продюсеров США, три «Золотых глобуса», а также вошла в список десяти картин года Американского института киноискусства. У картины сравнительно высокие рейтинги оценки критиков как в мире (69 из 100), так и в России (80 из 100). В ночь на 25 февраля «Зелёная книга» взяла главную награду в мире кино — «Оскар» за лучший фильм.

Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г

6 и 7 апреля в 18.30

Вход свободный