Если дома поселились ночные кровососы

Весна – пора цветения, пробуждения природы и… уборки. Самое время перетряхнуть свои вещи, проветрить комнаты и проверить пыльные ящики и мягкую мебель на наличие насекомых, говорят специалисты. В Роспотребнадзоре «Призыв.ру» рассказали, что с нашествием клопов владимирцы сталкиваются круглогодично. За последние три месяца в городе зафиксировано 7 случаев. В основном в тех домах, где недавно случился переезд.

– Клопы переезжают вместе с вещами. С одеждой в чемоданах, в мягкой мебели. И они очень быстро распространяются по квартирам. Зоологи говорят, эти насекомые очень долго могут жить без питания. Это устойчивые к неблагоприятной среде насекомые. Кусаются они небольно, не так, как комары, например. Но очаг укусов большой и может вызвать аллергическую реакцию. Как правило, клопы присасываются к нижним конечностям, – говорит Марина Колтунова, пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора.

Как понять, что к вам подселились клопы

– Надо обращать внимание на свои кожные покровы, на любые покраснения и укусы. Как правило, они располагаются не хаотично, а в виде дорожек. На месте укуса возникает припухлость с небольшой шишечкой. Возникает сильный зуд.

– В квартирах часто проводить уборки, осматривать своё спальное место как снаружи, так и внутри. Клопы имеют тёмно-коричневый цвет, размер их не больше 1 сантиметра, собираются кучками, колониями. Рядом с ними можно заметить и следы их жизнедеятельности.

– А ещё специалисты говорят, что клопов в квартире можно унюхать. Насекомые начинают источать запах гнилой малины.

Места дислокации

Излюбленное место клопов – кровати. Они забираются внутрь мебели, под матрасы, в швы, в постельное белье и даже сидят в креплениях. Клопы – насекомые стеснительные. Ползать открыто по стенам они не любят, они выползают ночью из плинтусов, розеток и выключателей. Могут поселиться в щелях под обоями, под ковром, под настенным календарём, картиной. А ещё клопы обожают мягкую мебель и бельевые шкафы.

Чем опасны

Единственное что радует, клопы не являются переносчиками опасных заболеваний. Помимо сильного зуда, они могут вызвать аллергию у людей, которые обладают сильной чувствительностью к укусам насекомых. Место укуса следует продезинфицировать и помазать противовоспалительным средством.

Как бороться

Бороться с клопами в Роспотребнадзоре жителей призывают не самостоятельно, а с помощью служба профессиональной дезинфекции. Во Владимире это Центр гигиены и эпидемиологии, находящийся на Токарева, 5. Телефон приемной главного врача: 53-58-28. Для борьбы с клопами работники службы используют всевозможные инсектициды.

Что можно сделать перед приездом специалистов? Убраться в комнате и выбросить «заражённые» клопами вещи.

Татьяна Данилова