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Боголюбовский луг в ожидании разлива

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Разлив на Боголюбовском лугу – зрелище незабываемое. Каждую весну его ждут туристы, фотографы, операторы и все любители прекрасного. После снежных зим вода закрывает почти все пространство. Остается белеть лишь сама церковь Покрова на Нерли. Небольшой храм возвышается над бескрайней гладью воды. В этом году, несмотря на первые прогнозы, разлив вряд ли будет таким серьезным. Но посмотреть все равно стоит! А пока ждем, когда вскроются реки, и смотрим замечательное видео с высоты птичьего полета:

Елена Пляскина

Фото и видео Дмитрия Киреева

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