Как убрать квартиру за час? Научит организатор пространства!

Хотите, чтобы в доме был порядок? Не знаете, как разобраться с сезонной одеждой, правильно организовать хранение вещей? Как не тратить на уборку все выходные? Все эти проблемы поможет решить профессиональный организатор пространства Евгения Ионова.

Главное – выработать систему!

– Евгения, расскажите о себе и своей профессии? Чем же занимается организатор пространства?

– Мне 39 лет, в копилке жизненного опыта – два высших образования (педагогическое и экономическое), четверо детей (младшему 3,6 года). Еще недавно я пекла торты и пирожные на заказ. Получалось неплохо, но я поняла: это не то, чем хочу заниматься. На глаза мне попался вебинар «Организатор пространства – профессия мечты», после которого я поняла, что это именно то, что нужно. Только с третьей попытки мне удалось попасть в онлайн-школу «Время порядка», где я получила новую специальность. До курса я уже много знала, читала, но он позволил мне все систематизировать, плюс узнать некоторые тонкости, нюансы. И вот я уже работаю с людьми, помогаю создавать систему устойчивого порядка в квартирах, домах, на балконах, в офисах. Часто ко мне клиенты обращаются, когда у них переезд и они не представляют, с чего начать. Недаром говорят, что переезд равносилен двум пожарам.

– Для кого вы работаете?

– Когда я только начинала работать организатором пространства, считала, что мои клиенты – мамы с детьми. На самом деле аудитория шире: это женщины, которые хотят свести к минимуму бытовую рутину, чтобы как можно больше времени оставалось не только на детей, но и на себя, на хобби, на любимую работу. Мужчины ко мне не обращаются. Когда я начинаю с заказчицами наводить порядок, их мужья говорят: «Мой стол/полки не трогать!» Но больше 90% мужчин, увидев, как все получилось красиво, удобно, наглядно, меняют мнение: «А можно и мне так же?»

– С чего начинается ваша работа? И что самое сложное?

– С беседы. Каждый человек индивидуален, у него свои привычки, свои запросы, плюс пожелания членов семьи. Все это нужно учитывать. Главное – не только навести порядок, а выработать систему, которая будет работать. Самое сложное – это расставание с вещами. Я не спорю, не настаиваю, когда кто-то не готов расстаться с вещью без сожаления. Мы ее откладываем, чтобы подумать, посмотреть. Для некоторых это очень тяжело эмоционально и даже на физическом плане – решить, куда деть вещь. Но если вещь по окончании разбора оказывается в конце квартиры, то она точно отправляется в мусор или на отдачу. Я работаю с теми, кто действительно хочет поменять пространство вокруг себя, поэтому больших проблем с минимизацией вещей у них нет, и они следуют голосу разума и моим советам. И когда вырисовывается картина, видно, к чему идем, люди радуются, хлопают в ладоши. Они счастливы.

Чистота и порядок – процессы разные

– С чем на практике приходилось сталкиваться?

– Была квартира, заваленная вещами. Ходить можно было по тропочке шириной в 50 см. Хозяйка квартиры не знала, с чего и как начать? И это действовало на нее угнетающе. Но мы проработали, справились и навели порядок! В другой квартире разбирали полки, антресоли и нашли 60 платков и шарфов на отдачу. И это с учетом того, чтобы была зима и мои клиенты уже носили шарфы, платки. Они были в шоке от такого количества скопившихся аксессуаров. (А вот куда отдать ненужные вещи, можно почитать здесь.– Прим. редакции). Что мы только не находили во время разбора! Деньги (однажды даже в шоколадке), украшения, важные документы, ключи. Вы даже не представляете, как люди радуются таким нежданным находкам. А знаете, почему мы забываем, где лежат вещи и сколько их? Нет системы хранения! Убрали вещь в пакет, потом в шкаф, две недели – месяц помнят, где лежит, а потом все, забыли. Нужна вещь? Покупается новая. Если наши мамы, бабушки несли все в дом, чтобы выжить, так как невозможно было купить необходимую вещь, когда она нужна, то сейчас все иначе. Мы существуем в эпоху потребления. Увы, чаще всего вещи живут в нашем доме, а не мы.

– Сегодня в Интернете в моде различные марафоны по наведению порядка. Некоторые гуру советуют хранить вещи вертикально и уделять всего 10-15 минут в день на наведение порядка. Например, в понедельник убрать ванную, во вторник – кухню, в среду – разобраться в шкафах и т.д. Вы сами практикуете подобное?

– Такой подход к уборке я испробовала на себе, но мне он не понравился. У меня не было момента, чтобы была убрана вся квартира. Только что-то убрала, надо снова где-то тереть, подметать, чистить. Чистота и порядок – разные понятия, разные процессы. Придерживайтесь двух золотых правил: во-первых, у каждой вещи должно быть свое место, во-вторых, кладите вещь на место сразу. И когда дома порядок (поверхности все свободные, вещи разложены), уборка занимает мало времени. По поводу вертикального хранения вещей могу сказать одно: не каждый это потянет. Не всем хватает усилий и терпения. Для вертикального хранения нужны выдвижные ящики, органайзеры, корзины, коробки, вещи нужно сортировать по категориям.

Планируйте, делегируйте и ставьте на таймер

– Как вы все успеваете с детьми, работой, домашними хлопотами? Поделитесь опытом!

– Главная составляющая успеха – строгое планирование дня. Еще я постоянно расширяю зону ответственности детей, увеличиваю их самостоятельность. Я не глажу белье, только вещи на выход. Если белье, одежду аккуратно развесить, а потом сложить, то и глажка не нужна. Пропылесосить квартиру вечером много времени не отнимает. Все, что можно, я ставлю на таймер. Белье стирается ночью, каша варится в мультиварке. Я люблю готовить квартиру к новому дню. Встаешь, а раковина и посуда чистые, белье постирано, еда готова, и получаешь положительный заряд новому дню. Когда система есть и она работает, все удобно, быстро и без нервов. На уборку всей квартиры в выходной тратится час, не больше. Повторюсь, это возможно, когда нет перенасыщения вещами, когда в квартире порядок. Минимальное количество вещей должно быть в удобном месте, под рукой. Когда помогаю наводить порядок, то предлагаю человеку установку: вещи хранятся там, где используются. Например, крем для рук у вас хранится в ванной, а вы легли в кровать и вспомнили о нем. В этом случае дубликат крема появляется у вас на тумбочке у кровати. Заварку, сервиз, снеки, печенье к чаю рекомендую хранить на полке над чайником.

– Как ваши близкие реагировали на наведение порядка в доме?

– Муж сначала понервничал: «Я не понимаю, где что лежит. Сделай мне наклейки на коробки, как детям». И сейчас доволен, все под рукой. Чистое белье раскладываю я, а для использованных вещей корзина, куда складываются вещи. Сопротивлялась только дочь-подросток: «Мне так нормально». У нее есть организованная система хранения, но порядок есть не всегда. Я ее не ругаю, вывожу на диалог, так как понимаю, что у нее сейчас огромная школьная нагрузка, а также грандиозные скачки гормонов. И вы знаете, психологи говорят, что если ваш ребенок-подросток самостоятельно и без напоминания все складывает и убирает по стопочкам и полочкам, то, возможно, у него что-то не так, что-то не в порядке.

Порядок в детской: возможно ли?

– Раз уж мы заговорили о детях, как навести порядок в детской? Многие родители не успевают убирать игрушки, как снова все раскидано.

– У современных детей переизбыток игрушек. И они не умеют с ними играть. Если одна машинка, одна пирамидка, один конструктор, то игра идет, работает воображение. Когда игрушек много, ребенок хватается то за одну, то за другую. Чтобы что-то найти, вываливает из коробки все, отвлекается на другую игрушку, не может выбрать. Чтобы был порядок в детской, уменьшите количество «задвоенных» игрушек. Разберите игрушки по категориям. В одной коробке храните машинки, в другой кубики, в третьей – конструктор. Если ребенок не умеет читать, то коробки маркируйте наклейками с картинками. И малыш постепенно научится идентифицировать и убирать игрушки в нужную коробку. Не жалейте и выкидывайте сломанные игрушки. Убирайте ненужные игрушки и те, из которых ребенок вырос. Бывает так, что ребенку 5 лет, а у него в игрушках погремушки. Родители хотят быстрого эффекта, чтобы ребенок сам сразу наводил порядок. Не торопите события: мы же не отпускаем годовалого ребенка переходить улицу. Мы сначала носим его на руках, потом водим за руку. И только лет в 7-8 отпускаем одного, но сначала стоим и проверяем, как он сам переходит. Также все обстоит и с наведением порядка, все постепенно. Помните: детям важна система и мотивация.

– Если человек еще не готов воспользоваться услугами организатора пространства, но порядок навести хочет, посоветуйте, какие книги ему почитать, фильмы посмотреть?

– Советую посмотреть японский фильм «Жизнь – волнующее волшебство уборки». Этот фильм про связь порядка в доме и в жизни. Наведи порядок в доме, и твоя жизнь гарантировано изменится! Его можно смотреть вместе с детьми. А еще почитать книгу «Магическая уборка» Мари Кондо. Книга даже меня заставила разгребать полупустые полки дома. Муж пришел с работы, увидел пакеты с вещами и пошутил: «Ты у соседей взяла взаймы?»

– Какие планы на будущее?

– Я провожу игровой мастер-класс «Тайные агенты по следам беспорядка» для детей 5-7 лет. Учу детей видеть беспорядок и справляться с ним, минимизировать и систематизировать вещи. Также для родителей организую семинары «Порядок с пелёнок», «Порядок в детской за 10 минут», «Подростки и порядок». В планах расширить темы семинаров по всем возрастам детей, а также по отдельным зонам дома. Также в планах совместно с психологами открыть школу жизни для социализации выпускников детских домов, в детском центре проводить обучение подростков финансовой грамотности, взаимоотношениям в семье, первой помощи, самообороне, а также организации пространства.

– Какова средняя цена на услуги организатора пространства во Владимире?

– Около 500 рублей стоит технический выезд (выявления причин, уточняющих вопросов). Около 800 руб. в час – уже работа по организации пространства либо организации переезда.

Елена Середина

Фото Евгении Ионовой