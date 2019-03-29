Проведите выходные в общении с прекрасным

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Посетите концерт всей семьей
«Легенды старой скрипки» 12+
Владимиро-Суздальский музей-заповедник запускает новый культурно-образовательный проект . В течение года в экспозициях Владимира, Суздаля, Гусь-Хрустального с десятью лекциями-концертами выступит известный скрипач, педагог, искусствовед М.И. Трояновский.
Первая авторская программа Трояновского посвящена легендарным итальянским скрипичным мастерам – Амати, Гварнери, Страдивари и их российским последователям. Об истории возникновения скрипки, о таинстве создания неповторимых по звучанию музыкальных инструментов, о судьбах великих творцов лектор говорит увлеченно, драматично, с любовью.
Эта любовь будет петь в музыке, которую исполнит Трояновский, взяв в руки скрипку и смычок. Гости музея услышат произведения Николо Паганини, Петра Чайковского, Клода Дебюсси, Вольфганга Амадея Моцарта, Арканджело Корелли…
Музейный центр «Палаты»: ул. Б. Московская, 58
30 марта в 13.00
Цена билета: для взрослых – 150 руб., льготные – 100 руб.
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Посмотрите трогательную историю о большом чувстве
Спектакль «За любовь благодарю» 16+
В киноконцертном зале Дома культуры мкрн Оргтруд пройдет уникальное событие, приуроченное Году театра в России. Музыкальный пюпитр-спектакль представляет автор и исполнитель главной роли – заслуженный артист Эстонии, заслуженный работник культуры РФ Владимир Лаптев. Аккомпаниатор – Виктория Нагих (фортепиано). Спектакль посвящен экзотическому творчеству, неординарной личности и захватывающе «остросюжетной» биографии Александра Вертинского.
Дом культуры мкрн Оргтруд
30 марта в 16.00
Цена билета – 150 руб.
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Пригласите своих близких на хорошее кино
Сборник мультфильмов, полнометражная анимационная картина, детский и взрослый фильмы предлагает социальный кинотеатр «Милосердие и порядок» своим гостям в эти выходные. Лучшие работы студии «Союзмультфильм» (СССР, 1975 – 1988, 6+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.
Чудесную экранизацию известной повести Джеймса Крюсса «Тим Талер, или Проданный смех» (Германия, 2017, 12+) покажут в 13.30. А последнюю работу известного английского аниматора Ника Парка «Дикие предки» (Великобритания, Франция, 2018, 6+) можно увидеть в 16.00.
Экранизация автобиографического романа писателя Ромена Гари «Обещание на рассвете» (Франция, Бельгия, 2018, 16+) начнется в 18.30.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
31 марта в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
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Познакомьтесь с оригинальными музыкантами
Библиотечный концерт 16+
Дуэт «Скимен» решил устроить небольшой отчетный концерт, дабы представить все то, что мы за год сочинили и разучили. Если вы не знаете этих ребят – приходите познакомиться. А если знаете, то будете точно. Тем более чай и печеньки прилагаются.
Областная библиотека для детей и молодежи: пр-кт Строителей, 23
31 марта с 16.00 до 18.00
Вход свободный
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Послушайте качественную музыку
«Cyber Snake TV Fest» 18+
Этот масштабный онлайн рок-проект создан в Наро-Фоминске 8 марта 2015 года. Его основной задачей стало знакомство публики из регионов со столичными и подмосковными молодыми группами интерактивно, в прямом эфире, чтобы зритель смог не просто узнать о них, а ощутить себя частью мероприятия. Теперь это не только тематический видеоблог, а целый портал, на котором в режиме реального времени идут лайвы, содержится множество записей выступлений, выложены интервью с культовыми фигурами.
Теперь у всех желающих будет шанс познакомиться с некоторыми из этих команд вживую. Среди тех, кто не даст гостям в этот вечер заскучать, будут: «Moltano» (Москва), «FunDay» (Истра), «Джетэ» (Москва), «ОдинНаОдин» (Сергиев Посад), «Вне Трафика» (Владимир). Не обремененные огромным жизненным опытом группы подарят частичку беззаботного веселья, мегатонны качественной музыки и жаркую энергетику текстов.
Бар «Другой»: ул. Б. Московская, 14
31 марта в 18.00
Цена билета – 100 руб.
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Задумайтесь о нашем общем доме
День информации «Мы и наша планета» 0+
Отдел литературы на иностранных языках областной научной библиотеки приглашает всех желающих на мероприятия, посвященные Всемирному дню защиты Земли. В этот день посетителей ждет красочная книжная экспозиция о ресурсах и сокровищах Земли, иллюстрированные путеводители по географии, пособия по естествознанию, забавные книжки для детей о диких животных.
Любителям документального кино будут представлены увлекательные научно-популярные фильмы канала «БиБиСи»: в 11.00 – «От полюса до полюса», в 12.00 – «Пресная вода», в 13.00 – «Ледяные миры», в 14.00 – «Глубины океанов».
А те, кто увлекается геологией и геммологией, в 15.00 смогут познакомиться с редкими минералами, образцами из разных стран и континентов: Австралии, Аргентины, Южной Африки, Испании, Канады, Новой Зеландии и др. из частного собрания натуральных камней. Вы узнаете о их месторождении, химическом составе, ювелирном и промышленном использовании, стоимости на мировом рынке.
Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3
30 марта с 11.00 до 16.00
Вход свободный
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Окунитесь в мир живописи
Выставочный проект «Липецк. Семь» 6+
Жители и гости Владимира впервые смогут познакомиться с 97 живописными и графическими работами семи наиболее интересными современных липецких художников. Можно выделить две фундаментальные стилистические линии в их произведениях. Первая из них исходит из ориентации на окружающую реальность, на конкретику натуры, на остроту пространственного и цветового ощущения. В этом направлении работают художники С. А. Толчеев, Е. Ю. Григорьева, П.Н. Ефанов и С.А. Хлопков. Вторая линия связана с созданием живописцами поэтического образа своего субъективного восприятия окружающего мира, его творческую интерпретацию (Ю. Р. Веселик, В. А. Колобовников, М. Н. Кононыхин). Эти две линии отчетливо прослеживаются в экспозиции выставки, покоряющей зрителей стилистическим и жанровым разнообразием и яркой индивидуальностью авторов.
Центр ИЗО: ул. Б. Московская, 24
Выставка работает до 14 апреля
Время работы: вт-пт 10.30 – 19.00; сб 10.30 – 21.00; вс 10.30 – 19.00
Цена билета – 50 – 100 руб.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/public87253274
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