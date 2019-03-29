18+

Проведите выходные в общении с прекрасным

Самые интересные события 30 и 31 марта

  1. Посетите концерт всей семьей

    «Легенды старой скрипки» 12+

    Владимиро-Суздальский музей-заповедник запускает новый культурно-образовательный проект . В течение года в экспозициях Владимира, Суздаля, Гусь-Хрустального с десятью лекциями-концертами выступит известный скрипач, педагог, искусствовед  М.И. Трояновский.

    Первая авторская программа Трояновского посвящена легендарным итальянским скрипичным мастерам – Амати, Гварнери, Страдивари и их российским последователям. Об истории возникновения скрипки, о таинстве создания неповторимых по звучанию музыкальных инструментов, о судьбах великих творцов лектор говорит увлеченно, драматично, с любовью.

    Эта любовь будет петь в музыке, которую исполнит Трояновский, взяв в руки скрипку и смычок. Гости музея услышат произведения Николо Паганини, Петра Чайковского, Клода Дебюсси, Вольфганга Амадея Моцарта, Арканджело Корелли…

    Музейный центр «Палаты»: ул. Б. Московская, 58

    30 марта в 13.00

    Цена билета:  для взрослых – 150 руб., льготные – 100 руб.

    Фото: vk.com/vladmuseum

  2. Посмотрите трогательную историю о большом чувстве

    Спектакль «За любовь благодарю» 16+

    В киноконцертном зале Дома культуры мкрн Оргтруд  пройдет уникальное событие, приуроченное Году театра в России. Музыкальный пюпитр-спектакль представляет автор и исполнитель главной роли – заслуженный артист Эстонии, заслуженный работник культуры РФ Владимир Лаптев. Аккомпаниатор – Виктория Нагих (фортепиано). Спектакль посвящен экзотическому творчеству, неординарной личности и захватывающе «остросюжетной» биографии Александра Вертинского.

    Дом культуры мкрн Оргтруд

    30 марта в 16.00

    Цена билета – 150 руб.

    Фото: dramavladimir.ru

  3. Пригласите своих близких на хорошее кино

    Сборник мультфильмов, полнометражная анимационная картина, детский и взрослый фильмы предлагает социальный кинотеатр «Милосердие и порядок» своим гостям в эти выходные. Лучшие работы студии «Союзмультфильм»  (СССР, 1975 – 1988, 6+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.

    Чудесную экранизацию известной повести Джеймса Крюсса  «Тим Талер, или Проданный смех» (Германия, 2017, 12+) покажут в 13.30. А последнюю работу известного английского аниматора Ника Парка «Дикие предки» (Великобритания, Франция, 2018, 6+) можно увидеть в 16.00.

    Экранизация автобиографического романа писателя Ромена Гари «Обещание на рассвете» (Франция, Бельгия, 2018, 16+) начнется в 18.30.

    Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г

    31 марта в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30

    Вход свободный

  4. Познакомьтесь с оригинальными музыкантами

    Библиотечный концерт 16+

    Дуэт «Скимен» решил устроить небольшой отчетный концерт, дабы представить все то, что мы за год сочинили и разучили. Если вы не знаете этих ребят – приходите познакомиться. А если знаете, то будете точно. Тем более чай и печеньки прилагаются.

    Областная библиотека для детей и молодежи: пр-кт Строителей, 23

    31 марта с 16.00 до 18.00

    Вход свободный

    Фото: vk.com/event179884391

  5. Послушайте качественную музыку

    «Cyber Snake TV Fest» 18+

    Этот масштабный онлайн рок-проект создан в Наро-Фоминске 8 марта 2015 года. Его основной задачей стало знакомство публики из регионов со столичными и подмосковными молодыми группами интерактивно, в прямом эфире, чтобы зритель смог не просто узнать о них, а ощутить себя частью мероприятия. Теперь это не только тематический видеоблог, а целый портал, на котором в режиме реального времени идут лайвы, содержится множество записей выступлений, выложены интервью с культовыми фигурами.

    Теперь у всех желающих будет шанс познакомиться с некоторыми из этих команд вживую. Среди тех, кто не даст гостям в этот вечер заскучать, будут: «Moltano» (Москва), «FunDay» (Истра), «Джетэ» (Москва), «ОдинНаОдин» (Сергиев Посад), «Вне Трафика» (Владимир). Не обремененные огромным жизненным опытом группы подарят частичку беззаботного веселья, мегатонны качественной музыки и жаркую энергетику текстов.

    Бар «Другой»: ул. Б. Московская, 14

    31 марта в 18.00

    Цена билета – 100 руб.

  6. Задумайтесь о нашем общем доме

    День информации «Мы и наша планета» 0+

    Отдел литературы на иностранных языках областной научной библиотеки приглашает всех желающих на мероприятия, посвященные Всемирному дню защиты Земли. В этот день посетителей ждет красочная книжная экспозиция о ресурсах и сокровищах Земли, иллюстрированные путеводители по географии, пособия по естествознанию, забавные книжки для детей о диких животных.

    Любителям документального кино будут представлены увлекательные научно-популярные фильмы канала «БиБиСи»: в 11.00 – «От полюса до полюса», в 12.00 – «Пресная вода», в 13.00 – «Ледяные миры», в 14.00 – «Глубины океанов».

    А те, кто увлекается геологией и геммологией, в 15.00 смогут познакомиться с редкими минералами, образцами из разных стран и континентов: Австралии, Аргентины, Южной Африки, Испании, Канады, Новой Зеландии и др. из частного собрания натуральных камней. Вы узнаете о их  месторождении, химическом составе, ювелирном и промышленном использовании, стоимости на мировом рынке.

    Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3

    30 марта с 11.00 до 16.00

    Вход свободный

    Фото: avatars.mds.yandex.net

  7. Окунитесь в мир живописи

    Выставочный проект «Липецк. Семь» 6+

    Жители и гости Владимира впервые смогут познакомиться с 97 живописными и графическими работами семи наиболее интересными современных липецких художников. Можно выделить две фундаментальные стилистические линии в их произведениях. Первая из них исходит из ориентации на окружающую реальность, на конкретику натуры, на остроту пространственного и цветового ощущения. В этом направлении работают художники С. А. Толчеев, Е. Ю. Григорьева, П.Н. Ефанов и С.А. Хлопков. Вторая линия связана с созданием живописцами поэтического образа своего субъективного восприятия окружающего мира, его творческую интерпретацию (Ю. Р. Веселик, В. А. Колобовников, М. Н. Кононыхин). Эти две линии отчетливо прослеживаются в экспозиции выставки, покоряющей зрителей стилистическим и жанровым разнообразием и яркой индивидуальностью авторов.

    Центр ИЗО: ул. Б. Московская, 24

    Выставка работает до 14 апреля

    Время работы: вт-пт 10.30 – 19.00; сб 10.30 – 21.00; вс 10.30 – 19.00

    Цена билета – 50 – 100 руб.

    Фото: vk.com/public87253274

    Татьяна Лысова

    Заглавное фото: vk.com/public87253274

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