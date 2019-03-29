Проведите выходные в общении с прекрасным

«Легенды старой скрипки» 12+

Владимиро-Суздальский музей-заповедник запускает новый культурно-образовательный проект . В течение года в экспозициях Владимира, Суздаля, Гусь-Хрустального с десятью лекциями-концертами выступит известный скрипач, педагог, искусствовед М.И. Трояновский.

Первая авторская программа Трояновского посвящена легендарным итальянским скрипичным мастерам – Амати, Гварнери, Страдивари и их российским последователям. Об истории возникновения скрипки, о таинстве создания неповторимых по звучанию музыкальных инструментов, о судьбах великих творцов лектор говорит увлеченно, драматично, с любовью.

Эта любовь будет петь в музыке, которую исполнит Трояновский, взяв в руки скрипку и смычок. Гости музея услышат произведения Николо Паганини, Петра Чайковского, Клода Дебюсси, Вольфганга Амадея Моцарта, Арканджело Корелли…

Музейный центр «Палаты»: ул. Б. Московская, 58

30 марта в 13.00

Цена билета: для взрослых – 150 руб., льготные – 100 руб.