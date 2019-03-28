Владимирский актер побил Гришку Отрепьева

На канале «Россия 1» заканчивается второй сезон исторического сериала «Борис Годунов». Владимирцы особенно пристально следят за событиями фильма, потому что отдельные его сцены были сняты в Суздале и в массовке мог поучаствовать любой желающий житель области. А владимирскому актеру Вячеславу Ахмедярову посчастливилось сняться в значительном эпизоде, да и роль была характерная, со словами.

В конце второй серии Гришка Отрепьев во всеуслышанье объявляет себя царем. Причем делает он это в лесу, у костра, в окружении случайных попутчиков. Одного из них как раз и сыграл наш земляк. Как известно тем, кто видел фильм, закончилась эта сцена избиением неожиданно объявившегося претендента на российский престол.

– Мои фотографии и резюме есть в актерских базах, – рассказывает Вячеслав. – Поэтому мне позвонил агент, который искал актера конкретно для этого эпизода. Съемки проходили прошлым летом в Москве, в лесопарковой зоне среди высоток.

Меня не вызывали предварительно на кастинг, а делали так называемую заочную пробу. То есть присылают текст, ты становишься дома перед камерой, наговариваешь его, делаешь три дубля и отправляешь видео. Я долго ждал утверждения, спрашивал агента, можно ли мне расслабиться. На что он неизменно мне отвечал: «Нет-нет, ждем». Накануне съемки он мне наконец-то написал: «Вас утвердили. Завтра приезжайте».

Сняли все за один день. В восемь утра мы были уже на съемочной площадке. Подбор костюма, грим… Потом мы ждали, когда отснимут предыдущую сцену. Была и небольшая предварительная репетиция. Мы сели перед режиссером Тимуром Алпатовым. Я предложил два варианта своего героя: то ли это будет некий дед Щукарь с таким старческим дребезжаще-лукавым голосишком, то ли такой весь загруженный старец, который переживает за судьбу страны. И остановились на втором варианте.

Нам не говорили, в какой серии мы появимся. Поэтому я очень ждал «Бориса Годунова». Просмотрел первую часть, но так там себя и не увидел. Оказывается, оба режиссера параллельно работали. Алексей Андрианов снимал Годунова-Безрукова в Суздале, а Тимур – Отрепьева в Москве и где-то еще. На хлопушке у нас было написано рабочее название «Ксения Годунова. Сцена такая-то».

Снимали долго и достаточно тяжело. Представьте, шесть часов играешь дубль за дублем, и тут говорят: «Все, снято! А теперь снимаем крупные планы». И вся эта сцена проигрывается еще раз, но только на крупных планах. Заново перетаскивается с места на место камера, переставляется свет…

А в сцене избиения Гришки Отрепьева даже прибегли к услугам каскадеров. Иначе Жене Ткачуку, уже известному нам по ролям Григория Мелехова и Мишки Япончика, совсем бы пришлось туго.

Годунов. Продолжение М ы с Актер Николай Стародубцев в эпизоде сериала "Годунов. Продолжение" Gepostet von Актер, диктор, пародист Вячеслав Ахмедяров am Montag, 25. März 2019

Татьяна Лысова

Фото Вячеслава Ахмедярова