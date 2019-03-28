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Два самца рябчика устроили разборки

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Любитель природы из Судогды Михаил Малышев поделился уникальным видео. Два самца рябчика затеяли брачные “разборки”. Дело в том, что в конце марта – начале апреля у этих птиц начинается так называемый ток.

Пары часто токуют вблизи одна от другой. В таких случаях происходят драки самцов. Самец в любом случае, услышав свист другого самца, направляется к нему, чтобы вступить в драку. При этом он принимает характерную позу агрессии, поднимая перья, приподнимая полураскрытый хвост и вытягивая вперёд шею и голову, – рассказал Михаил Малышев  в своей группе “Природа Владимирской области“.

Не каждому повезет стать свидетелем таких “разборок”. Оцените сами!

Елена Пляскина

Фото и видео группы “Природа Владимирской области” в “ВКонтакте”

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