Два самца рябчика устроили разборки

Любитель природы из Судогды Михаил Малышев поделился уникальным видео. Два самца рябчика затеяли брачные “разборки”. Дело в том, что в конце марта – начале апреля у этих птиц начинается так называемый ток.

– Пары часто токуют вблизи одна от другой. В таких случаях происходят драки самцов. Самец в любом случае, услышав свист другого самца, направляется к нему, чтобы вступить в драку. При этом он принимает характерную позу агрессии, поднимая перья, приподнимая полураскрытый хвост и вытягивая вперёд шею и голову, – рассказал Михаил Малышев в своей группе “Природа Владимирской области“.

Не каждому повезет стать свидетелем таких “разборок”. Оцените сами!

Елена Пляскина

Фото и видео группы “Природа Владимирской области” в “ВКонтакте”