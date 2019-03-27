Владимирские студенты-повара победили на престижном конкурсе Chef a la Russe

Вытащили из «чёрного ящика» счастливый билет и победили! Студенты техникума экономики и права Владкоопсоюза стали лучшими на всероссийском кулинарном чемпионате Chef a la Russe. Финал конкурса проходил в Москве. Владимирский тандем Дианы Глистиной и Артема Сибирева занял первое место. В конкурсе принимали участие 30 профессиональных команд и 10 команд-юниоров, в том числе из Москвы, Рязани и Ростова-на -Дону. Владимирские студенты победили в номинации «Чёрный ящик». Ребята рассказали “Призыв.ру” как готовили своё блюдо, принёсшее им золотые медали.

– Когда мы подготовили свой бокс, нам дали гонг, принесли чёрный ящик, и мы его открыли. Нам попалась вырезка говядины, помидоры, лук-порей и картофель. Мы сразу взяли листок бумаги, начали зарисовки. Нарисовали это блюдо, написали меню. Сразу в голове сложилась картинка, что мы должны делать. Действовали сообща. Мы набрали продуктовую корзину, потом раскидали обязанности – кто что делает. Приступили к приготовлению. Блюдо у нас состояло из двух горячих элементов: говяжий рулет и говяжий стейк. К горячим элементам мы подавали томатный и грибной соусы. На гарнир – морковное пюре с бланшированными овощами и картофельный гратен. И это всё было на одной тарелке. Наше блюдо оказалось лучшим из всех.

На чемпионате не обошлось и без ЧП. Во время приготовления пищи в боксе владимирских поваров произошёл потоп. Оторвало раковину. Но ребята продолжали работать, стоя по щиколотку в воде.

– Это было весело, разбавило обстановку напряжённую. Потоп устранили в течение 20 минут. Все шефы прибежали к нам и спрашивали, всё ли у нас нормально. Похвалили, что отработали чётко, – вспоминает с улыбкой Диана.

Перед чемпионатом ребята прошли долгие и упорные тренировки на кухне одного их владимирских ресторанов. В течение месяца они постигали секреты поварского искусства. А наставником студентов был известный шеф-повар Кирилл Синичкин, за спиной которого множество побед на кулинарных конкурсах.

Он рассказал “Призыв.ру”, как готовил своих юниоров: “Команду победителей я готовил на базе ресторана в «Вознесенской слободе». Он оснащен самым современным кухонным оборудованием, и только здесь можно тренировать чемпионов. Подготовка шла по разработанной мною программе «Как победить». Изначально был взят курс только на высшую ступеньку пьедестала. Нам не нужны были другие медали – только “золото”. Задача была поставлена так: доказать всем, что Владимир – кулинарная столица России, а наши студенты-повара – лучшие в стране! Самое главное – нужно было поднять командный дух и наладить слаженность в команде, чтобы каждый участник знал, что он должен делать в каждую минуту, и при необходимости мог заменить или помочь своему коллеге. Мы тренировались раз в два дня в течение месяца. Отрабатывали каждую операцию до автоматизма. Иногда плакали, когда что-то не получалось, а ближе к концу тренировок всё чаще смеялись. В итоге всё получилось так, как и планировали. Даже небольшой потоп в боксе (не выдержала водяная труба), где работали ребята, не смог им помешать. Ведь только жертвуя, ломая себя, становятся чемпионами!”

Ребята признаются, что дали обещание друг другу соревноваться не для кого-то, а в первую очередь для себя. Узнав о первом месте, были приятно шокированы. Ведь для обоих победа в таком масштабном чемпионате стала первой. Диана и Артём уверены, что отработали на соревнованиях идеально. Судьи оценили их чистый бокс, подачу и вкус блюда.

– Лично для меня самым важным в этом конкурсе было услышать обратную связь от крутых шеф-поваров, которые там были, – говорит Диана. – Они приехали из Франции, США, Китая. Это было незабываемо – услышать от них характеристику своей работы, это дорогого стоит.

– В первую очередь такие соревнования развивают командный дух. Если не будешь прислушиваться к своим коллегам, даже в тройку лучших не попадёшь. А ещё важна пунктуальность. Это никаких лишних движений, всё на автомате, всё продумано, – делится впечатлениями Артём. – Мы узнали о правильной подаче блюда, о новых ГОСТах. Для молодого повара общение с профессионалами международного уровня помогает раскрыться, убрать стеснение. Были повсюду камеры, к нам подходили, постоянно расспрашивали. Потом зрители нам искренне говорили: «Какие вы молодцы, как вы всё круто сделали!» Ощущения незабываемые. А ещё на этом мероприятии был известный шеф-повар Константин Ивлев.

После этого конкурса, говорят Диана и Артём, они просто обязаны подготовить новых юниоров на 2020 год. Ребята уже подобрали студентов, которые туда поедут. Сами победители будут стремиться взять новую вершину во взрослой категории конкурса Chef a la Russe. Финалиста ждёт поездка во Францию, обучение и проживание в кулинарной школе.

Татьяна Данилова

Фото Andy Martin и Анны Кисловой