Удивительная история спасения одного малыша  

Почти две недели этот малыш провел в заточении. Щенок провалился в щель теплотрассы в Коврове. Он не мог выбраться самостоятельно, жалобно скулил и был ужасно напуган. Наконец, проходившие мимо люди услышали малыша. Они попытались сами достать его, но щенок забивался еще глубже. Тогда на помощь пришли спасатели! Они проявили смекалку: заблокировали псу путь к отступлению деревянным щитом, выманили животное и достали. Правда, своих спасителей перепуганный щенок встретил не очень дружелюбно: одному из них прокусил перчатку. Собаку спасатели выпустили на волю. Спасибо ребятам за доброе дело!

Елена Пляскина

Фото Михаила Быкова