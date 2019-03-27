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Удивительная история спасения одного малыша  

Событие в одной фотографии

Почти две недели этот малыш провел в заточении. Щенок провалился в щель теплотрассы в Коврове. Он не мог выбраться самостоятельно, жалобно скулил и был ужасно напуган. Наконец, проходившие мимо люди услышали малыша. Они попытались сами достать его, но щенок забивался еще глубже. Тогда на помощь пришли спасатели! Они проявили смекалку: заблокировали псу путь к отступлению деревянным щитом, выманили животное и достали. Правда, своих спасителей перепуганный щенок встретил не очень дружелюбно: одному из них прокусил перчатку. Собаку спасатели выпустили на волю. Спасибо ребятам за доброе дело!

Напуганный щенок и его спаситель. Фото Михаила Быкова

Елена Пляскина

Фото Михаила Быкова

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