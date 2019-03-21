Жители Владимира прозевали «воронье» полнолуние

В минувшую ночь весь мир наблюдал третью и последнюю в нынешнем году Суперлуну. Спутник Земли оказался на минимальном расстоянии от нашей планеты – менее 360 тысяч километров. Самая полная и яркая луна висела над головами безмятежно спящих владимирцев около 4.40 утра. Но даже те из них, кто по какой-либо причине бодрствовал, захватывающего зрелища не видели – небо было затянуто облаками.

«Во Владимире и области погода в ближайшие дни существенно не изменится, – сообщили во Владимирском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Хотя днём бывает солнечно, к вечеру небо затягивается облаками».

Так что увидеть полную луну (пусть и не столь большую, как минувшей ночью) владимирцам вряд ли посчастливится. Кстати, очередное Суперлуние совпало с весенним равноденствием, и астрономы назвали его «вороньим» – в этот день по народным приметам вороны каркают громче обычного, чувствуя наступление календарной весны.

В соседней Украине минувшее полнолуние назвали Червячным, поскольку в эти дни, по тамошним приметам, в теплой и влажной земле появляются дождевые черви. Но для нашей местности, где земля ещё не оттаяла и по большей части покрыта снегом, справедливее всё же говорить о воронах… Следующее Суперлуние будет наблюдаться уже в 2020 году.

Макар Кузьмин

Заглавное фото: assets.saatchiart.com