Образ в тренде! 4 модных аксессуара от владимирского стилиста

Аксессуары, украшения, бижутерия – это то, что нужно каждой девушке. Эти вещи завершают образ, делают его цельным и иногда корректируют фигуру. Как сделать так, чтобы аксессуары работали? Как научиться их носить и сочетать? Несколько модных советов дает стилист Александра Креар.

Ободки в форме платка

Сейчас в моде все: ободки, платки, повязки разнообразные. Очень удобно будет на работу надеть ободок, который сделан в виде завязанного платка. А к вечеру добавить к образу схожие по цвету и стилистике сережки. Тогда получится уже более вечерний вариант.

Это “неправильные” серьги

Это тренд, который уже долго не выходит из моды. В таких сережках можно пойти куда угодно. Вопрос в том, насколько ярко вы хотите выглядеть? Можно надеть массивные, привлекающие внимание асимметричные сережки. А можно – маленькие, которые будут легким дополнением к образу. И в том, и в другом случае они будут привлекать внимание своей неправильностью.

Ах, эти кольца!

Очень крутой интересный тренд – большое количество колец. Здесь вы должны понимать, что кольца лучше подбирать в одной стилистике. Например, все серебряные. И если вы надеваете много колец, то больше нигде вы акцента аксессуарами не делаете. Иначе рискуете переборщить.

Незаметные украшения

Такие аксессуары не привлекают внимания. Их надевают для того, что образ был завершен. Без такого маленького интересного дополнения одежда может казаться скучной и неинтересной. А с незаметными матовыми серьгами и колье все сразу преображается!

С любовью, МоднаЯ!

Фото и видео Дмитрия Киреева