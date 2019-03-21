Домашняя колбаска от дедушки

Что-то мы все с вами о бабушках, внуках и детях… А я вот сегодня хочу рассказать вам о нашем дедушке. А точнее, как он стал кормить нас домашней колбасой. Конечно, понимаю, сейчас не самое подходящее время говорить про это мясное блюдо, но, согласитесь, постятся далеко не все. Поэтому наша сегодняшняя статья для тех, кто пост не держит.



Наш дедушка Андрей тоже когда-то был ребёнком. И так случилось, что с детства был приучен к колбасе. Если кто помнит, продукт этот был в страшном дефиците. Но в семье Андрея, как говорится, всегда было! И есть он колбасу привык, как лакомство. Вот конфеты и шоколад не уважал, а посмаковать бутерброд с колбаской, особенно с копчёной, очень даже любил.

И во взрослой жизни эта гастрономическая привязанность осталась. Но к сорока годам у него обнаружились проблемы со здоровьем, врачи назначили диету и исключили из рациона любимую колбасу, которая продается в магазинах.

Конечно, Андрей исключил, но, видимо, очень скучал. А тут внук стал подрастать и, попробовав где-то сосиску, стал просить дать ему ее на завтрак. Вот тогда дед и начал изучать технологию приготовления колбасы.

Технолог по образованию (правда в машиностроении), Андрей решил разобраться, почему колбаса “Докторская”, которая изначально задумывалась как диетический продукт, сегодня стала другой. И возможно ли сделать такую колбасу в домашних условиях так, чтобы она была ароматной и вкусной, как в детстве?

Обложился книгами, искал рецепты в Интернете и разобрался! Оказалось, что приготовление варёной колбасы сложно лишь тем, что необходимо специальное оборудование: например, куттер для взбивания фарша в эмульсию, шприц для набивки эмульсии в оболочку.

Но Андрей не из тех, кто просто так сдается! Немного смекалки – и вот уже мясо с рынка в мясорубке, фарш в измельчителе, оболочку тоже придумал, как набить, сообразил. Технолог же!

Три дня – экспериментальная партия колбасы готова. На вкус она действительно напоминала колбасу из нашего детства. Семья оценила такой эксперимент по достоинству. Ну а Андрей увлёкся этим всерьёз и надолго. Он постоянно готовит для всего нашего большого семейства и варёную колбасу, и сыровяленую, и сардельки. Вкусно и полезно! Дети уплетают за обе щеки.

Рецепт колбасы “Докторская”

Для приготовления 1 кг колбасы необходимо:

Говядина – 250 г

Свинина – 700 г

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 200 г

Соль – 20 г

Сахар – 1 г

Мускатный орех молотый – 2 г

Кардамон – 1 г

Перец чёрный молотый – 2 г

Оборудование и материалы:

Мясорубка

Измельчитель для взбивания фарша в эмульсию

Пищевая плёнка

Шпагат для завязывания кончиков

Температурный щуп для измерения температуры продукта при варке

Шаг 1. РУБИМ МЯСО

Мясо пропустим через мясорубку (берем самую мелкую сетку) дважды.

Внимание! Говядину и свинину перемалываем отдельно.



Шаг 2. ВЗБИВАЕМ ФАРШ В ЭМУЛЬСИЮ С ПОМОЩЬЮ ПОГРУЖНОГО БЛЕНДЕРА

В говяжий фарш постепенно взбиваем свиной, а также ледяное молоко (2-5 градусов), яйцо и специи. Получается эмульсия, которая по консистенции напоминает сметану.



Шаг 3. ФОРМИРУЕМ КОЛБАСКИ

Разрезаем с одной стороны пакет для запекания и расстилаем его на поверхности стола. Выкладываем на слюду мясную эмульсию и формируем колбасу диаметром 5-6 см. Важно, чтобы эмульсия была завернута в два-три слоя слюды. Концы туго связываем шпагатом или х/б веревкой.

Шаг 4. ГОТОВИМ КОЛБАСУ

Сформированную колбасу дополнительно заворачиваем в пищевую плёнку для герметичности. В кастрюле предварительно нагреваем воду до 90 градусов. Помещаем туда нашу колбасу. Варим 1 час 20 минут при температуре 85 градусов.

Следим, чтобы вода не закипела.

Шаг 5. ОСТУЖАЕМ И ВЫДЕРЖИВАЕМ

После варки достаём нашу колбасу, остужаем в холодной воде и отправляем на 8 часов в холодильник для “созревания”.

Через восемь часов можно наслаждаться вкусной колбаской.

Всем приятного аппетита и вкусных увлечений!

Ваша бабушка-блогер Инна Савельева

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