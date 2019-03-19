Юные журналисты запустили стрим из студии «Призыва»

XXI век, бесспорно, можно назвать веком технологий. И особенно – веком информационных технологий. Современный человек в течение дня поглощает гигабайты информации. В социальных сетях и на разных ресурсах мы ежедневно видим новости о происшествиях и ДТП, истории о нуждающихся людях или милые видео с животными, которые трогают нашу душу. Мы читаем статьи, смотрим фото и даже не думаем о том, как эта информация доходит до нас. Кто, где и как пишет все это и постит в Интернете? Сколько сил и людей требуется для создания видеоролика, который идет всего 1,5 минуты?

Обо всем этом и не только узнала команда организаторов детского театрального фестиваля “Шоколад” (он пройдет во Владимире в дни школьных каникул – с 25 по 29 марта), побывав гостях у интернет-издания “Призыв”.

Вскрывать социальные проблемы и менять жизнь

Николай Лившиц, главный редактор «Призыва», показал нам устройство современной «информационной кухни». В первую очередь, мы познакомились с журналистами, которые каждый день делают новости.

Мы узнали, как из обычного поста в соцсетях можно сделать настоящую сенсацию, как работа журналиста помогает стимулировать активность власти в решении той или иной проблемы. Например, нашумевшая история с агрессивными собаками, которые в Добром нападают на людей. Оказывается, о первых нападениях «Призыв» написал еще в январе, пытаясь привлечь внимание общественности. И если бы чиновники решили эту проблему тогда, последующих атак собак (в феврале и марте) удалось бы избежать, и никто бы не пострадал. Сегодня этот вопрос решается уже на уровне губернатора. А все началось с небольшой новости, которую написала обозреватель Полина Тарбеева. Она же продолжает следить за развитием событий.

Трансляции из аппаратной

После теоретической части мы перешли к практической. Нам показали процесс запуска в эфир стрима. Именно сюда, в аппаратную, поступает сигнал, когда мобильный корреспондент начинает прямую трансляцию на ресурсах интернет-издания в социальных сетях.

Здесь находятся люди, которые полностью контролируют эфир. Во время экскурсии мы увидели, как только что был выпущен стрим с репетиции в Центре классической музыки.

Текст не учат, а читают с суфлера

И самая сладкая часть для нас – это возможность попробовать себя в роли ведущих, операторов и режиссеров. Нас пригласили в святая святых – в специально оборудованную студию, где снимаются программы и спецпроекты, куда приходят приглашенные гости.

Каждый из нас получил возможность сесть на место ведущего новостей, прочитать текст с суфлера и увидеть, как он устроен. Для многих было открытием, что ведущий произносит не заученный текст, а читает со специального устройства.

Оператор Дмитрий Киреев показал нам, как работает камера, кое-кто даже попробовал снимать.

Стрим – лидер современных форматов

И, наконец, мы стали участниками импровизированного мастер-класса от мобильного корреспондента Славы Логинова. Он наглядно показал нам, как снимать репортажи с помощью обычного телефона со стабилизатором, как управляться с селфи-палкой и работать в кадре.

Слава помог из студии «Призыва» запустить наш первый стрим о фестивале «Шоколад» в «Инстаграме». В роли ведущей выступила организатор фестиваля Мария Самсонова.

Это была очень веселая и познавательная экскурсия. Мы узнали много интересного и полезного о работе в Интернете, который на сегодня является самым эффективным и оперативным способом доставки информации читателям и зрителям.

И, конечно, мы будем использовать новые форматы для того, чтобы рассказывать вам о том, как проходит наш IX Всероссийский детский театральный фестиваль «Шоколад», который состоится во Владимире в дни школьных каникул – с 25 по 29 марта. Ждите наших стримов с места событий, зрелищных мэшей и познавательных статей. Теперь мы знаем, как это делать! Спасибо редакции “Призыва”!

Полина Свириденко

Фото Романа Чуркина