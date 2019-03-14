Бороться нужно за каждый молочный зуб!

Зачем лечить молочные зубы, если они выпадут? У грудных детей кариеса не бывает. Если не болит, зачем идти к врачу? Сколько родителей, столько и убеждений, и часто они неправильные. Наш эксперт – зубной врач детской стоматологии «Мандаринка» Валентина Козлова расскажет, как правильно ухаживать за молочными зубами, какую пасту и щетку выбрать, бывает ли кариес у малышей при грудном вскармливании?

Как часто ходить к врачу?

Кариес – это инфекционное заболевание, как грипп или ОРВИ. Грипп мы лечим, и кариес нельзя оставлять без внимания, так как он быстро прогрессирует, доходит до нерва, до пульпы и разрушает зуб. «Если ничего не болит – к врачу можно не ходить» – это ошибочное мнение.

С 2018 года в календаре посещения врачей визит к зубному рекомендован грудному ребенку в 1 месяц. Далее 2-3 раза в год необходимо ходить на профилактические осмотры: идет привыкание ребенка к осмотрам, а также врач своевременно может выявить кариес, провести его профилактику, сделать герметизацию фисур (углубление на зубе). Помните, что вовремя вылеченный молочный зуб – это залог здоровья постоянного зуба.

Чтобы визит к врачу удался, выбирайте время, когда ребенок не хочет спать и меньше капризничает. Если спокоен родитель, то спокоен и ребенок. Постарайтесь подготовить ребенка заранее, поиграйте с ним в ролевые игры, посмотрите мультфильмы. Не говорите малышу слова «укол» (действует, как выстрел), «сверлить» (лучше – жужжать).

Вместо компота дайте воду

Многие родители считают, что кариеса у малышей не бывает. Да, до года – крайне редко, но после года кариес наступает. Виной всему введение прикорма и появление в рационе сладкого (печенье, сухари, кукурузные палочки – вся еда, которая липнет к эмали) и ночные кормления.

Во-первых, грудное вскармливание после года не способствует здоровью зубов. Молоко содержит бета-лактозу, а это сахар, который медленно ферментируется. Во-вторых, родители предлагают малышу ночью кисель, кефир, компот. И это также негативно влияет на состояние молочных зубов: слюна ночью вязкая и не способна очищать зубы от сахара из жидкости.

Есть еще один миф – молочные зубы не болят, так как у них нет нервов. Нервы есть и у молочных зубов. Если кариес не лечить, то у ребенка в результате развивается пульпит, а когда родители пренебрегают и его лечением, то он превращается в периодонтит – воспаление окружающих зуб тканей, где находятся зачатки постоянных зубов.

Щетина – искусственная, паста – съедобная

Для ребенка, да и для себя, выбирайте зубную щетку из искусственной щетины. В щетке с натуральной щетиной скапливаются и разрастаются микроорганизмы. Детская щетка должна быть мягкая, чтобы не повредить слизистую. Величина головки небольшая: не больше ширины двух молочных рядом стоящих зубов. И ручка щетки должна удобно помещаться в руке малыша. Меняйте щетку по мере загрязнения. Стоматологическая ассоциация России советует менять зубные щётки каждые 3 месяца.

Ребенок до 4 лет проглатывает 30-50% пасты, так как не умеет полоскать рот. Отдавайте предпочтение детской зубной пасте без абразивных частиц, парабенов, сахарина, синтетической отдушки и искусственных красителей. Паста и щетка подбирается по возрасту ребенка.

Когда нужно приучать чистить зубы?

Как появился первый зуб, начинайте его чистить! Существуют специальные дентальные салфетки, а также напальчники. 2-3 минуты необходимо, чтобы счистить с зубов налет. С появлением 4-8 зубов можно переходить на пасту и щетку.

К 2,5-3 годам формируется полный молочный прикус (20 зубов). И ребенок щеткой должен чистить зубы утром и вечером в течение 2,5-3 минут. Для малыша можно купить песочные часы, чтобы чистка зубов проходила в форме игры, и он сам мог контролировать время, а также сделать календарь чистки зубов с солнцем и луной (утро и вечер). Родители могут чистить зубы вместе с ребенком, тем самым подавая хороший пример.

Без показаний не удалять!

Природа не терпит пустоты! Удалив один зуб, можно получить смещение остальных зубов, а в результате – неправильный прикус. Молочные зубы удаляют только по показаниям! Бороться нужно за каждый молочный зуб.

Если молочный зуб подвижный, он может выпасть сам, когда ребенок кушает твердую пищу. Если растет постоянный зуб, а молочный не выпал, обратитесь к врачу. Самим ничего удалять не надо, так как можно повредить зачатки постоянных зубов, внести инфекцию.

Лазер против рентгена

Нередко, чтобы правильно вылечить зуб, необходимо сделать дополнительную диагностику. И тут два варианта: старый добрый рентген и лазерная диагностика. В чем плюсы лазерной диагностики? Безопасна для ребенка (кстати, и для будущих мам тоже), без излучения. Проводится прямо в стоматологическом кресле, никуда лишний раз ребенка не нужно перемещать. Получаются точные снимки, что важно для постановки диагноза и выявления скрытых кариозных полостей. Если у вас есть возможность выбрать клинику, где лечить ребенку зубы, обращайте внимание, есть ли в ней лазерная диагностика.

Еще одно ноу-хау – это светоотверждаемые цветные пломбы. В составе таких пломб – специальный материал, разработанный именно для детских зубов. Ребенок сам выбирает цвет, и это помогает ему отвлечься от страха перед процедурой. Цветные пломбы ставятся преимущественно на жевательные зубы.

Елена Середина

Верхнее фото Валентины Козловой