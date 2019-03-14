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Бороться нужно за каждый молочный зуб!

Советы детского стоматолога

Зачем лечить молочные зубы, если они выпадут? У грудных детей кариеса не бывает. Если не болит, зачем идти к врачу? Сколько родителей, столько и убеждений, и часто они неправильные. Наш эксперт – зубной врач детской стоматологии «Мандаринка» Валентина Козлова расскажет, как правильно ухаживать за молочными зубами, какую пасту и щетку выбрать, бывает ли кариес у малышей при грудном вскармливании?

Зубной врач Валентина Козлова

Как часто ходить к врачу?

Кариес – это инфекционное заболевание, как грипп или ОРВИ. Грипп мы лечим, и кариес нельзя оставлять без внимания, так как он быстро прогрессирует, доходит до нерва, до пульпы и разрушает зуб. «Если ничего не болит – к врачу можно не ходить» – это ошибочное мнение.

С 2018 года в календаре посещения врачей визит к зубному рекомендован грудному ребенку в 1 месяц. Далее 2-3 раза в год необходимо ходить на профилактические осмотры: идет привыкание ребенка к осмотрам, а также врач своевременно может выявить кариес, провести его профилактику, сделать герметизацию фисур (углубление на зубе). Помните, что вовремя вылеченный молочный зуб – это залог здоровья постоянного зуба.

Чтобы визит к врачу удался, выбирайте время, когда ребенок не хочет спать и меньше капризничает. Если спокоен родитель, то спокоен и ребенок. Постарайтесь подготовить ребенка заранее, поиграйте с ним в ролевые игры, посмотрите мультфильмы. Не говорите малышу слова «укол» (действует, как выстрел), «сверлить» (лучше – жужжать).

Если спокоен родитель, то спокоен и ребенок. Фото: i4.photo.2gis.com

Вместо компота дайте воду

Многие родители считают, что кариеса у малышей не бывает.  Да, до года – крайне редко, но после года кариес наступает. Виной всему введение прикорма и появление в рационе сладкого (печенье, сухари, кукурузные палочки – вся еда, которая липнет к эмали) и ночные кормления.

Во-первых, грудное вскармливание после года не способствует здоровью зубов. Молоко содержит бета-лактозу, а это сахар, который медленно ферментируется. Во-вторых, родители предлагают малышу ночью кисель, кефир, компот. И это также негативно влияет на состояние молочных зубов: слюна ночью вязкая и не способна очищать зубы от сахара из жидкости.

Есть еще один миф – молочные зубы не болят, так как у них нет нервов. Нервы есть и у молочных зубов. Если кариес не лечить, то у ребенка в результате развивается пульпит, а когда родители пренебрегают и его лечением, то он превращается в периодонтит – воспаление окружающих зуб тканей, где находятся зачатки постоянных зубов.

Щетина – искусственная, паста – съедобная

Для ребенка, да и для себя, выбирайте зубную щетку из искусственной щетины. В щетке с натуральной щетиной скапливаются и разрастаются микроорганизмы. Детская щетка должна быть мягкая, чтобы не повредить слизистую. Величина головки небольшая: не больше ширины двух молочных рядом стоящих зубов. И ручка щетки должна удобно помещаться в руке малыша. Меняйте щетку по мере загрязнения. Стоматологическая ассоциация России советует менять зубные щётки каждые 3 месяца.

Фото: nycomed.no

Ребенок до 4 лет проглатывает 30-50% пасты, так как не умеет полоскать рот.  Отдавайте предпочтение детской зубной пасте без абразивных частиц, парабенов, сахарина, синтетической отдушки и искусственных красителей. Паста и щетка подбирается по возрасту ребенка.

Когда нужно приучать чистить зубы?

Как появился первый зуб, начинайте его чистить! Существуют специальные дентальные салфетки, а также напальчники. 2-3 минуты необходимо, чтобы счистить с зубов налет. С появлением 4-8 зубов можно переходить на пасту и щетку.

К 2,5-3 годам формируется полный молочный прикус (20 зубов). И ребенок щеткой должен чистить зубы утром и вечером в течение 2,5-3 минут. Для малыша можно купить песочные часы, чтобы чистка зубов проходила в форме игры, и он сам мог контролировать время, а также сделать календарь чистки зубов с солнцем и луной (утро и вечер). Родители могут чистить зубы вместе с ребенком, тем самым подавая хороший пример.

 Без показаний не удалять!

Природа не терпит пустоты! Удалив один зуб, можно получить смещение остальных зубов, а в результате – неправильный прикус. Молочные зубы удаляют только по показаниям! Бороться нужно за каждый молочный зуб.

Не стоит самостоятельно удалять молочные  зубы: зубная фея этого не одобрит. Фото: thumbs.gfycat.com

Если молочный зуб подвижный, он может выпасть сам, когда ребенок кушает твердую пищу.  Если растет постоянный зуб, а молочный не выпал, обратитесь к врачу.  Самим ничего удалять не надо, так как можно повредить зачатки постоянных зубов, внести инфекцию.

Лазер против рентгена

Нередко, чтобы правильно вылечить зуб, необходимо сделать дополнительную диагностику. И тут два варианта: старый добрый рентген и лазерная диагностика. В чем плюсы лазерной диагностики? Безопасна для ребенка (кстати, и для будущих мам тоже), без излучения. Проводится прямо в стоматологическом кресле, никуда лишний раз ребенка не нужно перемещать. Получаются точные снимки, что важно для постановки диагноза и выявления скрытых кариозных полостей. Если у вас есть возможность выбрать клинику, где лечить ребенку зубы, обращайте внимание, есть ли в ней лазерная диагностика.

Еще одно ноу-хау – это светоотверждаемые цветные пломбы. В составе таких пломб – специальный материал, разработанный именно для детских зубов. Ребенок сам выбирает цвет, и это помогает ему отвлечься от страха перед процедурой. Цветные пломбы ставятся преимущественно на жевательные зубы.

 Елена Середина

Верхнее фото Валентины Козловой

 

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