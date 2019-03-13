Вязниковцы дали фронту сотни километров льна, а ковровчане – бронепоезд

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"О малой родине - с большой любовью"
Владимирская область появилась на карте СССР в самый разгар Великой Отечественной войны – в августе 1944 года. Наши земляки вместе со всеми жителями страны грудью встали на защиту Родины. Кто-то ушел на фронт, кто-то ковал Победу в тылу.
К примеру, вязниковцы произвели для фронта 241 миллион метров льняного полотна, жители Гусь-Хрустального района делали торфяные плиты для теплоизоляции подводных лодок, с аэродрома в Ковровском районе поднимались «летающие крепости» и брали курс на Берлин. Эти и другие интересные факты о нашем крае в период Великой Отечественной войны собрали школьники Владимирской области в ходе подготовки к участию в краеведческом турнире «О малой родине – с большой любовью».
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Вязники дали фронту миллионы метров льна
Гордятся своими земляками вязниковцы. И пусть у этого небольшого городка на Клязьме нет высокого звания «Город-герой». Однако он занимает первое место в России по соотношению количества Героев Советского Союза к количеству жителей. В Вязниках родились 26 Героев Советского Союза и один кавалер ордена Славы трех степеней. Половина из них была летчиками. Ведь в годы войны здесь базировалась летная школа, откуда после обучения пилоты отправлялись на фронт. А еще за годы войны вязниковские предприятия поставили на фронт почти 241 миллион метров льняного полотна – им можно было обернуть Землю по экватору почти 6 раз!
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Ковровский бронепоезд дошел до Москвы…
Ковровчане создали бронепоезд «Ковровский большевик», который сыграл важную роль в решающей битве с фашистами под Москвой. В его строительстве принимали участие рабочие сразу трех заводов. Вооружили военную технику продукцией местных оборонных предприятий. На бронепоезд установили 16 крупнокалиберных танковых пулеметов Дегтярева и 4 авиационные пушки калибра 20 мм.
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А «Летающие крепости» из Больших Всегодич бомбили Берлин
В 1941-1942 годы у села Большие Всегодичи под Ковровом находился засекреченный стратегический объект – аэродром самых мощных самолетов того времени – дальних четырехмоторных бомбардировщиков ТБ-7 (Пе-8). С этого аэродрома советские «летающие крепости» «Петляковы», отправлялись бомбить глубокие тылы фашистской Германии – военные объекты Будапешта, Варшавы и самого Берлина! Сюда в июле 1941 года для командования дивизией прибыл выдающийся летчик, первый Герой Советского Союза, генерал-майора авиации Михаил Васильевич Водопьянов.
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Гусевчане утепляли торфом подводные лодки
В годы Великой Отечественной войны, когда районы с основными источниками энергоресурсов были оккупированы, в ряде областей, в том числе и нашей, основным видом топлива стал торф. В это время его добыча в нашем крае производилась на 60 предприятиях. Так, жители Гусь-Хрустального наладили на местной фабрике производство торфяных плит для теплоизоляции подводных лодок.
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«Узкоколейку жизни» построили жители Киржача
Жители Киржача, чтобы не остановить работу шелкового комбината и обеспечить его топливом, в 1942 году построили 12-километровую узкоколейную дорогу от предприятия к Першинскому торфяному болоту. Все лето и осень 1942 года сотрудники предприятия, отработав по 10 часов у станков, изо дня в день возводили узкоколейку: нужно было во что быто ни стало выполнить заказ фронта на парашютные ткани.
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Битва школьников
Эти и другие интересные факты о подвигах земляков во время Великой Отечественной войны школьники Владимирской области узнали благодаря участию в краеведческом турнире «О малой родине – с большой любовью». Он проходит в регионе с 2013 года и уже объединил более 3500 юных любителей истории.
Ведущая турнира Оксана Завьялова:
– Такие мероприятия позволяют ребятам расширить кругозор, углубить свои знания. Они сами собирают информацию, изучают документы, источники. Можно сказать, что турниры – это «живое» краеведение. Благодаря такому подходу школьники не воспринимают события Великой Отечественное войны как нечто умозрительное. Эти факты становятся их личным опытом, а значит, история нашей малой родины будет сохранена.
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Краеведческий турнир в цифрах
В этом году проходит уже шестой сезон интеллектуальных игр. Его тема: “Владимирская область в годы Великой Отечественной войны”. На днях в Петушинском районе прошел заключительный отборочный тур: в интеллектуальной битве сразилось рекордное количество участников – 17 команд. Ранее были определены команды-победители в Суздальском, Собинском, Киржачском, Александровском, Кольчугинском, Судогодском, Юрьев-Польском районах, городе Радужном. Всего в шестом сезоне приняли участие около 700 ребят из 87 школ Владимирской области. Все они примут участие в большом финале, который состоится 14 мая.
Юлия Денисова
Заглавное фото: waralbum.ru
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