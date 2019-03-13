Вязниковцы дали фронту сотни километров льна, а ковровчане – бронепоезд

Владимирская область появилась на карте СССР в самый разгар Великой Отечественной войны – в августе 1944 года. Наши земляки вместе со всеми жителями страны грудью встали на защиту Родины. Кто-то ушел на фронт, кто-то ковал Победу в тылу.

К примеру, вязниковцы произвели для фронта 241 миллион метров льняного полотна, жители Гусь-Хрустального района делали торфяные плиты для теплоизоляции подводных лодок, с аэродрома в Ковровском районе поднимались «летающие крепости» и брали курс на Берлин. Эти и другие интересные факты о нашем крае в период Великой Отечественной войны собрали школьники Владимирской области в ходе подготовки к участию в краеведческом турнире «О малой родине – с большой любовью».