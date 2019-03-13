Пробили колесо. Стоит ли возмещать ущерб?

Налетел на гвоздь, попал в яму или протаранил дно машины арматурой, торчащей из дороги, – такие ситуации случаются довольно часто. Особенно это актуально сейчас, весной, когда снег сходит вместе с асфальтом и дорога больше напоминает зону боевых действий. В прошлые выходные не менее десятка автомобилей пробили колеса в одной из дорожных ям в Александровском районе. Возможно ли восстановить справедливость и добиться возмещения ущерба? И с кого спрашивать? Поясняет владимирский автоюрист Юрий Шутов.

Когда стоит обратиться в полицию:

Яма в луже

На улице осадки, и яма в луже. Вы ее не видите. Обвинить вас в том, что вы специально наехали на препятствие, невозможно. Вся вина ложится на дорожников. И вы вполне можете потребовать законную компенсацию.

Вы двигались за грузовым автомобилем

Он пропустил яму между колес, и у вас не хватило времени, чтобы объехать или затормозить. Поздно увидели, хотя и держали дистанцию. Тут тоже к вам никаких претензий. В этом случае полиции надо будет предоставить доказательства, что вы действительно ехали за грузовиком. Это запись с видеорегистратора или свидетельские показания водителя большегруза.

Обращаться в полицию нет смысла:

Попал в яму

Яма – это видимый объект. И сотрудники полиции чаще всего объясняют это наездом на препятствие. То есть виноваты вы сами, дорожники ни при чем. Если яма была в вашем поле зрения и у вас были все шансы в нее не попасть, то виноваты вы.

Допустим, вы все же решили вступить в состязания с дорожной службой и доказать свою правоту. Сумма такого ущерба составляет примерно 1500 рублей. Чтобы их получить, нужно вызвать эксперта по оценке, который возьмет за свою работу 2000-3000 рублей. Далее необходимо получить консультацию юриста, чтобы он представлял ваши права в суде, оформить нотариально заверенную доверенность. В итоге вся эта ситуация будет стоить вам драгоценного времени и около 10 000 рублей. И все это для того, чтобы получить 1500 рублей.

Гвозди, шипы, арматура на дороге

Если на дороге гвозди, шипы, арматура и так далее. Тут сразу стоит сказать, что дорожники не виноваты, они не обязаны подметать дорогу, очищать ее от гвоздей.

У полиции возникнет много вопросов, откуда там гвозди или арматура. Если она появилась при воздействии неустановленных лиц, то что тут поделать? Никто не виноват. Если из-за ремонтных работ на дороге, то компания, которая проводит ремонтные работы, может быть объявлена виновником. Но это тоже нужно доказать.

Открытый люк

Открытый люк – вина тех, кто проводил ремонтные работы и не закрыл его за собой. То есть это могут быть, к примеру, газовщики или организации, которые за это отвечают. И это опять же поиск ответственных, привлечение экспертов, юристов. Поэтому, если ваш ущерб – это всего лишь одно колесо, разбирательство будет затратно.

Подведем итоги. Экономическая целесообразность – первое, о чем должен помнить водитель при решении возместить ущерб, причиненный “плохой” дорогой. Есть принципиальные владельцы машин, которые решают наказать дорожников. Им никаких денег не жалко. Пожалуйста! Но чаще всего все споры, суды, разбирательства – это финансово невыгодное дело для хозяина поврежденного авто.

Юлия Митина

Заглавное фото: voronezh-room.ru