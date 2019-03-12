«Врата в Костин угол»

Из старинного вязниковского села Сарыево на речке Таре, когда-то известного своими сиятельными помещиками — графами и князьями, а потом популярными у туристов «Сарыевскими горами», в северо-восточном направлении уходит дорога — сначала полем, а потом мимо сельского погоста прямо через вековой сосновый бор. Примерно две версты спустя могучие сосны неожиданно расступаются, и впереди, рядом с разлившейся у плотины Тарой, видна высоченная (выше пятиэтажки) в том месте насыпь Горьковской железной дороги. Даже сегодня поражает размах строительства этой магистрали, сооруженной на рубеже 1850 – 1860-х гг. без какой-либо тяжелой техники (да что там тяжелой — вообще при отсутствии машин и механизмов), при помощи одних лишь лопат и тачек наших предков — по большей части местных крестьян, которых нанимали на строительство. Причем строили они так добротно, с таким запасом прочности, что даже сегодня в XXI веке насыпь под железнодорожным полотном держится прочно и нерушимо, несмотря на огромную ежедневную нагрузку в течение уже полутора веков.

Туннели-«близнецы»

Но, пожалуй, еще больше впечатляет туннель в этой гигантской насыпи под линией железной дороги, куда ныряет ведущая из Сарыево через лес извилистая дорога. Он тоже сработан на века. Выложенный тщательно пригнанными один к другому красными кирпичами, образующими огромный свод, старый туннель сегодня запросто выдерживает вибрацию от тяжелых и длинных, по десять минут грохочущих мимо грузовых составов. Или же от стремительно пролетающих скоростных пассажирских поездов. И этом при том что о подобном подвижном составе проектировщики и строители железной дороги и туннеля не могли прочитать даже в популярных романах Жюля Верна.

Туннель, увеличенный в длину в советское время при помощи бетонных плит (вероятно, при расширении железнодорожной магистрали), в основной своей части по ширине и высоте настолько велик, что через него сегодня запросто могут проехать не только легковушки, но и тяжелые грузовики. Какова была логика строителей? Когда все это возводилось в царствование царя-освободителя Александра II, через туннель могли ездить лишь конные экипажи — телеги, коляски, в крайнем случае кареты, чьи кузова отдаленно напоминали нынешние авто, хотя значительно уступали размерами. Зачем же было городить столь исполинское сооружение, затрачивая на него огромные средства? Каждый подобный туннель обходился в сотни тысяч рублей золотом, что в пересчете на нынешний курс составляет сотни миллионов. Почему же не сэкономили, не «оптимизировали» проект, тратили, не скупясь, устраивая стратегически важный проезд под «чугункой» с запасом на целые века?

В соседнем с Вязниковским районом городе Коврове тоже имеется подобный туннель под насыпью той же Горьковской железной дороги. Высота и ширина этого сооружения, построенного 157 лет назад, позволяют до сих пор осуществлять движение транзитного автотранспорта с федеральной трассы М-7 «Волга» на автодорогу R-71 Ковров – Шуя – Кинешма именно через этот туннель. А какие сейчас идут фуры, объяснять вряд ли стоит. И вся гигантомания мирового автопрома уже третий век запросто помещается в нашем туннеле, сооруженном вручную с огромным запасом прочности и габаритов.

В отличие от ковровского «близнеца» туннель близ Сарыево обычно пустынен. Машины проезжают там нечасто, зимой вообще не каждый день. Причина в том, что дорога через огромный туннель ныне ведет в одну-единственную деревню — Высоково.

Путь за железной дорогой еще более живописен. Рядом с дорогой впритык петляет, то прячась в лесной чаще, то вновь выныривая оттуда, речка Тара, в средневековье являвшаяся границей между Стародубским княжеством и Ярополческим станом с центром в Ярополче-Залесском — предтече нынешних Вязников. Вокруг сплошные сосны и ели, словно живые декорации для русских сказок. Вдоль дороги полно следов зайцев, лис, белок, похоже, енотовидных собак и еще какого-то зверья. Затем лес кончается, и открывается поле, во много раз обширнее того, что у Сарыево. Впереди на возвышенном месте – деревня Высоково (наверное, ее название как раз и отражает местоположение — на высоте). Сегодня там всего лишь с десяток домов и несколько постоянных жителей (по всероссийской переписи населения 2010 года их значилось только три человека). Большая часть высоковских подворий принадлежит дачникам, да и тех немного, дальше проселки уходят через поле в другие леса, но это зарастающие дороги в никуда. На десяток с лишним километров там лишь леса, перелески и давно не возделываемые поля, где все больше кустарника и молодой поросли.

Деревни, которых нет

Для чего же строился столь внушительный туннель? Неужели только для того, чтобы можно было попасть именно в деревню Высоково?

Конечно же, нет! Когда строились железная дорога и туннель, рядом с Высоково и вокруг него находилось еще с десяток деревень: Губино, Демаково, Долгово, Жары, Костенево (Костино), Круглово, Коробы, Носково, Черноморье и Федорково, а также старинный Ильинский погост, что в Костином углу (известный со средневековья), с каменным храмом во имя пророка Ильи, возведенном на месте старого деревянного в 1826-1829 гг. близ реки Тары. К началу XX века там насчитывалось почти 800 человек постоянного населения.

Сейчас, кроме Высоково, уцелели лишь Жары и Черноморье — из-за близости к Мстере, да и в них вместе взятых сегодня лишь 25 постоянных обитателей. А шесть остальных деревень и погост, бывший веками местным административным и духовным центром, сгинули безвозвратно, причем по большей части не слишком давно — всего лет 50 назад!

Еще в середине 1930-х гг. там имелось чуть ли не по отдельному колхозу в каждой деревне: в Демаково и Костино — «Красный пахарь», в Высоково — «Красная горка», в Федорково — «Новая жизнь», в Губино — «Трудовик», в Долгово — «Заря социализма», в Черноморье — «Дружба», в Жарах — имени К.Е. Ворошилова, в Коробах — «Красный пахарь». Там бурлила жизнь, в Долгово действовала своя школа, куда ходили учиться ребятишки со всей округи.

А потом значительную часть мужиков из этих деревень повыкосила война. Колхозы стали укрупнять. В 1960-е, оказавшись в стороне от магистральных путей-дорог в пору разделения сел и деревень на «перспективные» и «бесперспективные», эти селения фактически были уничтожены, оставив лишь поля, пропадающие проселки и обозначения на топографических картах в виде так называемых «урочищ». В нашем крае пресловутые урочища — обычно не что иное, как своего рода реквием навсегда погибшим селам и деревням.

Официально из числа населенных пунктов костинские деревни по большей части исключили в 1977-м. Последней снесли деревню Долгово, где еще в горбачевскую «перестройку» доживали свой век два пенсионера. Официально ее ликвидировали в 1989 году.

Теперь от Высоково до самой Мстеры — безлюдье и глушь. Несколько лет назад в бывшем Ильинском погосте был установлен металлический поклонный крест на том месте, где прежде находился закрытый в 1928-м и снесенный до основания в 1950-е храм Ильи Пророка.

Когда строилась железная дорога Москва – Нижний Новгород, что ныне именуется Горьковской, исторический Костин угол являлся многонаселенным краем, где число жителей лишь постоянно росло. Поэтому строители и сделали специальные «врата в Костин угол» для того, чтобы не создавать проблем местным обитателям и с учетом будущего развития этой территории.

Однако случилось то, что случилось, и теперь огромный туннель ведет лишь в одну деревню, чудом уцелевшую в виде дачного поселения на сарыевских выселках. И получается, что он еще и памятник обезлюдевшему Костину углу.

Николай Фролов