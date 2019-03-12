Теплый салат с цуккини и взрывной овощной микс – фавориты постного стола

Вот и начался Великий пост. Для православных – это духовное очищение, для молодежи – один из способов привести фигуру в порядок. В любом случае целых семь недель многие жители Владимира будут ограничивать себя в еде: никакого молока, мяса, тортов и пирожных. На первый взгляд, звучит устрашающе, не правда ли? Но теперь это не проблема. Ресторан «Бюргер» покажет, как можно соблюдать пост не только правильно, но и вкусно! Шеф-повар ресторана Иван Шатохин познакомит нас с фаворитами нового эксклюзивного меню.

Теплый салат с цветной капустой и цуккини

Это необыкновенное сочетание обжаренной в сухарях хрустящей цветной капусты и молодого цуккини с сочными помидорками черри, свежим шпинатом и кедровым орехом. Для заправки шеф-повар придумал уникальный соус на основе чесночного масла с добавлением орегано. Такого вы еще точно не пробовали!

Овощной букет

По-настоящему весенний легкий салат, в основе которого сочные бакинские томаты, свежий редис, огурец и салат фризе с добавлением запеченных грибов. Такой микс заправляется соусом на основе трюфельного масла и украшается ростками клевера и брокколи. Звучит потрясающе, а на вкус – просто шикарно.

Такие блюда никому не покажутся скучными и придутся по душе каждому. Попробовать постное меню и выбрать своего фаворита сможет каждый желающий уже на этой неделе.

Главное – запомнить адрес: город Владимир, Октябрьский проспект, 22а. Подробнее о меню и режиме работы ресторана «Бюргер» можно узнать по телефонам: +7 (4922) 47-20-19 и +7 (920) 921-35-35.

Наталья Иванова

Фото предоставлены рестораном “Бюргер”

Заглавное фото: gastronom.ru