День феминисток стал праздником весны и любви

8 Марта – давно не революционный праздник, сегодня это символ весны, красоты и женственности. Женщины не выходят на марши протеста, а получают в подарок цветы, конфеты и комплименты. Откуда пошла традиция? Почему тюльпаны и мимоза – символ 8 Марта?

Праздник парадоксов

Это сегодня женщины устали от равноправия, им надоело быть сильными, останавливать коней, тушить избы, пахать и сеять. А изначально 8 Марта был днем суфражисток, феминисток и революционерок, которые боролись за права женщин.

Главный парадокс заключается в том, что «официальная версия» происхождения праздника оказалось липовой. Долгое время считалось, что праздник связан с демонстрацией нью-йоркских ткачих, которые 8 марта 1857 года вышли на улицы города с пустыми кастрюлями, били в них и требовали повышения зарплат, сокращения рабочего дня с 16 до 10 часов, а также избирательного права. Но, как оказалось, забастовки на самом деле не было, хотя газеты копировали друг друга, рассказывая одну и ту же историю.

Настоящее шествие состоялось-таки в Нью-Йорке, но в 1908 году: 15 000 женщин провели демонстрацию, требуя сокращения продолжительности рабочего дня, лучших условий оплаты, права участвовать в выборах и искоренения детского труда. Их лозунг был «Хлеб и розы», где хлеб символизировал экономическую безопасность, а розы – лучшее качество жизни.

Слабый пол в Европе и царской России также пытался изменить свою жизнь к лучшему. В ту пору женщина не имела права голоса, права на наследство. В дореволюционной России женщина жила без паспорта (сведения о ней вписывались в паспорт мужа), а по своим правам она приравнивалась к несовершеннолетним детям. Если жена уезжала от мужа (без паспорта это сделать было практически невозможно), то ее возвращали любым способом, даже по этапу.

В 1910 году в этот день Клара Цеткин вместе с Розой Люксембург и Александрой Коллонтай на форуме женщин в Копенгагене призвала мир учредить Международный женский день, чтобы женщины могли устраивать митинги и демонстрации, отстаивать свои права. Несколько лет дата женского дня «плавала», его отмечали в капиталистических странах в разные числа марта и мая.

Неофициально в России 8 Марта впервые отметили в Петрограде в 1913 году, чтобы поддержать западных коммунисток и суфражисток. В этот день 1917 года женщины Петрограда вновь отличились: они стихийно устроили несколько митингов и шествий, требуя равноправия и хлеба. В 1921-м дата праздника установилась окончательно. Впоследствии 8 Марта стали праздновать страны Восточной Европы, Китай, Вьетнам, Куба. Сегодня этот праздник значится в календаре 32 стран.

За выходной спасибо Брежневу

В СССР в 1961 году 8 марта хотели сделать выходным днем, но министр культуры Екатерина Фурцева заявила: «Не стоит оскорблять советскую женщину тем, что лишь один раз в году вспоминать об этом, тем более делать этот день нерабочим». Генсек Хрущев ее поддержал, а вот Брежнев в 1966 году наконец-то подарил женщинам лишний выходной.

До 1970-го было не принято дарить подарки и цветы. Постепенно на смену шествиям и демонстрациям пришла конфетно-букетная традиция празднования. В выходной день стали чаще встречаться за праздничным столом. А, как говорится, с пустыми руками в гости не ходят. И стали дарить книги, цветы, косметику, конфеты. Мимозы и гвоздики (гораздо позднее – тюльпаны и нарциссы) были самыми весенними цветами, их «легче всего было купить». Розы были страшным дефицитом. Но и за мимозой нужно было отстоять огромную очередь в цветочном магазине.

Еще один парадокс праздника – его символом стала мимоза, попав на открытки и плакаты под чужим именем. Желтая мимоза – это серебристая акация, которая растет на Черноморском побережье Кавказа. Настоящая мимоза – скромный сиреневый цветок. Желтая мимоза морозоустойчива, легка в транспортировке, не требует сил по выращиванию и вообще считается сорняком.

Самый дорогой и желанный подарок у женщин в то время – духи «Красная Москва». Французский парфюмер Август Мишель создал их в честь 300-летия дома Романовых, назвав «Любимый букет императрицы». После 1917 года духи приобрели более революционное название. Если мужчина дарил духи «Красная Москва», коробку конфет «Красный Октябрь» и веточку мимозы, его «акции взлетали до небес».

По статистике, 30% мужчин забывают поздравить своих жен, матерей и подруг с праздником. Надеемся, в этот день ваши мужчины не подведут. А если вдруг выйдет заминка, то наши эксперты уже спешат к вам с поздравлениями! Сегодня они не только чествуют женщин, но и готовы рассказать, какие цветы дарят своим любимым.

Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира:

– Цветы могут быть разные: сегодня – ромашки, завтра – розы. Поздравляю всех с 8 Марта и желаю любви, хорошего настроения!

Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области:

– У меня пожелания не только женщинам, но и мужчинам! Все держится на хрупких женских плечах. И я желаю, чтобы рядом был тыл (муж, брат, отец, друг), чтобы можно было скинуть на него часть забот и проблем. Мужчина должен быть мужчиной, брать на себя ответственность за семью, за детей, а не перекладывать на сестру, бабушку, жену. Не быть инфантильным, а самому тушить избы и останавливать коней на скаку. В сложной ситуации выслушать женщину, успокоить, пожалеть. Женщина должна чувствовать, что она по-настоящему любима.

Своей жене и двум дочкам дарю легкие разноцветные цветы: тюльпаны, нарциссы, ирисы. Розы считаю официальными цветами.

Александр Аладышев, актер Владимирского академического театра драмы:

– Люблю дарить необычные цветы. Когда-то давно, будучи студентом, я работал в ночную смену в цветочном магазине и передарил своим любимым женщинам все цветы, которые только продаются в нашем городе: альстромерии, подсолнухи, антириумы, орхидеи, стрелиции. И сейчас люблю удивить своих дорогих женщин этими необычными цветами.

Константин Захаров, фотограф:

– Хоть символом праздника обычно считают мимозу, предпочитаю ей свои любимые весенние нарциссы и тюльпаны, для меня весна – это они.

Дамы, любите себя в первую очередь. Пусть в жизни будет побольше ресурсов, поддержки, поводов для улыбок и солнца над вашей головой!

Сергей Телегин, заведующий родовым отделением ГБУЗ ВО «Родильный дом № 2 г. Владимира»:

– Любимые наши женщины! Я знаю, как временами бывает трудно. Знаю, какие иногда испытания и трудности падают на ваши хрупкие плечи. Но также я знаю, как вы умеете с ним справляться! И сегодня ваш день, сегодня 8 Марта, поэтому вам нужно забыть обо всем, что тревожит ум и сердце. Поздравляю вас с этим праздником! Пусть красота ваша не знает равных, ум ваш пусть покоряет сердца, а вы будьте счастливы не только сегодня, а всегда-всегда! Своим любимым женщинам дарю только розы цвета кабре.

Сергей Артемьев, певец, шоумен, директор Дома культуры мкрн Оргтруд:

– Коллегам мы дарим самые проверенные цветы – розы. Ну и, конечно, праздничный стол накрываем.

Милые дамы, строгие леди и просто прекрасные женщины наши, этот день существует для того, чтобы мужчины могли выразить восхищение вашей грацией и красотой, чтобы взять на себя часть ваших ежедневных дел и, наконец, уяснить, как же сильно вы нам нужны! С праздником, наши любимые!

Антон Лавренков, солист танцевального дуэта «Respect», руководитель студии танца «Fantasy»:

– На 8 Марта больше всего люблю дарить мимозу и, конечно, тюльпаны!

Чтобы душа расцветала не только весной, но и всегда. И, конечно, всем прекрасного настроения! А мы, мужчины, всегда будем стараться этому способствовать.

Поздравления собирала Елена Середина

Заглавное фото: s1.1zoom.me