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День феминисток стал праздником весны и любви

Какие цветы подарят известные владимирские мужчины

8 Марта  – давно не революционный праздник, сегодня это символ весны, красоты и  женственности. Женщины не выходят на марши протеста, а получают в подарок цветы, конфеты и комплименты. Откуда пошла традиция? Почему тюльпаны и мимоза – символ 8 Марта?

 Праздник парадоксов

Это сегодня женщины устали от равноправия, им надоело быть сильными, останавливать коней, тушить избы, пахать и сеять. А изначально 8 Марта был днем суфражисток, феминисток и революционерок, которые боролись за права женщин.

8 Марта изначально был днем суфражисток, феминисток и революционерок. Кадр из фильма «Суфражистки». Фото: s.hdnux.com

Главный парадокс заключается в том, что «официальная версия» происхождения праздника оказалось липовой. Долгое время считалось, что праздник связан с демонстрацией нью-йоркских ткачих, которые 8 марта 1857 года вышли на улицы города с пустыми кастрюлями, били в них и требовали повышения зарплат, сокращения рабочего дня с 16 до 10 часов, а также избирательного права. Но, как оказалось, забастовки на самом деле не было, хотя газеты копировали друг друга, рассказывая одну и ту же историю.

Настоящее шествие состоялось-таки в Нью-Йорке, но в 1908 году: 15 000 женщин провели демонстрацию, требуя сокращения продолжительности рабочего дня, лучших условий оплаты, права участвовать в выборах и искоренения детского труда. Их лозунг был «Хлеб и розы», где хлеб символизировал экономическую безопасность, а розы – лучшее качество жизни.

Слабый пол в Европе и царской России также пытался изменить свою жизнь к лучшему. В ту пору женщина не имела права голоса, права на наследство. В дореволюционной России женщина жила без паспорта (сведения о ней вписывались в паспорт мужа), а по своим правам она приравнивалась к несовершеннолетним детям. Если жена уезжала от мужа (без паспорта это сделать было практически невозможно), то ее возвращали любым способом, даже по этапу.

Немецкая коммунистка, борец за права женщин Клара Цеткин. Фото: tussiblog.nwzonline.de

В 1910 году в этот день Клара Цеткин вместе с Розой Люксембург и Александрой Коллонтай на форуме женщин в Копенгагене призвала мир учредить Международный женский день, чтобы женщины могли устраивать митинги и демонстрации, отстаивать свои права. Несколько лет дата женского дня «плавала», его отмечали в капиталистических странах в разные числа марта и мая.

Неофициально в России 8 Марта впервые отметили в Петрограде в 1913 году, чтобы поддержать западных коммунисток и суфражисток. В этот день 1917 года женщины Петрограда вновь отличились: они стихийно устроили несколько митингов и шествий, требуя равноправия и хлеба. В 1921-м дата праздника установилась окончательно. Впоследствии 8 Марта стали праздновать страны Восточной Европы, Китай, Вьетнам, Куба. Сегодня этот праздник значится в календаре 32 стран.

 За выходной спасибо Брежневу

В СССР в 1961 году 8 марта хотели сделать выходным днем, но министр культуры Екатерина Фурцева заявила: «Не стоит оскорблять советскую женщину тем, что лишь один раз в году вспоминать об этом, тем более делать этот день нерабочим». Генсек Хрущев ее поддержал, а вот Брежнев в 1966 году наконец-то подарил женщинам лишний выходной.

Екатерина Фурцева. Фото: lr4.lsm.lv

До 1970-го было не принято дарить подарки и цветы. Постепенно на смену шествиям и демонстрациям пришла конфетно-букетная традиция празднования. В выходной день стали чаще встречаться за праздничным столом. А, как говорится, с пустыми руками в гости не ходят. И стали дарить книги, цветы, косметику, конфеты. Мимозы и гвоздики (гораздо позднее – тюльпаны и нарциссы) были самыми весенними цветами, их «легче всего было купить». Розы были страшным дефицитом. Но и за мимозой нужно было отстоять огромную очередь в цветочном магазине.

Мимоза стала символом 8 Марта, попав на открытки и плакаты под чужим именем. Фото: pbs.twimg.com

Еще один парадокс праздника – его символом стала мимоза, попав на открытки и плакаты под чужим именем. Желтая мимоза – это серебристая акация, которая растет на Черноморском побережье Кавказа. Настоящая мимоза – скромный сиреневый цветок. Желтая мимоза морозоустойчива, легка в транспортировке, не требует сил по выращиванию и  вообще считается сорняком.

Самый дорогой и желанный подарок у женщин в то время – духи «Красная Москва». Французский парфюмер Август Мишель создал их в честь 300-летия дома Романовых, назвав «Любимый букет императрицы». После 1917 года духи приобрели более революционное название. Если мужчина дарил духи «Красная Москва», коробку конфет «Красный Октябрь» и веточку мимозы, его «акции взлетали до небес».

По статистике, 30% мужчин забывают поздравить своих жен, матерей и подруг с праздником. Надеемся, в этот день ваши мужчины не подведут. А если вдруг выйдет заминка, то наши эксперты уже спешат к вам с поздравлениями! Сегодня они не только чествуют женщин, но и готовы рассказать, какие цветы дарят своим любимым.

Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира:

Фото: vk.com

– Цветы могут быть разные: сегодня – ромашки, завтра – розы. Поздравляю всех с 8 Марта и желаю любви, хорошего настроения!

 Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области:

– У меня пожелания не только женщинам, но и мужчинам! Все держится на хрупких женских плечах. И я желаю, чтобы рядом был тыл (муж, брат, отец, друг), чтобы можно было скинуть на него часть забот и проблем. Мужчина должен быть мужчиной, брать на себя ответственность за семью, за детей, а не перекладывать на сестру, бабушку, жену. Не быть инфантильным, а самому тушить избы и останавливать коней на скаку. В сложной ситуации выслушать женщину, успокоить, пожалеть. Женщина должна чувствовать, что она по-настоящему любима.

Своей жене и двум дочкам дарю легкие разноцветные цветы: тюльпаны, нарциссы, ирисы. Розы считаю официальными цветами.

Александр Аладышев, актер Владимирского академического театра драмы:

Фото: dramavladimir.ru

–  Люблю дарить необычные цветы. Когда-то давно, будучи студентом, я работал в ночную смену в цветочном магазине и передарил своим любимым женщинам все цветы, которые только продаются в нашем городе: альстромерии, подсолнухи, антириумы, орхидеи, стрелиции. И сейчас люблю удивить своих дорогих женщин этими необычными цветами.

 Константин Захаров, фотограф:

– Хоть символом праздника обычно считают мимозу, предпочитаю ей свои любимые весенние нарциссы и тюльпаны, для меня весна – это они.

Дамы, любите себя в первую очередь. Пусть в жизни будет побольше ресурсов, поддержки, поводов для улыбок и солнца над вашей головой!

 Сергей Телегин, заведующий родовым отделением ГБУЗ ВО «Родильный дом № 2 г. Владимира»:

– Любимые наши женщины! Я знаю, как временами бывает трудно. Знаю, какие иногда испытания и трудности падают на ваши хрупкие плечи. Но также я знаю, как вы умеете с ним справляться! И сегодня ваш день, сегодня 8 Марта, поэтому вам нужно забыть обо всем, что тревожит ум и сердце. Поздравляю вас с этим праздником! Пусть красота ваша не знает равных, ум ваш пусть покоряет сердца, а вы будьте счастливы не только сегодня, а всегда-всегда! Своим любимым женщинам дарю только розы цвета кабре.

 Сергей Артемьев, певец, шоумен, директор Дома культуры мкрн Оргтруд:

–  Коллегам мы дарим самые проверенные цветы – розы. Ну и, конечно, праздничный стол накрываем.

Милые дамы, строгие леди и просто прекрасные женщины наши, этот день существует для того, чтобы мужчины могли выразить восхищение вашей грацией и красотой, чтобы взять на себя часть ваших ежедневных дел и, наконец, уяснить, как же сильно вы нам нужны! С праздником, наши любимые!

 Антон Лавренков, солист танцевального дуэта «Respect», руководитель студии танца «Fantasy»:

– На 8 Марта больше всего люблю дарить мимозу и, конечно, тюльпаны!
Чтобы душа расцветала не только весной, но и всегда. И, конечно, всем прекрасного настроения! А мы, мужчины, всегда будем стараться этому способствовать.

Поздравления собирала Елена Середина

Заглавное фото: s1.1zoom.me

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