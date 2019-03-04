Штрули от Димули

Друзья, всем привет! Я снова с вами, а вы снова со мной – собирателем и испытателем интернет-рецептов Дмитрием Мареевым. Надеюсь, вы уже попробовали «бархатные блинчики», о которых я рассказывал в прошлый раз. Но сегодня речь не о них. На дворе – календарная весна. Впереди – Международный женский день. В воздухе пахнет теплом и романтикой… Чем же удивить любимых женщин? Ловите идею… Конечно, если вы готовы к новым подвигам у плиты, а точнее – у огня. В роли открытого огня может выступить мангал, барбекю, печь для казана и даже обычные кирпичи (как это было в эпоху “дошашлычивания”) – в общем, все, на что можно поставить тот самый казан, чугунок, ведро из нержавейки или, на крайний случай, большую эмалированную кастрюлю. Упаси бог, друзья, воспользоваться оцинкованной посудой. Ну это я так, предупреждаю. Мы-то ведь знающие ребята – дурного не посоветуем.

Итак, о чем это я? Недавно в «Инстаграме» наткнулся на красивейшее и «вкусное» на вид видео пользователя с ником Trineex из Новосибирска. Называлось блюдо «Штрули по-мысхацки». Я сразу ринулся в мировую паутину за пояснениями. Оказалось, рецепт немецкого происхождения. Хотя своим его считают не только немцы и австрийцы, но и многие другие европейские народы, поэтому напишем, что блюдо западное, точнее иностранное, в общем, не наше, не русское. Это блюдо из курицы напоминает ленивые пельмешки с разной начинкой. Пишу, а в животе уже урчит. Еще свежи воспоминания о том, как совсем недавно я испытывал этот рецепт для вас. Конечно, в теплой дружеской компании. Стоит ли говорить, что добавки не осталось! Итак, для приготовления “Штрулей с курицей в казане с вариациями” на компанию из 10-12 человек нам понадобится:

Хороший казан – у меня был на 9 литров.

Хороший мангал или то, на чем может стоять и кипеть казан.

Отважный мангальщик, он же повар.

И, конечно, ХОРОШАЯ компания, чтобы все, что приготовит в ХОРОШЕМ казане на ХОРОШЕМ мангале ХОРОШИЙ мангальщик было уничтожено, точнее съедено.

А теперь ингредиенты:

ШТРУЛИ:

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2,5 стакана (у меня старые добрые граненые стаканчики сохранились).

Масло растительное – 2 ст. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Вода – 0,5 ст. кипяченой, чуть теплой.

Сода –щепотка.

Петрушка – пучок (хороший такой пучочек).

Сыр – 100 г (главное не съесть его в процессе приготовления).

На 9 литров я делал 2 замеса теста.

ДЛЯ ОСНОВНОГО БЛЮДА (на казан в 9 литров):

Куриные бедра – 10 шт.

Лук репчатый (крупные луковицы) – 4 шт.

Перец болгарский – 2 шт.

Петрушка – большой пучок.

Укроп – тоже большой пучок.

Специи – я беру гремучую смесь для жарки курицы на рынке.

Соль.

Масло подсолнечное.

Вода.

Напоминаю, что в рецептах в Интернете в это блюдо добавляют и картошку, и томаты, и морковь, и даже сливы маринованные. Я ограничился вышеизложенным списком продуктов, но вы, друзья, можете экспериментировать.

Итак, к барьеру! Пардон – к мангалу, или плите, или… Ну что найдете, к тому и вставайте. Поехали!

Готовим штрули:

Замешиваем из яйца, соли, муки, масла, соды и воды наше тесто. Хорошенько его прессуем и, завернув в пакетик, отправляем «отдыхать» в холодильник минут на 30.

В это время шинкуем петрушку. Да, стебли я сразу отделяю и убираю в сторону, перевязав их ниткой. Они нам для бульона пригодятся.

На крупной терке шинкуем сырок.

Все это кладем в тарелки и отставляем в сторону.

Достаем тесто, делим на 2 части и раскатываем в пласт.

Рассыпаем на пласт мелко нашинкованную петрушку.

Поверх петрушки выкладываем сыр.

Скручиваем тесто в трубочку.

А потом нарезаем на сегменты по 4-5 сантиметров.

Наши штрули готовы. Я приготовил их заранее, сложил в контейнеры и отправил морозиться на улицу. Если вы все делаете в один день, отправлять их на холод ни к чему.

ВЫ ГОТОВЫ ЗАЖЕЧЬ, ДРУЗЬЯ? Тогда пора приступать к процессу варки «Штрулей с курицей в казане с вариациями» на открытом огне!

Разжигаем мангал, мы березовыми дровишками топили – аромааааат!!!

Устанавливаем казан.

Добавляем в казан подсолнечного масла и даем ему хорошо раскалиться.

Отправляем куриные бедра в казан. Я перед самой заброской разрезал каждое пополам, чтобы удобнее было мешать. Обжариваем бедра до появления золотистого цвета.

Добавляем специй и лук. Обжариваем еще минуты три-четыре.

Добавляем воду и наши стебли от петрушки для создания навара. Помните!!! У нас есть еще перец и штрули, поэтому не переборщите с жидкостью. Закрываем крышкой и ждем, когда закипит.

После закипания работаем с пеной. Ну и занимаемся другими полезными вещами минут 25. Перец болгарский пошинкуйте, приготовьте. И петрушку с укропом нарубите достаточно мелко.

Забрасываем перец и варим еще минут 10.

Пришло время опустить в кипящее варево наши изумительные ШТРУЛИ. Готовность ШТРУЛЕЙ проверяется по факту. Поварили минут 15-20, выудили «штрулину» на тарелочку, сняли пробу. ШАРМАН – значит, готово. Если недовар, еще минут на 5-10 в казан. К этому времени у вас уже будут не ШТРУЛИ, а ШТРУЛИЩИ!!!

Все! Пора! Закидывайте зелень! Дайте ей чуть покипеть и снимайте с огня.

Доставайте тарелки, пиалы, разливайте и приступайте к трапезе!

Вах! Пока набирал текст, чуть не захлебнулся слюной. Три раза убегал на кухню пить чай, чтобы сбить разыгравшийся аппетит. Вы не представляете, как это вкусно! Поэтому собирайте на праздники компанию, отправляйтесь за город, все вместе готовьте штрули и удивляйте милых дам. Они точно оценят такой мужской кулинарный подвиг. До новых встреч!

Бон апети, друзья!

Дмитрий Мареев

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