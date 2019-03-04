Алексей Фатьянов в образе металлического соловья

Завтра, 5 марта, вся страна отметит 100-летие знаменитого поэта-песенника и нашего земляка Алексея Фатьянова. В честь этого события художник по металлу из города Вязники Сергей Панков сделал скульптуру «вязниковского соловья» и подарил ее городу. Птицу уже установили в Доме культуры. А летом необычный памятник перенесут к вокзалу. Как мастеру пришла такая идея и как шла работа над железной птахой, мы узнали из первых уст.

– Сергей, как пришла такая идея?

– В моей коллекции уже много разнообразных работ, которые я делаю из обычных металлических предметов, запчастей. (Более подробно о работах Сергея можно почитать здесь. – Прим. редакции). Мои произведения есть в европейских барах и в Московском музее мусора. И как-то раз мне предложили сделать наконец скульптуру для Вязников, моего родного города. Тогда у меня в голове сразу возникло два варианта: металлический лев или соловей. Почти без колебаний решили, что последнее будет как раз кстати. Потому что проходит прямая ассоциация с Алексеем Фатьяновым, столетие которого мы отмечаем в этом году.

Поэта-песенника ведь называют «вязниковским соловьём». Я был готов сделать соловья для города в подарок. И обещание сдержал. Сейчас работа уже закончена.

– Сколько времени ушло на изготовление?

– Начал в октябре. Я нашел подходящую фотографию и по ней стал собирать птицу: сначала голову с клювом, затем туловище и все остальное. Процесс занял около двух недель. Доделывал уже в феврале. Получается, что я потратил на изготовление около 1,5 месяцев.

– Из чего сделан соловей?

– Сделан он из мотоциклетных цепей, автомобильных деталей и даже столовых приборов. Голова – это подшипник, туловище – цепи, хвост – столовые ложки, крылья – ленточная пила. Сам соловей полметра длиной, весит 7 кг. Из обычной трубы я сделал для него постамент высотой 120 см. А рядом с птицей я поставил лиру и перо. И по всему постаменту расположил железные ноты. Задумка была в том, чтобы показать все символы, связанные с нашим знаменитым земляком Алексеем Фатьяновым. Перо – это его поэзия. Лира – потрясающая музыка, на которую легко ложились его стихи. И сам соловей – это символ высокого исполнительского искусства. Я много прочитал литературы, гуглил в Интернете, решал, что же будет находиться в зоне скульптуры вместе с самим соловьем. Думаю, что все сделал правильно.

Общий цвет я выбрал черный. А какие-то элементы выделил золотом. Например, ноты на постаменте, глаза, крылья и другие элементы.

– Где можно полюбоваться птицей?

– Полюбоваться птицей уже сейчас можно в Доме культуры по адресу: ул. Комсомольская, д. 4а. Мне очень приятно будет видеть свою работу в родных Вязниках.

Сделать скульптуру для такого прославленного и интересного человека для меня – огромная радость и большая честь. Теперь моя птица радует других людей. Может, кто-то из посетителей Дома культуры заинтересуется памятником и вспомнит нашего знаменитого поэта-песенника. Это для меня лучшая награда.

Юлия Митина

Все фотографии Сергея Панкова