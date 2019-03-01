Противники ЕГЭ вторят китайскому профессору

Противники ЕГЭ активизировались. Голоса их звучат мощно. Ректор МГУ связывает безграмотность студентов изъянами единого госэкзамена. Китайский профессор предрёк гибель нашего образования от ЕГЭ. Никто не говорит о совершенствовании системы оценки знаний. Недругам ЕГЭ нужен полный запрет. Запретить недолго. Что придёт взамен? Об этом многие не думают. А стоило бы. Иначе может случиться так, что мы захлопнем перед нашими детьми дверь, ведущую в мир качественного высшего образования. Подчёркиваю – качественного. Получить диплом абы какого вуза как эквивалент абы каких знаний – нетрудно. Гораздо сложнее стать реально востребованным специалистом ещё на стадии обучения. И эта возможность, не исключено, для многих будет потеряна с упразднением ЕГЭ.