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Противники ЕГЭ вторят китайскому профессору

Отмена госэкзамена закроет многим детям путь к качественному образованию

Противники ЕГЭ активизировались. Голоса их звучат мощно. Ректор МГУ связывает безграмотность студентов изъянами единого госэкзамена. Китайский профессор предрёк гибель нашего образования от ЕГЭ. Никто не говорит о совершенствовании системы оценки знаний. Недругам ЕГЭ нужен полный запрет. Запретить недолго. Что придёт взамен? Об этом многие не думают. А стоило бы. Иначе может случиться так, что мы захлопнем перед нашими детьми дверь, ведущую в мир качественного высшего образования. Подчёркиваю – качественного. Получить диплом абы какого вуза как эквивалент абы каких знаний – нетрудно. Гораздо сложнее стать реально востребованным специалистом ещё на стадии обучения. И эта возможность, не исключено, для многих будет потеряна с упразднением ЕГЭ.

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