Владимирец создал бизнес, который не пойдет ко дну

Профессиональный тренер, пловец и предприниматель Сергей Сафонов организовал во Владимире дело, которое точно не пойдет ко дну. Молодой человек ушел из фитнес-индустрии для того, чтобы открыть собственную школу плавания для взрослых. За один месяц он обещает научить любого человека преодолевать 500 метров в бассейне кролем. Со всеми учениками он работает в воде, а поэтому хорошо знает их на ощупь. Сколько стоят его услуги и есть ли результаты, узнаете из очередного выпуска «Кофе ТВ».

Полина Тарбеева