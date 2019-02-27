Юрий Долгорукий основал ковровские Новинки

Если время основания городов по большей части известно, что позволяет отслеживать их возраст и отмечать круглые даты, то в отношении сел, а тем более деревень подобная «роскошь» обычно недоступна. Их в нашем крае были даже не сотни, а тысячи, и судьбу каждого отдельно взятого селения обычно никто не отслеживал, а ведь зачастую их история уходит вглубь веков. Однако бывают счастливые исключения. Одно из них — деревня Новинки в Ковровском районе, время возникновения которой история сохранила.

Это произошло в 1832 году, причем известны инициаторы строительства этой деревни: князь Юрий Алексеевич Долгорукий и его супруга княгиня Елизавета Петровна Долгорукая, урожденная Давыдова.

Современные новинковцы сегодня гордо говорят, что у них, как и у Москвы, основатель — князь Юрий Долгорукий! И хотя тут без лукавства и юмора не обходится, с подобным утверждением в сущности не поспоришь… Вплоть до начала 1830-х гг. Новинки являлись пустошью — ненаселенным земельным владением, которое входило в состав обширного имения графа Владимира Григорьевича Орлова — младшего брата известного фаворита Екатерины II Григория Орлова.

Центр этого имения, объединявшего более двух десятков сел и деревень в Ковровском и Вязниковском уездах Владимирской губернии, находился в селе Осипово. В 1831 году граф Владимир Орлов скончался, завещав свои владимирские владения любимой внучке Елизавете Петровне Давыдовой, к тому времени уже вышедшей замуж за чиновника императорской канцелярии (что-то наподобие нынешней Администрации Президента) князя Юрия Долгорукого, пожалованного в надворные советники и камергеры.

Однако в 1833 году сильный пожар истребил сразу две деревни близ Осипово — Сорокино и Шишкино. Их владельцы князья Долгорукие решили не отстраивать эти селения на старых пепелищах, а основать новую деревню, которая получила наименование по пустоши — Новинки, оказавшееся как нельзя лучше подходящим. Туда и переселили погорельцев — крепостных крестьян из числа бывших сорокинцев и шишкинцев. Так к началу 1834 года появилась новая деревня Новинки.

Очевидно, у сиятельной четы имелся и конкретный резон для основания Новинок — эта деревня была построена в аккурат на почтовом тракте из Коврова в село Павловское и далее на Меленки и Касимов. В 1834 году по 8-й ревизской переписи в деревне Новинки князей Долгоруких значилось 90 жителей: 48 мужского и 42 женского пола. При деревне имелся пруд, вырытый руками ее первых жителей.

После отмены крепостного права более 200 десятин помещичьей земли перешли в пользование новинковских крестьян, однако за нее мужикам пришлось в течение длительного времени выплачивать князьям Долгоруким более 5 тысяч рублей — немалые деньги для жителей деревни. Князь Ю.А. Долгорукий в последние годы жизни занимал пост сенатора, проживая со своим семейством в Москве в собственном особняке на Пречистенке.

Он скончался в 1882 году в 75-летнем возрасте, пережив свою супругу на 4 года. Могила их сиятельств на кладбище Донского монастыря в Москве с массивным гранитным памятником на ней сохранилась до наших дней.

После устройства Московско-Нижегородской железной дороги в 1862 году почтовый тракт, на котором стояли Новинки, стал приходить в упадок, однако не прошло и двух десятков лет, как была построена новая железнодорожная ветка Ковров – Муром, которая прошла практически впритык к Новинкам, буквально по задам восточной окраины деревни. Новинкинские крестьяне участвовали в строительных работах и неплохо подзаработали на перевозке бревен и камней, необходимых для устройства насыпи и различных железнодорожных построек. Благодаря наличию железнодорожной платформы «92-й километр» Муромской железной дороги, где останавливались пассажирские поезда, Новинки не попали в число «неперспективных деревень» и уцелели до наших дней.

В 1934 году в Новинках был организован колхоз, который по настоянию местных жителей назвали в честь известного полководца Гражданской войны Семена Михайловича Буденного, который тогда занимал должность инспектора кавалерии РККА. К началу 1950-х гг. этот колхоз был включен в состав укрупненного колхоза имени Куйбышева.

К 1961 году в Новинках насчитывалось 59 жителей и 17 дворов, но в 1994 году — только 32 жителя и 19 хозяйств.

Тому, что Новинки уцелели, способствовало то, что поблизости от деревни в 1980-е годы были устроены коллективные сады и в деревню провели проселочную дорогу из соседней деревни Шиловская. Правда, напрямую из Коврова в Новинки сегодня не проехать, хотя лет сто назад это можно было сделать легко. Для того чтобы добраться туда из города, требуется сделать изрядный крюк в десятки верст по шоссе, а уж потом через деревню Шиловскую добираться непосредственно до Новинок. Недавно там отремонтировали участок дороги между этими двумя селениями, но нынешней многоснежной зимой движение там идет лишь по одной полосе, и встречным авто разъехаться можно с большим трудом.

Сегодня в Новинках, которым исполнилось 185 лет, проживает всего полтора десятка человек, хотя в летний сезон благодаря дачникам, как и повсюду, эта «новая» деревня (а относительно соседних селений, которым по четыре столетия и даже более, она действительно молодая) оживает и становится особенно многолюдной. Даже упадок Муромской железной дороги, где пассажирские поезда сегодня ходят всего из пары вагонов, уже не может повлиять на судьбу Новинок, появившихся на свет по прихоти княжеской четы Долгоруких.

Можно добавить, что внучка основателей деревни княжна Ольга Алексеевна Долгорукая, дочь отставного штабс-ротмистра и камер-юнкера князя Алексея Юрьевича Долгорукова, была замужем за первым холмским губернатором (в Царстве Польском), а потом предпоследним обер-прокурором Святейшего Синода в 1915-1916 гг. гофмейстером Александром Николаевичем Волжиным. После 1917 года Волжины эмигрировали из России. После долгих скитаний по Европе они в итоге обосновались во Франции. А.Н. Волжин скончался в 1933 году в Ницце и был похоронен на кладбище «Кокад», а его жена О.А. Волжина-Долгорукая — в 1946 году в Париже. Ее надгробие до сих пор можно видеть на легендарном кладбище русской эмиграции Сент-Женевьев де Буа.

Николай Фролов