Что вы знаете об организации Красной Армии во Владимирском крае?

Где во Владимирской губернии летом 1917 года появились первые вооруженные отряды Красной Гвардии, на основе которых позднее и создавалась армия Советской республики?
Правильно!
Неправильно!
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Сколько человек было в отряде Красной Гвардии города Гусь-Хрустального, где находилась старейшая большевистская организация в губернии?
Правильно!
Неправильно!
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Когда во Владимире был создан Губернский штаб Красной Армии?
Правильно!
Неправильно!
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Кто из прославленных маршалов и Героев Советского Союза начинал Судогодским уездным военным комиссаром в 1918 г.?
Правильно!
Неправильно!
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В годы гражданской войны создаются части особого назначения (ЧОН) Красной Армии. В них, под угрозой расстрела, обязаны были вступить все коммунисты в возрасте от 18 до 40 лет. Где располагался батальон особого назначения во Владимире?
Правильно!
Неправильно!
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Какое образовательное учреждение было открыто 15 декабря 1918 года во Владимире с целью подготовить для Красной Армии родных ей по духу и интересам командиров?
Правильно!
Неправильно!
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К первой годовщине Октября была сформирована Владимирская дивизия, позднее получившая название 7-й владимирской стрелковой дивизии. Бойцы ее сражались на Восточном фронте против Колчака; на Южном – против Деникина; на Западном – против белополяков. Какой высокой наградой дивизия была отмечена в мае 1920 года?
Правильно!
Неправильно!
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Какая ковровская организация 9 августа 1918 года полностью ушла на чехословацкий фронт?
Правильно!
Неправильно!
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Кто из владимирцев был комиссаром в легендарной Чапаевской дивизии?
Правильно!
Неправильно!
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Какой город Владимирской губернии пришлось освобождать отрядам Красной Армии в 1919 году от местной банды Ефима Скородумова по кличке Юшка-бандит?
Правильно!
Неправильно!
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