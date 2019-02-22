Владимирская девушка работала стюардессой на корабле в Антарктиде 

Владимирская девушка Алена Антонова побывала в 27 странах, работала стюардессой на корабле, посетила Арктику и Антарктиду, сделала фото с морскими котиками и пингвинами, завела интереснейший блог в «Инстаграме», где с удовольствием рассказывает о своих путешествиях! Столько интересных историй, ситуаций, эмоций и полезных советов есть у Алены! Но самое яркое впечатление – это 8-месячное путешествие на судне в качестве стюардессы.

– Когда ты начала путешествовать?

– Около 6-7 лет назад. Но началось все с того, что в 22 года (после завершения учебы во Владимире) я купила билеты в Санкт-Петербург и уехала туда жить. Нашла работу и уже через полгода в отпуск уехала в Барселону. Там я встретила фотографа из Владимира – Игоря Воробья. Он мне проводил экскурсии, и мы сдружились. После этого я поняла, что не могу жить без путешествий. Потом была Италия, естественно, Египет с Турцией, Крым, Швейцария, Германия, Франция, Португалия, Венгрия, Польша и так далее. Всего я побывала уже в 29 странах.

– Как совмещать путешествия с работой?

– Поначалу я работала в офисе и ездила отдыхать только в отпуск. Потом я начала преподавать йогу. Постепенно поняла, что больше не могу работать от звонка до звонка и уволилась. Решила совершить длительное путешествие. Поехала сначала в Европу, а потом на Байкал. Там я тоже преподавала йогу. С тех пор уже официально не работала. Вернулась в Питер и активно стала продвигать йогу. Первое время я жила в хостеле своего друга, потому что не могла позволить себе квартиру. Я там убиралась, и поэтому мне практически бесплатно позволяли там жить. Я очень благодарна за такую возможность.

– Как вы попали на судно?

– Однажды появилась возможность отправиться в путешествие в Арктику и Антарктиду. Я проводила занятия йогой в своей коммунальной квартире. Ко мне пришел штурман пассажирского судна «Полярный пионер» Алексей Седов. Мы разговорились, я очень заинтересовалась его работой. Он и предложил мне пойти к ним стюардессой. Я загорелась, позвонила директору фирмы и прошла собеседование. Меня предупреждали, что это очень тяжело. Надо много работать. Забирать пассажиров, готовить, убирать каюты. Все это без выходных и в замкнутом пространстве на корабле целых 4 месяца. Я была на все согласна: жажда приключений не давала покоя. Так я стала стюардессой и отправилась сначала к Арктике, а потом к Антарктике.

– Как прошел первый месяц работы?

– Первый месяц работы был в сухом доке. Судно стояло на суше в специальном отсеке, шел его ремонт и подготовка к выходу в море. Там я уже обслуживала экипаж. Все это проходило в Шецине (это город в Польше). После чего мы начали путешествие. Забирали группы, возили их, делали высадки. С одной группой мы путешествовали около 14 дней. На все высадки мы могли ходить с туристами, но при условии что вся наша работа сделана и капитан судна отпускает. Так мы путешествовали по Шотландии, потом без пассажиров шли до острова Шпицберген, брали там пассажиров, катали их, высаживали и брали новых. Утром мы высаживали пассажиров, днем приводили каюты и судно в порядок, вечером брали новых и отправлялись в путешествие. Постоянно меняли локации.

– “Морская болезнь” была?

На Северном море я впервые попала в настоящую качку, и у меня проявилась “морская болезнь”. Я думала, что у меня ее нет. Потому что, например, серпантины я переношу очень хорошо. Но оказалось, что есть. Это очень страшно. Потому что тебе плохо постоянно, не хочется работать, не хочется ничего. Тошнит, рвет. И ты не можешь никак на это повлиять. Единственное, что спасало, – надо было выпить таблетку от тошноты до начала качки, тогда можно было это пережить.

– А как попали в Антарктиду?

– Договор на работу в Арктике я заключила на 4 месяца. И он подходил к концу. Но нам сказали, что следующий тур будет к Антарктиде, поэтому я сразу заключила второй контракт на 4 месяца. Да, это очень тяжело. Становишься настоящим интровертом, и от любого контакта с новыми людьми передергивает.

Мы отправились в долгий переход длиной в месяц: шли от Польши до Аргентины без пассажиров. Было очень тяжело, потому что ни одной высадки не было, работы мало. Для меня это было нелегко. Я прочитала много книг. Мы пришли в Аргентину, взяли еще несколько человек в команду, забрали польских полярников. И отправились к Антарктиде. Там есть пролив Дрейка – это ужасное место, где постоянно страшная качка. Падало все.

Когда добрались, сразу пошли на польскую антарктическую станцию в гости. Было очень интересно, мы слушали истории полярников. И я пыталась представить, как они живут здесь целый год! Просто работают, а потом уезжают домой, на смену им приезжают другие. Это непросто, потому что приходится находиться всегда с одними и теми же людьми и фактически в замкнутом пространстве. Есть станция, а вокруг – только лед и снежная пустыня.

Оттуда мы отправились на Фолклендские острова (Южная Америка), где забрали пассажиров, затем наш путь лежал в Южную Джорджию (острова у Антарктиды). Шли через море Скоша. И путешествовали так 4 месяца по морям вокруг Антарктиды. Постоянно забирали пассажиров с разных островов. Наши клиенты живут в разных уголках мира и копят на такое путешествие достаточно долго! Мы высаживались с ними около трех раз в день на разные льдины и острова, наблюдали за животными и наслаждались природой.

– Какая живность встречалась?

– В разных странах мы наблюдали очень много животных. Например, в Шотландии видели китов, тупиков, морских котиков, овцебыков. На Шпицбергене мы видели белых медведей. Вне населенных пунктов здесь можно было ходить только с оружием. Потому что есть опасность встретить белых медведей. Причем убивать их можно только если это самооборона. Там я также покаталась на хасках! Это особое удовольствие!

Мы очень часто во время путешествий садились в «зодиак» (маленькая моторная лодка), подплывали к берегу, и если нам запрещали высадку, то просто смотрели, как живут белые медведи, морские котики и другие звери с воды. Когда разрешали высаживаться на льдину, то, конечно, мы наблюдали за животными уже ближе. Единственное, нельзя было к ним подходить, гладить, а также перед высадкой мы всегда мыли обувь с хлоркой. Потому что нельзя заносить в их среду обитания какие-то новые бактерии.

Еще была такая фишка. Лидер экспедиции в любой момент мог по громкой связи сообщить, что за бортом находится кит. Сразу и работники, и туристы бросали все, чем занимались, и бежали смотреть.

Еще мы путешествовали по Гренландии. Там меня поразили ледники! Это невероятная красота. И там я со своей коллегой решила поплавать на каяке (маленькая одноместная лодка). Нам удалось увидеть китов нарвалов. Это киты с бивнем, довольно редкий вид. Поэтому нам просто дико повезло, что мы так близко их увидели! Конечно, было страшно. Понятно, что не утонешь – всегда спасательный жилет на тебе. Но все равно. Видели также там арктических лисиц, северных оленей.

В Антарктиде я видела пингвинов. Оказывается, их здесь просто огромное количество разновидностей. В Южной Джорджии обитает около миллиона пингвинов. Я была на острове где обитает 300 тысяч. Видели морских слонов, целые семьи. А также “фурсилок”, (название – от англ. “fur seal”, что значит -“морской котик”). Они очень странные и постоянно хотят напасть на людей, хотя мы всегда ходили далеко от них. Дело в том, что они очень быстрые и мощные, могут покусать человека. Защищались от них мы лыжной палкой, это их отпугивало. Бегать от них не стоит, потому что обязательно догонят.

– Какие эмоции остались?

– Я очень рада, что такое путешествие было в моей жизни. Я увидела невероятное количество животных, новые страны и города, испытала на себе дух странствий. Но стюардессой на корабль я больше не пойду. Это очень тяжело морально, эмоционально и физически.

Лайфхаки для путешественников от Алены:

Пользуйтесь каучсерфингом. С его помощью я посетила очень много стран, где платила исключительно за еду и перелет. Это огромная социальная сеть, где вы можете списаться с людьми из разных стран и попроситься к ним пожить. Бесплатно.

Покупайте билеты на сайте Skyscanner или Onetwotrip. Там вы можете подобрать более дешевые варианты, если будете менять даты перелетов. Потому что в понедельник билет может стоить в 4 раза дороже, чем, например, во вторник. Попробуйте!

И, конечно, автостоп! Правда, советую не пользоваться этим вариантом в одиночку, одеваться скромно, быть настоящим путешественником с виду и тормозить только фуры. Потому что эти водители на работе. У них есть расписание, которому они должны следовать. Вероятность неприятностей с ними невелика.

Юлия Митина

Все фотографии из личного архива Алены Антоновой