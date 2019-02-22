Пасти коров – это не коррупция!

Когда мой коллега узнал тему нового «Бредешка», он несколько удивился: «Подумаешь, открытие! В Москве давно так работают». В передаче я говорю в том числе о том, что не худо бы разрешить низовым чиновникам трудиться «на стороне», поскольку, во-первых, от их основной работы толку бывает чуть, а во-вторых, зарабатывают на первичных ступенях власти столько, что стыдно это вообще назвать властью. Зачем плодить Акакиев Акакиевичей на новый лад, если люди вполне способны приносить пользу и себе, и людям? Так вот, коллега, служивший в одном из столичных внутригородских муниципалитетов, говорит, что там начальство с пониманием смотрит на то, что сотрудники часть рабочего дня трудятся «на стороне». То есть часок-другой вне своих офисов занимаются частным делом с пользой для общества и собственного кармана. Начальство рассуждает так: прожить на зарплату муниципального служащего всё равно невозможно. Скажешь, чтобы торчали на рабочих местах, как положено, с 9 до 18 – уйдут. А так нужный объём они тянут, многие с населением напрямую не контактируют (у них бумажная рутина), так что обычным людям ни тепло, ни холодно – на месте они или нет. Да и вообще Москва на это дело смотрит проще, легче, смелее…

А во Владимире – тут уж я по своему опыту скажу – с этим хуже. Сидеть положено от звонка до звонка, а чем ты там занимаешься – кроссворды решаешь или неусыпно думаешь о вверенном деле – вопрос второй. Кабинет открыл – вот он, чиновник, есть, голуба, в компьютер пялится – от, молодец, трудяга… Конечно, какой-нибудь умник крикнет: да посокращать их тогда, уволить, и оставшимся зарплаты накинуть. Ой, не надо! Ой, не советую! Сколько раз такое делали – зря. Штаты потом только пухли не там, так здесь, всё равно на круг выдавая возросшее поголовье служащих… В общем, правильно и москвичи, и герои «Бредешка» из гусевской глубинки рассуждают: что людям полезно, то и правильно. А как иначе выживать?

Николай Лившиц