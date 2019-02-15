Как сидеть за ноутбуком, чтобы не болела спина? 

Ноутбук – это прекрасное изобретение человечества. Он расширяет возможности работы и дает свободу в вашем передвижении. Но от постоянного общения с ноутбуком у вас могут начать болеть спина, шея и плечи. Из-за того что клавиатура, мышь и экран буквально соединены воедино, найти правильное положение очень сложно. Осанка все равно будет страдать. Но есть определенные правила, благодаря которым получится нагружать спину меньше. О них нам рассказал врач-хирург Мария Жукова.

Надо использовать отдельную клавиатуру и мышь

Ноутбук установите на подставку, чтобы экран находился на уровне глаз. А клавиатура с мышью должны быть ниже. Тогда вам не придется горбиться, и все будет хорошо.

Нельзя ставить ноутбук на колени

Лучше поставьте его на стол, тумбочку, стул или на любую другую поверхность. Главное, чтобы была опора для рук.

Делайте перерыв

Движение – жизнь. Поэтому стоит хотя бы два раза в час отвлекаться от работы и двигаться минут по пять. Сделайте себе кофе или приберитесь на рабочем месте. Так нагрузка на спину будет меньше.

Научитесь правильно сидеть за рабочим столом

Стол и стул должны соответствовать вашему росту. А нужные вещи – находиться рядом. Ноги должны легко доставать до пола, спину стоит держать прямо, а шею расслабить. Нельзя сидеть на рабочем месте в позе вопросительного знака.

Уберите руку от лица

Когда вы смотрите что-то интересное, рука так и тянется «подпереть» лицо. Найдите подставку для ноутбука, облокотитесь на спинку. Старайтесь не сгибаться за компьютером, а, наоборот, распрямиться.

Но есть и специальные упражнения, разработанные профессором Стюартом М. Макгиллом, руководителем Лаборатории биомеханики позвоночника. Он нашел три идеальных упражнения для спины, которые я посоветую и вам.

Упражнение № 1

Встаньте на четвереньки, ладони расположите прямо под плечами, а колени чётко под бёдрами. Вытяните правую руку и поднимите ее параллельно полу. Затем поднимите выпрямленную левую ногу до положения параллельно полу. Удерживайте эту позицию в течение 10 секунд. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение на другие руку и ногу.

Упражнение № 2

Лягте на бок, упор на предплечье, локоть находится чётко под плечом. Согните колени. Поднимите себя вверх при помощи бёдер так, чтобы ваше тело формировало прямую линию до колен. Задержитесь в этом положении на 10 секунд и повторите то же самое на другую сторону.

Упражнение № 3

Лягте на пол, одну ногу согните в колене и уприте в пол, вторую держите прямой. Руки подложите под нижнюю часть спины ладонями. Слегка приподнимите голову и плечи над полом. Задержитесь в этом положении на 10 секунд и осторожно вернитесь в исходную позицию, опустив голову на пол.

Но главный совет, пожалуй, в том, чтобы не запускать свое здоровье. Если вы уже почувствовали боль в спине, то немедленно записывайтесь ко врачу. Все упражнение, советы и лечение должны быть назначены специалистом. В данной ситуации не должно быть самодеятельности. Будьте здоровы и счастливы!

Юлия Митина

Заглавное фото: medikforum.ru