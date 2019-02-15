Где необычно и недорого провести свои выходные?

Субботний фестиваль будет посвящен еде разных стран, кухням народов мира и блюдам из путешествий. Это значит, что вы можете приготовить яичницу и рассказать историю про то, как жарили её на вулкане в Исландии, или поведать об идеальной итальянской пасте, или как правильно выбирать вино в Грузии. Очередной ресторанный день на этот раз пройдет в формате квартирника, на котором все угощают друг друга едой.

В этот раз мероприятие пройдет в настроении добрососедского квартирника, когда все угощают друг друга едой собственного приготовления просто так, по душевной доброте. Ещё будут музыканты и печа-куча, на которой эксперты по разным кухням мира поделятся своими историями. Уже заявлены выступления: «Сингапур — 50 оттенков вкуса Азии», «Мифы и реальность американской еды», «Эстонская кухня», «Громкие имена кофейного мира», «Русское вино» и др.

Правила участия в ресторанном дне:

1. Принесите приготовленное своими руками блюдо из путешествия, еду национальной кухни другой страны, в которой побывали или очень хотите побывать!

2. Заготовьте табличку для блюда с описанием рецепта, а ещё интересную историю.

3. Захватите сменную обувь.

Улица Стрелецкая, 25

16 февраля с 17.00 до 21.00

Вход свободный со вкусной едой, приготовленной своими руками

6+