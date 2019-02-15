Где необычно и недорого провести свои выходные?

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Кулинарный квартирник
Субботний фестиваль будет посвящен еде разных стран, кухням народов мира и блюдам из путешествий. Это значит, что вы можете приготовить яичницу и рассказать историю про то, как жарили её на вулкане в Исландии, или поведать об идеальной итальянской пасте, или как правильно выбирать вино в Грузии. Очередной ресторанный день на этот раз пройдет в формате квартирника, на котором все угощают друг друга едой.
В этот раз мероприятие пройдет в настроении добрососедского квартирника, когда все угощают друг друга едой собственного приготовления просто так, по душевной доброте. Ещё будут музыканты и печа-куча, на которой эксперты по разным кухням мира поделятся своими историями. Уже заявлены выступления: «Сингапур — 50 оттенков вкуса Азии», «Мифы и реальность американской еды», «Эстонская кухня», «Громкие имена кофейного мира», «Русское вино» и др.
Правила участия в ресторанном дне:
1. Принесите приготовленное своими руками блюдо из путешествия, еду национальной кухни другой страны, в которой побывали или очень хотите побывать!
2. Заготовьте табличку для блюда с описанием рецепта, а ещё интересную историю.
3. Захватите сменную обувь.
Улица Стрелецкая, 25
16 февраля с 17.00 до 21.00
Вход свободный со вкусной едой, приготовленной своими руками
6+
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«Big love на льду»
Хоккейный матч в рамках чемпионата Владимирской области по хоккею пройдет в субботу в Ледовом комплексе «Владимир». На лед выйдут сразиться команды ХК «Владимир» (г.Владимир) и ХК «Алмаз» п. имени Воровского Судогодского района. А затем на лед выйдут лучшие ведущие Владимира, чтобы зажечь публику, для которой приготовлено немало приятных сюрпризов. Например, интерактивное фотозеркало, яркая зона для селфи на льду, розыгрыш подарков, шоу от творческих коллективов ледового комплекса «Владимир». Грандиозное спортивно-развлекательное мероприятие «Big love на льду» будет посвящено самой романтичной дате в году – Дню всех влюбленных.
Ледовый комплекс «Владимир»: пр-кт Ленина, 79
17 февраля в 13.00
Вход свободный
6+
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Ярмарка мастеров в Доме художника
В воскресенье пройдет ярмарка хэндмейда владимирских мастеров. Любой посетитель сможет пополнить свою домашнюю коллекцию уникальных вещиц, познакомиться с необычными техниками и материалами, из которых создаются «ручные» шедевры, и даже поучаствовать в обучающих занятиях по декоративно-прикладному творчеству, чтобы самому сотворить нечто оригинальное. А первые 50 юных посетителей получат маленькие подарочки.
Посещение Дома художника позволит обогатить не только материальный, но и интеллектуальный багаж. Здесь до 28 февраля гостят картины московского художника Бато Дугаржапова, одного из самых известных импрессионистов России.
Дом художника в Центральном парке
17 февраля в 11.00 до 19.00
Вход свободный
6+
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Единственный в России бесплатный кинотеатр
Кинотеатр «Милосердие и порядок» в выходные порадует владимирцев сборником мультфильмов, полнометражной анимационной картиной и двумя семейными фильмами. Лучшие работы студии «Союзмультфильм» (СССР, 1948 – 1974, 6+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.
Приключениями, изобретениями и шутками наполнена анимационная картина «Леонардо: Миссия Мона Лиза» (Италия, 2018, 6+). Начало в 13.30. О дружбе 10-летней Аманды и маленького лисенка поведает семейный фильм «Тот самый Макс» (США, 2018, 6+). Начало в 16.00.
Совместная работа датских и шведских кинематографистов «Быть Астрид Линдгрен» расскажет о непростой жизни писательницы, подарившей миру невероятные истории про Малыша и Карлсона, Пеппи Длинныйчулок, Эмиля из Лённеберги и др. (2018, 16+).
Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
16 и 17 февраля, в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
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Театральный марафон
Три дня – с 15 по 17 февраля – в городе Кольчугино будет проходить фестиваль любительских театров «ЧугиноКоль-2019». На протяжении трёх дней зрителей ждёт настоящий театральный марафон, состоящий из просмотра спектаклей, участия в мастер-классах, лекциях и «круглых столах» по проблемам жанра от ведущих театральных деятелей Москвы и Владимира. Коллективы из Московской и Рязанской областей, городов Санкт-Петербург, Рязань, Ярославль, Владимир представляют более десятка спектаклей разных жанров и направлений.
Заявок было много, но экспертная комиссия отбирала только самые качественные в художественном плане. Их набралось 12. Все коллективы – либо лауреаты, либо обладатели Гран-при различных всероссийских или региональных конкурсов. Многие играют на профессиональных сценах, как, например, народный театр «Левый берег» из Тутаева. У других режиссёры ставят спектакли на профессиональной сцене и с профессиональными актёрами.
Спектакли будут идти на большой и малой сценах ДК, а также в фойе Дворца культуры и в Картинной галерее города Кольчугино. Выбор спектаклей большой: и лёгкие, и интеллектуальные, и социальные, и даже фантастические. На все возрасты и вкусы. Цена билета – от 100 до 150 рублей. Более подробную информацию можно посмотреть здесь.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/restoday33
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