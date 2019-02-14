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Цветы можно дарить без повода

Девушка из Владимира зарабатывает на букетах

Небольшой салон цветов в спальном районе Владимира может приносить прибыль. Валентина Работина запустила собственный проект два года назад на самый ми-ми-мишный праздник. 14 февраля за букетами выстраивается очередь. В этот день бутики и салоны делают месячную выручку. А дальше пришлось много работать, чтобы за цветами начали приходить и без повода. Букет – это не подарок, это настроение, говорит Валентина. Сегодня у девушки постоянные клиенты и амбициозные планы развития. Как не “наколоться” на розах и сколько можно заработать на цветах, узнаете из нового выпуска программы «Кофе ТВ».

Полина Тарбеева

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