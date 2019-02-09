Как улица Горького оказалась на почтовой марке

В 1958 году Почта СССР выпустила две марки, посвященные 850-летию города Владимира. На одной из них были изображены Золотые ворота, а на другой – улица Горького, расположенная от улицы Луначарского до выезда из Владимира на Юрьев-Польский. Именно она стала символом расцвета нашего города в советское время. Из небольшого тихого посада улица Горького за несколько десятилетий превратилась в административный, образовательный и культурный центр города.

Юрьевская застава

С незапамятных времен здесь пролегала дорога, связывающая Владимир с Юрьевом-Польским. В базарные дни по ней тянулись обозы купцов и подводы крестьян близлежащих селений с дарами Ополья на владимирский рынок. К концу XVII века за Лыбедью образовался Новый посад, который и дал жизнь будущей Юрьевской улице. В XIX столетии она заканчивалась Юрьевской заставой, находившейся в районе пересечения современных улиц Мира и Горького.

В 1892 г. на ней насчитывалось более 30 одноэтажных деревянных и полукаменных домов. В начале XX в. здесь появилось первое высотное здание городской больницы, привлекавшее к себе взор владимирцев своей красотой. Оно выполнено по проекту и под руководством инженера Леонида Михайловича Шерера. Землю под строительство больницы приобрело на свои средства Владимирское отделение общества Красного Креста в 1905 г. Но закладка фундамента здания произошла лишь через 8 лет – 26 сентября 1913 г. Возведено оно было в память о 300-летии царствования Дома Романовых.

Строительство велось на деньги того же общества, а также на добровольные пожертвования горожан. В годы первой мировой и гражданской войн больница выполняла функции военного госпиталя. Во время Великой Отечественной войны здесь располагался эвакогоспиталь № 3082, о чем говорит мемориальная доска, установленная на здании старого хирургического корпуса.

Старая промышленная зона

До революции улица останавливала свой разбег у двух каменных столбов, знаменовавших собою Юрьевскую заставу. Здесь кончался город. Земли, располагавшиеся далее, назывались Вспольем. Там в XIX веке располагались десять кирпичных заводов владимирских купцов. Последние из них сохранялись до 40-х гг. ХХ века и находились в конце улицы Гороховой. Это были небольшие предприятия, без всякой механизации, с небольшим числом работающих, которые тем не менее производили до 2 млн кирпичей в год. Часть их шла на городскую застройку, а часть вывозилась в другие города.

Также за Юрьевской заставой до революции располагались маслобойня, скотобойня, фруктовые сады, военные склады и стрельбища. В районе нынешнего главного корпуса госуниверситета был организован ипподром «для поощрения коневодства губернии испытанием и наградою резвости и силы лошадей».

Городские бега

Скачки на владимирском ипподроме на призы «Общества рысистых бегов» и Управления государственного коннозаводства проходили регулярно, сразу по нескольку дней. Заезды проводились отдельно для 3-4-летних жеребцов, кобыл такого же возраста, более взрослых животных, троек и «возовых» (ломовых) лошадей. Молодые жеребцы бежали 1-3 версты, тройки – до 15 верст, «возовые» – всего 150-200 саженей.

Владимирский ипподром был обнесен забором. По краям стояли трибуны на несколько десятков мест. Были при ипподроме и служебные помещения, и конюшни. При регистрации желающие участвовать в бегах, которых, к слову, было не очень много, вносили в кассу «Общества рысистых бегов» 5 рублей с члена общества и 15 рублей с «посторонних охотников». Призы за первое место колебались от 100 до 200 рублей.

На владимирском ипподроме горожане могли наблюдать не только за конскими бегами. В апреле 1912 года здесь владимирцы впервые лицезрели настоящий аэроплан. 21 и 22 мая 1917 г. на беговом ипподроме состоялся первый спортивный праздник, устроенный Владимирским клубом спорта. Прошли два футбольных матча между командами спортивного кружка «Орехово» и молодой владимирской сборной. Наши разгромили ореховцев с общим счетом 13:1.

После Октябрьской революции, в годы НЭПа, ипподром принадлежал владимирскому «Губсельтресту». Скачки на нем продолжались и пользовались у владимирцев большой популярностью. Даже несмотря на то, что южная часть ипподрома отошла кирпичному заводу «Берлин», наладившему в этом месте добычу глины. Что с ним стало далее – доподлинно неизвестно. Скорее всего, скачки причислили к «буржуазным развлечениям», и ипподром закрыли.

Советское время

13 августа 1928 г. Юрьевская улица была переименована. Ее назвали именем русского советского писателя Максима Горького. Тихая и безлюдная улочка ожила лишь в послевоенные годы, когда широко развернулось строительство тракторного завода. В 1948 г. улица начала благоустраиваться: расширилась и замостилась от Лыбедского спуска до Всполья. На улице появились электрические фонари, деревья, кустарники.

В начале пятидесятых годов улица стала удлиняться и застраиваться в основном малоэтажными домами не выше 5 этажей. В архитектуре зданий преобладали два стиля: сталинский классицизм, характерный для городской застройки 30–50-х гг. ХХ века, и брутализм 60–80 гг. Первая 16-этажная высотка появилась в 1983 году тоже на Горького.

Но самым замечательным событием в жизни улицы стало открытие в 1954 г. Дома культуры Владимирского тракторного завода (ныне Городской Дворец культуры). Здание, построенное в стиле классицизма, с фронтоном, украшенном скульптурной группой, изображающей рабочего и колхозницу, практически сразу стал центром проведения досуга владимирцев. На протяжении десятилетий Дом культуры работал и как концертный зал, и как место для занятий детей и взрослых в творческих коллективах, и как кинотеатр, и даже как Дворец бракосочетаний.

Там, где раньше находились карьеры кирпичного завода и ипподром, было возведено красивое четырехэтажное здание политехнического института. Оригинально решено его внешнее оформление. Фасад здания украшает мозаичное панно. У главного входа установлена символическая скульптура девушки с развернутой перфокартой, олицетворяющая науку (скульптор Т. Г. Холуева). Политех был создан на базе филиала Московского института электронного машиностроения и впервые открыл свои двери в 1964 г.

В 1972 г. появилось новое, в семь этажей, здание горсовета (ул. Горького, 36). Внутренние его помещения были отделаны гранитом, мрамором, ценными породами дерева, оборудованы лифтами, обставлены комфортабельной мебелью. В доме № 50 с советского времени и по сей день размещаются профсоюзные объединения Владимирской области.

А через 10 лет улицу украсило новое здание, в котором разместилась больница скорой помощи (Горького, 5). Строительство его выполнено по оригинальному проекту, разработанному под руководством архитектора А. Уварова в институте «Владимиргражданпроект». Новое здание имеет функциональную и технологическую связь со старым корпусом, построенным в 1914 г.

Достопримечательности улицы

У аскетичного по архитектурному облику здания мэрии установлена скульптурная композиция «Серп и молот». А во дворе соседнего дома № 34 сохранился памятник юному В. Ульянову (Ленину). Скульптор изобразил его сидящим на задрапированном стуле вполоборота к зрителю. Сведений об авторах этих скульптур не сохранилось.

Макет ракеты-носителя «Союз-ТМ» установлен в сквере у здания Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Это подарок сотрудников Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина к двадцатилетию учебного заведения.

На первом этаже дома № 44 с советских времен сохранился книжный магазин. Стены в нем расписывал известный владимирский художник Петр Дик. К счастью, эти росписи хорошо сохранились в своей первозданности.

В здании под номером 46 размещается пожарная часть. Близлежащая территория примечательна тем, что с правой стороны здания установлен памятник пожарной машине на базе автомобиля ГАЗ-51. А с левой стороны от центрального входа находится небольшая деревянная часовня, памятник пожарному и автопарк МЧС.

Второй памятник Владимиру Ленину на улице стоит напротив Городского Дворца культуры, в центре одноименной площади. Его проект разработали скульпторы Д. Б. Рябичев и В. Е. Далецкий, архитекторы А. Н. Душкин и Е. А. Архипов. Памятник и площадь были созданы в кратчайший срок коллективом рабочих и специалистов стройтреста № 94 и гранитчиками Московского метрополитена. Открытие памятника было приурочено к празднованию 850-летия города и состоялось 24 августа 1958 г. Высота фигуры — 6 м 23 см. Она стоит на четырехгранном постаменте из гранита. Высота постамента — 6 м, ширина грани основания — 2,20 м.

Татьяна Лысова

Фото: lubovbezusl.ru