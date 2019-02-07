Узнайте место Владимира по советскому фото

Как называлась конечная остановка троллейбусов, попавшая на фото 1987 года? Парк Дружбы Улица Балакирева Улица Безыменского Правильно! Неправильно! -

Открытие какого мемориала запечатлено на фото 1975 года? Создателям ядерного щита страны на улице Добросельской Воинам-интернационалистам «Скорбящие ангелы» на Октябрьском проспекте Владимирцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на площади 30-летия Победы Правильно! Неправильно! -

Какой зеленый кусочек города сохранила фотография 1950-х годов? Владимирская выставка достижений народного хозяйства Сад 16 республик Комсомольский сквер Правильно! Неправильно! -

Где до 1990 года в городе Владимире располагался музей «Часы и время»? В водонапорной башне В парке 850-летия Владимира В церкви Михаила Архангела на Студеной горе Правильно! Неправильно! -

На какой улице стоит дом с мозаичным панно на торце? Балакирева Чайковского Бородина Правильно! Неправильно! -

Где в 60-е годы во Владимире катали зимой на санях, запряженных лошадьми? Загородный парк Парк им. Пушкина Никитский сквер Правильно! Неправильно! -

На какой улице располагалась эта поликлиника в 1940-е годы? Фрунзе (Большой Нижегородской) Пушкина (Студеная гора) Горького Правильно! Неправильно! -

Что за место попало на фото первой половины 1950-х годов? Сквер на пересечении улиц Горького и Луначарского Площадь перед проходной тракторного завода Площадь Свободы (Соборная) Правильно! Неправильно! -

На какой улице идет это строительство нового жилого дома в 1958 году? Фрунзе (Большой Нижегородской) Ямской (проспект Ленина) Большой Московской Правильно! Неправильно! -