Узнайте место Владимира по советскому фото

Как называлась конечная остановка троллейбусов, попавшая на фото 1987 года?
Правильно!
Неправильно!
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Открытие какого мемориала запечатлено на фото 1975 года?
Правильно!
Неправильно!
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Какой зеленый кусочек города сохранила фотография 1950-х годов?
Правильно!
Неправильно!
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Где до 1990 года в городе Владимире располагался музей «Часы и время»?
Правильно!
Неправильно!
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На какой улице стоит дом с мозаичным панно на торце?
Правильно!
Неправильно!
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Где в 60-е годы во Владимире катали зимой на санях, запряженных лошадьми?
Правильно!
Неправильно!
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На какой улице располагалась эта поликлиника в 1940-е годы?
Правильно!
Неправильно!
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Что за место попало на фото первой половины 1950-х годов?
Правильно!
Неправильно!
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На какой улице идет это строительство нового жилого дома в 1958 году?
Правильно!
Неправильно!
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Где с 1963-го по 2003 год стоял бюст Александра Невского?
Правильно!
Неправильно!
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Фото группы “Назад в прошлое | город Владимир” в “ВКонтакте”
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