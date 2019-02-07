Актёры сериала «Улица» на ТНТ4 запускают свой продакшн

Для поклонников сериала «Улица» 2019 год начался с хороших новостей — сначала премьера режиссёрской версии сериала на канале ТНТ4, а теперь любимые актёры объявили о запуске нового проекта.

Алёна Котова и Руслан Сабиров познакомились на съёмочной площадке «Улицы». В перерывах между сценами они начали делать небольшие ролики для соцсетей, а вне сериала — работать в дуэте как ведущие мероприятий. Теперь актёры решили выйти на более профессиональный уровень и открыть свою продакшн-студию, которая будет снимать контент для YouTubeи соцсетей.В проект привлекли старых знакомых по сериалу «Улица»: СветланаСаягова (Таня), Катя Хомчук (Юля), Артур Бичакиан (Костян), Даша Баскакова (Женя).

Алёна Котова, актриса:«Мы заметили, что зрители стали по нам скучать, когда перестали выходить новые серии «Улицы». Писали нам в соцсетях, спрашивали, где ещё можно нас увидеть. Мы и начали делать небольшие зарисовки. И даже когда выходил короткий вайн, они радовались как дети, хотя это, в основном, взрослые люди 25-35 лет. Их радость стимулирует наше творчество! Первый проект нашего продакшна будет косвенно связан с «Улицей», чтобы и фанатов сериала порадовать, и новых зрителей привлечь. Планируем сделать большую премьеру в кинотеатре, но в дальнейшем всё будет выходить на YouTube»

Почти вся организационная деятельность лежит на Алине, жене Руслана Сабирова. Собственно, она и предложила объединиться в творческую группу, она же теперь пишет актёрам сценарии,отвечает за часть режиссёрских функций, ищет локации и костюмы. По словам актёров, Алина училась на сценариста и подходит к делу крайне серьёзно — делает раскадровки и строго следит за всеми репликами. На добровольных началахактёрам помогают знакомые операторы и визажисты. Вся команда надеется, что из общего хобби их проект станет хорошей коммерческой историей.

Режиссёрская версия сериала «Улица» — с понедельника по пятницу в 20:00 на ТНТ4.

Следить за успехами нового продакшна можно на странице в Инстаграме — https://www.instagram.com/gbm_russia